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В Днепре найдены двое погибших под завалами здания автотранспортного предприятия, уничтоженного вражеской ракетой, - Резниченко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

Под завалами здания автотранспортного предприятия, которое уничтожила вражеская ракета, спасатели нашли двоих погибших - мужчину и женщину

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в телеграм-канале.

"Утром пришли плохие новости. Под завалами здания автотранспортного предприятия, которое уничтожила вражеская ракета, спасатели нашли двоих погибших - мужчину и женщину. Эти люди оказались в эпицентре взрыва. Они не были военными, у них не было оружия. Там было мирное предприятие, где работали мирные люди", - написал Резниченко.

Отмечается, что на месте "прилета" специалисты обнаружили обломки ракеты "Калибр".

"Накануне враг направил в нашу область шесть таких ракет, четыре из них наши военные сбили", - добавил он.

Читайте: Ракетной атакой в Днепре разрушена железнодорожная инфраструктура и промышленное предприятие, - Резниченко
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29.06.2022 07:30 Ответить
плоляки донатят на байрактар, ссылка на сбор..
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29.06.2022 07:34 Ответить
В кремлі у ботоксного карлика агонія , так як його фантазіі про перемогу , не здійснені , отож ця падлюка вирішила побільше нашоі крові випити 😠
За всі злочини розплата настане і всі русофашисти отримають те, на що заслужили !!
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29.06.2022 07:49 Ответить
путін це бешена собака -- для чого це солдатам -- гроші
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29.06.2022 08:23 Ответить
 
 