Оборона Северодонецка ВСУ дорого стоила российским оккупантам, - американский Институт изучения войны
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинская оборона Северодонецка дорого стоила россиянам, несмотря на новую тактику Москвы, направленную на ограничение потерь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
ВСУ, вероятно, отходят, что может включать отход из Лисичанска и Луганской области в ближайшем будущем и который, вероятно, направлен на преждевременное завершение российского наступления.
Киев может продолжать этот подход, пока российская атака не достигнет кульминации или украинские силы не займут более защищенные позиции вдоль более прямой линии, усеянной укрепленными городами и поселками.
Россиянам, оставшимся в Северодонецке, необходимо будет форсировать реку Северский Донец в Лисичанск из Северодонецка или окрестных населенных пунктов для дальнейшего участия в российском наступлении. Это движение может потребовать некоторое время, поскольку россияне разрушили три основных моста.
Российским силам, ведущим непрерывные наступательные операции в Северодонецке, также понадобится некоторое время для восстановления боеспособности перед тем, как участвовать в штурме Лисичанска.
Уточняется, что местонахождение и численность российских войск, захвативших Северодонецк, остаются неясными.
Пожалуйста, подождите...
https://twitter.com/Kurt_Kremen2019/status/1541766465401094146
( которые построились под его руководством) лучше чем в Европе.
Русский язык в быту никто не запрещал, это чисто москальские вбросы.
И я хочу посмотреть на твою рожу, когда ты скажешь в глаза военному на передовой, чтоб он прекратил говорить на родном ему языке.
Звичайно,воєнком,як і будь-яка людина МАЄ ПРАВО(записано в Декларації Прав Людини) говорити рідною мовою(не лише російською)..
але треба розділяти ОФІЦІОЗ (публічна сфера) і приватна сфера...
тоді зникне це НЕПОРОЗУМІННЯ..
крім того,жаль,що багато російськомовних України ДОСІ не усвідомили..що мова -один із чинників самоідентифікації,особливо за кордоном..
Не буде УКРАЇНСЬКОЇ в Україні -не буде України..
Тоді і НЕзалежність нафік була непотрібна -всі тоді спокійно з своєю імперською мовою могли ВЛИТИСЬ в Імперію...
Як влились мокші та ерзя в расєю... (
28.06.2022
Уночі важко ідентифікувати позначки на формі, тому свій чи чужий визначається здебільшого за мовою
Тем более я не вижу никакого смысла поддерживать русский язык, когда рядышком есть целая Россия. Пусть поддерживают его сами.
2. Полностью согласен с Зеленской в данном случае: указывать воюющим за Украину военным, на каком языке им говорить - верх тупизны.
иди еще, американским легионерам расскажи, что они должны говорить только по-украински.
3. Запрещать русский язык в быту - кремлевский нарратив, и орудие пропаганды. Кто этого не понимает - тот или полезный Кремлю идиот или сам - кремлевский троль.
Украинцы - НЕ ТЕРРОРИСТЫ.
Если стрелять, то только по военным объектам.
Знающие блогеры объяснили, что ***** этого только и ждет. При нашем ударе по кацапам ***** через своих пропогандонов раздувает это до небес, и объявляет нам войну. Проводит мобилизацию и ставит под ружье 17 миллионов кацапов. А такую орду даже с западной помощью нам не одолеть. А пока наши ССО успешно проводят спецоперации на кацапии без лишнего шума в СМИ. То там рванет, то сям. А нас там нет, просто репоеды курят в неположенных местах.
вы в своем уме?
На территории РФ подорван склад с боеприпасами, расположенный в населенном пункте Барсово (Владимирская область, РФ). Пожар на российском арсенале главного ракетно-артиллерийского управления МО РФ произошел в среду, 22 июня. Об этом со ссылкой на военные источник сообщил журналист Роман Цимбалюк. На своей странице в социальной сети Facebook он отметил, что пожар произошел на складах комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов военной части 55443. В результате пожара началась детонация боеприпасов, ставшая причиной уничтожения нескольких сотен ПТРК, а также снарядов к ним. Источники сообщают о как минимум трех погибших российских военных. По данным росСМИ, позже число жертв взрыва на складе боеприпасов в войсковой части поселка Барсово выросло до 5 человек.
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Візьміть за правило говорити лише українською мовою з тими хто народився і виріс в Україні. Кращого моменту ніж зараз годі шукати.