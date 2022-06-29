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Личные данные всех российских военных, ответственных за террор украинских городов, будут установлены, – Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что правоохранительные органы установят все личные данные военных РФ, ответственных за террор против мирного населения Украины.

Об этом президент сказал в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Правоохранительные органы и разведка Украины делают все, чтобы установить всех российских военных, ответственных за террор против наших городов. Фамилии, лица и вся информация о каждом из этих террористов будут известны миру. Никто из них не сможет избежать ответственности, и персональных санкций для этих лиц будет недостаточно. Приговор суда и тюрьма – это минимум, которого они заслуживают", - заявил Зеленский.

Отдельно он остановился на "ответственности тех российских пропагандистов, которые врут об этом терроре и пытаются оправдать действия российской армии. Каждый из вас также будет наказан".

"У нас есть все доказательства того, что делают российские военные против наших людей", - подчеркнул глава государства.

Зеленский подчеркнул, что удар по торговому центру в Кременчуге был умышленным. "Очевидно, что таков был приказ. Очевидно, что такие координаты получили российские убийцы для этой ракеты. Они хотели убить больше людей в мирном городе, в обычном торговом центре", - сказал он.

Смотрите: За акт государственного терроризма Россия будет отвечать на поле боя в Украине, усилением санкций и обязательно – в трибунале, - Зеленский. ВИДЕО
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Топ комментарии
+9
А що до кремлівських гнид з Банкової та Грушевського як,неначасі ????))
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29.06.2022 02:18
+5
каждый Украинец это моссад, но к сожалению у нас таких только 25 %
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29.06.2022 02:41
+3
"Кидон" при баклановых никогда не будет.
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29.06.2022 02:05
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"Кидон" при баклановых никогда не будет.
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29.06.2022 02:05 Ответить
А що до кремлівських гнид з Банкової та Грушевського як,неначасі ????))
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29.06.2022 02:18 Ответить
Как называется Украинский Моссад??? Его создали и он секретный или еще не создали??? Должна быть спецслужба карающая террористов в любой точке мира!!!
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29.06.2022 02:34 Ответить
каждый Украинец это моссад, но к сожалению у нас таких только 25 %
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29.06.2022 02:41 Ответить
От куда такие липовые данные? 80% у нас таких даже бабушки и те травят окупантов.
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29.06.2022 04:06 Ответить
Эти тоже?
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29.06.2022 10:03 Ответить
Вообще то, Мосад не только наказаниями занимается, даже более того, его первостепенная задача совсем другая...
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29.06.2022 07:30 Ответить
Украинский моссад называется "Квартал 95". И его спецагенты уже напряжённо работают за границей.
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29.06.2022 10:02 Ответить
Знайдемо і виріжемо кожного, та їхні сім'ї
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29.06.2022 03:29 Ответить
І що толку,підозру випишуть заочно?
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29.06.2022 04:14 Ответить
Своїх ворогів треба знати в обличчя, а там уже подивимося як Україна їх діставатиме, треба менше язиком шльопати, а тихенько робити що Україні треба.
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29.06.2022 04:58 Ответить
Смерть кацапам!
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29.06.2022 05:05 Ответить
Не особисті дані треба встановлювати, а просто масово страчувати. Дані вам предоставлять самі люди. Є ж Миротворець є інші хто збирає та аналізує.

Немає тих хто мав би ресурс та напів офіційний дозвіл для ліквідацій.
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29.06.2022 05:31 Ответить
верно.
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29.06.2022 06:43 Ответить
Ще встанови особисті дані кацапських щурів зі своєї ОПи.
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29.06.2022 06:56 Ответить
Особисті дані відповідального за здачу півдня і Маріуполя відомі. І шо?
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29.06.2022 08:46 Ответить
та що толку? усім українцям відомі наприклад українські гниди з банкової та легше від цього не стає бо кожен з нас президент , поки не почистимо своїх зрадників та колаборантів у вищих щаблях влади перемоги не буде
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29.06.2022 09:05 Ответить
 
 