Утром в Николаеве прогремели взрывы, есть попадания в жилую многоэтажку, - мэр Сенкевич
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Утром 29 июня в Николаеве раздались взрывы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме городской голова Николаева Александр Сенкевич.
"Утром в Николаеве прогремели мощные взрывы. На места уже выехали спасатели и медики.
Прошу всех оставаться в укрытиях и не выходить на улицу до завершения воздушной тревоги.
Не публикуйте фотографии с мест обстрелов! Всю информацию сообщу со временем", - говорится в сообщении.
Позже Сенкевич отметил, что есть попадание в жилую многоэтажку. На месте идет поисково-спасательная работа. Работают чрезвычайники, медики и коммунальщики.
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+8 Варвара Грушецька
показать весь комментарий29.06.2022 07:31
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котів тільки зайти не може. сусідній під'їзд
пусть народ в мире включится в гонение кацапов
Ви - сильні.