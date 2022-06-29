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война (46795) Николаев (2009) обстрел (20169) Ким Виталий (235)

В результате вражеского удара по многоэтажке в Николаеве погибли 3 человека, 5 получили ранения, - Ким (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вибух

Утром в Николаеве прогремели взрывы, россияне попали в многоэтажку, есть погибшие и раненые.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава ОГА Николаевщины Виталий Ким.

"После удара по многоэтажному дому на данный момент 3 раненых, 2 погибших. Также ранение получил сотрудник ГСЧС", - говорится в сообщении.

Читайте: Утром в Николаеве прогремели взрывы, есть попадания в жилую многоэтажку, - мэр Сенкевич

Позже Ким добавил, что количество жертв вражеского удара выросло: "на 8:20 - 5 раненых и 3 погибших".
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Топ комментарии
+9
Їбашити їх так потрібно,щоб на ДНК не залишилось від орків нічого!
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29.06.2022 08:51
+7
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
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29.06.2022 10:20
+5
Дуже шкода Миколаєва,чудове місто,а руйнується на очах.Може не в тему,але питання до УПЦМП в Миколаївській області:"Чому за час війни МП не покинула ЖОДНА парафія московського пархату???" Невже там так щільно засів "руській мір" і адепти з нетерпінням чекають на "асвабадітєлєй"?Ганьба!
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29.06.2022 10:01
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Їбашити їх так потрібно,щоб на ДНК не залишилось від орків нічого!
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29.06.2022 08:51 Ответить
На їх території ніззя.
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29.06.2022 09:46 Ответить
Слухай, не притворюйся тупішим, ніж ти є насправді. У путіна ядерна зброя, у нас її немає. Якщо ми вдаримо по ним, то це розв'яже йому руки. Ти готовий померти страшною смертю в муках? А батьки твої? А діти? Сумніваюсь навіть, що ти служив в армії. То краще закрий свого рота, і катай в доту, без тебе розберуться.
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29.06.2022 10:47 Ответить
Йди-но ..., щі варити
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29.06.2022 14:41 Ответить
Не сцы, **********!
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29.06.2022 15:37 Ответить
Дуже шкода Миколаєва,чудове місто,а руйнується на очах.Може не в тему,але питання до УПЦМП в Миколаївській області:"Чому за час війни МП не покинула ЖОДНА парафія московського пархату???" Невже там так щільно засів "руській мір" і адепти з нетерпінням чекають на "асвабадітєлєй"?Ганьба!
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29.06.2022 10:01 Ответить
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
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29.06.2022 10:20 Ответить
Ну, і де фото цієї багатоповерхівки? Хіба в тому є щось таке секретне?
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29.06.2022 11:29 Ответить
Российские войска уничтожили базу подготовки иностранных наемников в районе города Николаева на Украине. Об этом в среду, 29 июня, журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили высокоточным оружием четыре пункта управления Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе батальоны территориальной обороны в районе Харькова.

Покидьки людства, горіти ВСІМ кацапам у Вогні!

"Пункты управлєния ВСУ - це виявляється одночасно і "в том числе батальоны территориальной обороны в районе Харькова"

Вони ще й ***.уті на всю голову...
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29.06.2022 12:08 Ответить
Опять террористический акт России. Украине нужно больше оружия, чтобы уничтожить террористов!!!
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29.06.2022 12:22 Ответить
 
 