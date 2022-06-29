Личные данные всех российских военных, ответственных за террор украинских городов, будут установлены, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что правоохранительные органы установят все личные данные военных РФ, ответственных за террор против мирного населения Украины.

Об этом президент сказал в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Правоохранительные органы и разведка Украины делают все, чтобы установить всех российских военных, ответственных за террор против наших городов. Фамилии, лица и вся информация о каждом из этих террористов будут известны миру. Никто из них не сможет избежать ответственности, и персональных санкций для этих лиц будет недостаточно. Приговор суда и тюрьма – это минимум, которого они заслуживают", - заявил Зеленский.

Отдельно он остановился на "ответственности тех российских пропагандистов, которые врут об этом терроре и пытаются оправдать действия российской армии. Каждый из вас также будет наказан".

"У нас есть все доказательства того, что делают российские военные против наших людей", - подчеркнул глава государства.

Зеленский подчеркнул, что удар по торговому центру в Кременчуге был умышленным. "Очевидно, что таков был приказ. Очевидно, что такие координаты получили российские убийцы для этой ракеты. Они хотели убить больше людей в мирном городе, в обычном торговом центре", - сказал он.

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