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"Задержан экс-мэр Колыхаев... Наконец-то его нейтрализовали", - коллаборант Стремоусов о похищении городского головы Херсона
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты признали похищение мэра Херсона Игоря Колыхаева.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Информацию о похищении подтвердил Кирилл Стремоусов, называющий себя "замглавы военно-гражданской администрации" Херсонской области.
При этом Стремоусов назвал похищение мэра "нейтрализацией".
"Задержан экс-мэр Колыхаев... Человек, который многому навредил по процессу "денацификации". Наконец-то его нейтрализовали", - заявил он.
По его словам, Колыхаев призывал социальных работников не выполнять преступных приказов оккупационных властей.
Напомним, оккупанты утром 28 июня увезли Колыхаева в неизвестном направлении. Его точное местонахождение неизвестно.
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Скандали[ред. | ред. код]
Висловився за продаж води в Крим до його деокупації, він назвав це «економічними відносинами». Також виступив за російську мову, торги з агресором, і назвав Український визвольний рух «нацистами» і «погромниками».[18][19][20][21]
Прогульник засідань Херсонської обласної ради[22][уточнити].
Погляди[ред. | ред. код]
Колихаєв заявив, що Акт відновлення Української держави 30 червня 1941 року в Львові, «було проголошено українськими націоналістами, очоленими Степаном Бандерою в день народження армії Гітлера у Львові», і що «Наступного дня почалися масові вбивства. Цей уряд Бандери почав погроми і вбивства євреїв у Львові»[16].
Мерська діяльність[ред. | ред. код]
Став ініціатором неофіційного податку, що підприємці будуть сплачувати у вигляді «допомоги місту» через фонди.[17]
І за що ж його викрали ? Можливо що павука в банці щось не поділили.
https://twitter.com/leader1000/status/1541831974540689410
санкции можно вводить и в городах против россиян - к примару запретить ми арендовать недвижимость
Звідки в окупованому Херсоні світло, газ, вода? Хто за це платить і як? Звідки паливо на заправках і у фермерів, що збирають врожай?
Це окупація чи "договорняк"?