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Утром в Николаеве прогремели взрывы, есть попадания в жилую многоэтажку, - мэр Сенкевич

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вибух,обстріл

Утром 29 июня в Николаеве раздались взрывы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"Утром в Николаеве прогремели мощные взрывы. На места уже выехали спасатели и медики.

Прошу всех оставаться в укрытиях и не выходить на улицу до завершения воздушной тревоги.

Не публикуйте фотографии с мест обстрелов! Всю информацию сообщу со временем", - говорится в сообщении.

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Позже Сенкевич отметил, что есть попадание в жилую многоэтажку. На месте идет поисково-спасательная работа. Работают чрезвычайники, медики и коммунальщики.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+8
Миколаїв, дорогий, тримайся, з тобою вся Україна!!!!
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29.06.2022 07:31
+7
відзвонилась. істерика. але ціла.

котів тільки зайти не може. сусідній під'їзд
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29.06.2022 07:45
+6
Вивозити зерно з Южного чи з Одесси не можливо. Це маячня під знаком котрої можно здати весь Південь України. Закрити небо- це словоблудіє. Це участь в війні країн НАТО на нашому боку. А ми нічого не зробили за час Зеленського щоб вступити в НАТО.
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29.06.2022 07:58
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Там біда. Однієї нашої колезі по форуму в будинок був прильот. сільни руйнування.
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29.06.2022 07:20 Ответить
Здогадуюсь про кого йдеться , може все буде добре 😕
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29.06.2022 07:42 Ответить
відзвонилась. істерика. але ціла.

котів тільки зайти не може. сусідній під'їзд
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29.06.2022 07:45 Ответить
Слава Богу , що ціла , а котики знайдуться - з переляку десь заникались 😠
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29.06.2022 08:11 Ответить
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29.06.2022 07:43 Ответить
Після удару по багатоповерховому будинку на даний момент 3 поранені, 2 загиблі, повідомив голова ОВА Віталій Кім. Також поранення отримав співробітник ДСНС.
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29.06.2022 07:57 Ответить
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29.06.2022 07:24 Ответить
Беня , пора здаватися американцям , бо забагато патякаєш 😠
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29.06.2022 07:40 Ответить
Зрадник та злодій в одной упаковці. Більшість зрадеників така !
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29.06.2022 07:53 Ответить
Ах ти гніда. Вбити його!
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29.06.2022 09:58 Ответить
Миколаїв, дорогий, тримайся, з тобою вся Україна!!!!
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29.06.2022 07:31 Ответить
МЭРЫ ПРОТИВ ВОЙНЫ - сделать Всемирный онлайн интрнет марафон . На английском : немецком: испанском
пусть народ в мире включится в гонение кацапов
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29.06.2022 07:38 Ответить
Николаев - это порт . Кто-то хочет в Африку зерно везти ??? Может сначала небо закроют ??
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29.06.2022 07:41 Ответить
Вивозити зерно з Южного чи з Одесси не можливо. Це маячня під знаком котрої можно здати весь Південь України. Закрити небо- це словоблудіє. Це участь в війні країн НАТО на нашому боку. А ми нічого не зробили за час Зеленського щоб вступити в НАТО.
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29.06.2022 07:58 Ответить
Путин получает удовольствие от страданий других.
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29.06.2022 08:11 Ответить
Миколаїв і миколаївці, тримайтеся !
Ви - сильні.
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29.06.2022 08:48 Ответить
А мер Сєнкевич попереджав 4 дні тому 'евакуюйтеся' і лише тупорилий показушник кім вліз зі своїм 'все як завжди'. Ще раз і ще раз пишу- слухайтеся мера вашого, миколаївці!
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29.06.2022 09:01 Ответить
***** невже ми,космічна держава,не можемо склепати 10к ,другий ракет і завалити по одні на всі аеродроми,щоб хоч трохи **** боялись! Що за ступор я не розумію,нам що хтось заважає це зробити? Все ж для цього є!
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29.06.2022 10:28 Ответить
 
 