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Оборона Северодонецка ВСУ дорого стоила российским оккупантам, - американский Институт изучения войны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

северодонецк,війна,руйнування,сєвєродонецьк,сєверодонецьк

Украинская оборона Северодонецка дорого стоила россиянам, несмотря на новую тактику Москвы, направленную на ограничение потерь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

ВСУ, вероятно, отходят, что может включать отход из Лисичанска и Луганской области в ближайшем будущем и который, вероятно, направлен на преждевременное завершение российского наступления.

Киев может продолжать этот подход, пока российская атака не достигнет кульминации или украинские силы не займут более защищенные позиции вдоль более прямой линии, усеянной укрепленными городами и поселками.

Россиянам, оставшимся в Северодонецке, необходимо будет форсировать реку Северский Донец в Лисичанск из Северодонецка или окрестных населенных пунктов для дальнейшего участия в российском наступлении. Это движение может потребовать некоторое время, поскольку россияне разрушили три основных моста.

Российским силам, ведущим непрерывные наступательные операции в Северодонецке, также понадобится некоторое время для восстановления боеспособности перед тем, как участвовать в штурме Лисичанска.

Уточняется, что местонахождение и численность российских войск, захвативших Северодонецк, остаются неясными.

Читайте: Пентагон о боях за Северодонецк: "ВСУ заставили россиян заплатить слишком высокую цену"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+20
Олена Зеленська стала на захист російської мови в Україні. Вона наголосила, що російськомовним захисникам незалежної країни ніхто не має права диктувати якою мовою висловлювати свою любов до батьківщини. Ідіотка підіграє рос пропаганді , бо в нас ніхто нікому не вказує
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29.06.2022 07:38
+13
Лапотных потери не интересуют,им преподали эту мясорубку как великую победу.
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29.06.2022 07:11
+13
2 сапога - пара. Мужик ее, буба криворогий, до войны, когда ширнется, то о миллиарде деревьев прокукарекает, то высрет, что у нас дороги,
( которые построились под его руководством) лучше чем в Европе.
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29.06.2022 07:32
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Лапотных потери не интересуют,им преподали эту мясорубку как великую победу.
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29.06.2022 07:11 Ответить
Он воно шо... Серіал "свати" лікує орків, отак от.
https://twitter.com/Kurt_Kremen2019/status/1541766465401094146
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29.06.2022 07:19 Ответить
Ві нє панімаєтє. Он снялся в "скотах" ещё до вайні.
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29.06.2022 07:22 Ответить
У нас бабушки возле подъезда дают более точные и достоверные прогнозы, чем целый институт изучения войны (ISW).
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29.06.2022 07:20 Ответить
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29.06.2022 07:25 Ответить
2 сапога - пара. Мужик ее, буба криворогий, до войны, когда ширнется, то о миллиарде деревьев прокукарекает, то высрет, что у нас дороги,
( которые построились под его руководством) лучше чем в Европе.
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29.06.2022 07:32 Ответить
Вони обидва громадяни Росії. Інакше вони не змогли б зареєструвати власність у Криму. Та й ніякого сенсу не було б нападати Путлеру на Україну.
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29.06.2022 08:09 Ответить
Краще їй мовчати , а не випльовувати таку бредятину і приниження украінського народу!
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29.06.2022 07:34 Ответить
Їм що дерьмак звелів, те зелені малороси й виплюнули.
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29.06.2022 10:41 Ответить
Олена Зеленська стала на захист російської мови в Україні. Вона наголосила, що російськомовним захисникам незалежної країни ніхто не має права диктувати якою мовою висловлювати свою любов до батьківщини. Ідіотка підіграє рос пропаганді , бо в нас ніхто нікому не вказує
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29.06.2022 07:38 Ответить
в данном случае полностью согласен с Зеленской.
Русский язык в быту никто не запрещал, это чисто москальские вбросы.
И я хочу посмотреть на твою рожу, когда ты скажешь в глаза военному на передовой, чтоб он прекратил говорить на родном ему языке.
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29.06.2022 08:50 Ответить
А зачем ему такое говорить? А ты ничего не хочешь сказать той идиотке ведущей ,которая в прямом эфире сказала Гайдаю перейти с украинского на рюське?
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29.06.2022 09:02 Ответить
я хочу сказати пару слів пі..арасам,котрі допустили в Ефір "загальнонаціонального марафону" канал Fredoom (Україна 24) ,де є і більш одіозні ведучі,наприклад Влащєнко з її АБСОЛЮТНОЮ ВІДРАЗОЮ до української мови..
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29.06.2022 10:27 Ответить
У чому проблема у даному питанні..

