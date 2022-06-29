В Днепре найдены двое погибших под завалами здания автотранспортного предприятия, уничтоженного вражеской ракетой, - Резниченко

Под завалами здания автотранспортного предприятия, которое уничтожила вражеская ракета, спасатели нашли двоих погибших - мужчину и женщину

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в телеграм-канале.

"Утром пришли плохие новости. Под завалами здания автотранспортного предприятия, которое уничтожила вражеская ракета, спасатели нашли двоих погибших - мужчину и женщину. Эти люди оказались в эпицентре взрыва. Они не были военными, у них не было оружия. Там было мирное предприятие, где работали мирные люди", - написал Резниченко.

Отмечается, что на месте "прилета" специалисты обнаружили обломки ракеты "Калибр".

"Накануне враг направил в нашу область шесть таких ракет, четыре из них наши военные сбили", - добавил он.

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