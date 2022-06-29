Утром в Николаеве прогремели взрывы, есть попадания в жилую многоэтажку, - мэр Сенкевич

Утром 29 июня в Николаеве раздались взрывы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"Утром в Николаеве прогремели мощные взрывы. На места уже выехали спасатели и медики.

Прошу всех оставаться в укрытиях и не выходить на улицу до завершения воздушной тревоги.

Не публикуйте фотографии с мест обстрелов! Всю информацию сообщу со временем", - говорится в сообщении.

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Позже Сенкевич отметил, что есть попадание в жилую многоэтажку. На месте идет поисково-спасательная работа. Работают чрезвычайники, медики и коммунальщики.