Звичайно,воєнком,як і будь-яка людина МАЄ ПРАВО(записано в Декларації Прав Людини) говорити рідною мовою(не лише російською)..

але треба розділяти ОФІЦІОЗ (публічна сфера) і приватна сфера...

тоді зникне це НЕПОРОЗУМІННЯ..

крім того,жаль,що багато російськомовних України ДОСІ не усвідомили..що мова -один із чинників самоідентифікації,особливо за кордоном..

Не буде УКРАЇНСЬКОЇ в Україні -не буде України..
Тоді і НЕзалежність нафік була непотрібна -всі тоді спокійно з своєю імперською мовою могли ВЛИТИСЬ в Імперію...

Як влились мокші та ерзя в расєю... (
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29.06.2022 10:24 Ответить
"СТАЄ ОБЕРЕГОМ" - АРМІЄЦЬ ЗСУ ВИШЕБАБА ПОЯСНИВ, ЧОМУ ВІЙСЬКОВІ НА ПЕРЕДОВІЙ ПЕРЕХОДЯТЬ НА УКРАЇНСЬКУ
28.06.2022
Уночі важко ідентифікувати позначки на формі, тому свій чи чужий визначається здебільшого за мовою
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29.06.2022 10:44 Ответить
Українці якраз-то й мають повне право вказувати якою мовою говорити в нашому домі. Свиноруси на окупованих теріторіях змушують населення дзявкати їхньою собачою, змушують дітей в школах вчити їхню собачу, а в цієї ******* скумбрії й якадосі різниця якою мовою говорити, свинорусам є різниця, а для шалави чомусь не має і вона навіть слова не скаже на захист української мови. Кацапська є мовою ворога який прийшов нас знищити, то якщо хтось підтримує й захищає його мову, вперто на цій мові говорить, то хто він?
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29.06.2022 10:09 Ответить
Люди, который защищают русский не понимают одну простую вещь. Даже когда Россия проиграет русский всё равно останется языком русского империализма.
Тем более я не вижу никакого смысла поддерживать русский язык, когда рядышком есть целая Россия. Пусть поддерживают его сами.
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29.06.2022 07:40 Ответить
1. вы написали свой коммент по-русски.
2. Полностью согласен с Зеленской в данном случае: указывать воюющим за Украину военным, на каком языке им говорить - верх тупизны.
иди еще, американским легионерам расскажи, что они должны говорить только по-украински.
3. Запрещать русский язык в быту - кремлевский нарратив, и орудие пропаганды. Кто этого не понимает - тот или полезный Кремлю идиот или сам - кремлевский троль.
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29.06.2022 08:48 Ответить
Ще один кацапський ******. Через таких як Олег ********* його одноплемінники прийшли вбивати українців, сподіваюсь кацапська ракета прилетить в твоє свиноморде їбло.
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29.06.2022 09:52 Ответить
Схоже, що ватосамка з зЕ-марафона, яка :"гАвАрітепАузкі", це зеЛенкина подруга.
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29.06.2022 10:38 Ответить
Будет гораздо доходчивей до врага когда в конце концов отвечать по местам запуска их ракет будут. Белгород всех харьковчан достал, каждый день запуски из Белгорода по городу.
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29.06.2022 07:32 Ответить
стрелять по мирным домам - преступление, так поступают только террористы.
Украинцы - НЕ ТЕРРОРИСТЫ.
Если стрелять, то только по военным объектам.
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29.06.2022 08:52 Ответить
белгородский аєропорт фото
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29.06.2022 09:57 Ответить
Цей "інститут" ні про що написав...
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29.06.2022 07:40 Ответить
Когда же у нас поймут, что они не Арестович и не всепропальщики, которые ищут зраду. Их цель - фактаж. Он нейтрален эмоционально чаще всего.
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29.06.2022 07:42 Ответить
Лєнка-ополчєнка... Я її взагалі не вважаю українкою. Це ж як треба скурвитись щоб народжувати від нащадка дегенератів і святкувати "побєдобєсіє" в колорадських стрічках. "Який їхав таку й здибав".
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29.06.2022 07:41 Ответить
Я тоже за нашу ответку кацапам за каждый выстрел по нашей территории, и меня очень злило, что найвелычнишый не отвечает кацапам.
Знающие блогеры объяснили, что ***** этого только и ждет. При нашем ударе по кацапам ***** через своих пропогандонов раздувает это до небес, и объявляет нам войну. Проводит мобилизацию и ставит под ружье 17 миллионов кацапов. А такую орду даже с западной помощью нам не одолеть. А пока наши ССО успешно проводят спецоперации на кацапии без лишнего шума в СМИ. То там рванет, то сям. А нас там нет, просто репоеды курят в неположенных местах.
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29.06.2022 07:42 Ответить
Дополнительная мотивация для орков и повод для мобилизации - это одна из причин, почему мы им войну не объявляем. Недавно услышал еще одну: при объявлении войны страна-агрессор автоматически выходит на новый уровень безусловных санкций, а к этому наши друзья на Западе пока не готовы.
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29.06.2022 07:54 Ответить
Зеля підтримує Путлера в тому, що це не війна, а військова операція. Тому навіть кордон не закриває і візовий режим не оголошує. Тобто ми заслужили на це покарання. Тому ми ведемо військові операції виключно на території України та допомагаємо Путлеру руйнувати нашу країну.
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29.06.2022 08:16 Ответить
Оголосили візовий режим днів 12 тому, кордони закриті. І офіційно це війна для світу. Спецоперації лише в оркостані.
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29.06.2022 08:41 Ответить
Яка може бути війна коли оголосили візовий режим ?
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29.06.2022 08:42 Ответить
по вашей логике, как только оглашен визовый режим, то война прекращается?
вы в своем уме?
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29.06.2022 08:53 Ответить
Сухов,ЩО КУРИЛИ !?
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29.06.2022 10:30 Ответить
Звичайно, коли воювали СРСР і Німеччина, то був візовий режим між країнами і громадяни СРСР їздили до фашистської Німеччини і навпаки. Кордони незакриваються, коли є візовий режим.
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29.06.2022 10:50 Ответить
Опять кацапы как-то неудачно покурили :
На территории РФ подорван склад с боеприпасами, расположенный в населенном пункте Барсово (Владимирская область, РФ). Пожар на российском арсенале главного ракетно-артиллерийского управления МО РФ произошел в среду, 22 июня. Об этом со ссылкой на военные источник сообщил журналист Роман Цимбалюк. На своей странице в социальной сети Facebook он отметил, что пожар произошел на складах комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов военной части 55443. В результате пожара началась детонация боеприпасов, ставшая причиной уничтожения нескольких сотен ПТРК, а также снарядов к ним. Источники сообщают о как минимум трех погибших российских военных. По данным росСМИ, позже число жертв взрыва на складе боеприпасов в войсковой части поселка Барсово выросло до 5 человек.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/254540_1656495137
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29.06.2022 13:02 Ответить
Стаття ні про що
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29.06.2022 08:34 Ответить
А понасерано під нею...
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29.06.2022 13:48 Ответить
Просто говоріть українською самі. Першими. З усіма. І вам відповідатимуть здебільшого українською.
Візьміть за правило говорити лише українською мовою з тими хто народився і виріс в Україні. Кращого моменту ніж зараз годі шукати.
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29.06.2022 15:37 Ответить
 
 