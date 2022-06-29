В результате вражеского удара по многоэтажке в Николаеве погибли 3 человека, 5 получили ранения, - Ким (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Утром в Николаеве прогремели взрывы, россияне попали в многоэтажку, есть погибшие и раненые.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава ОГА Николаевщины Виталий Ким.
"После удара по многоэтажному дому на данный момент 3 раненых, 2 погибших. Также ранение получил сотрудник ГСЧС", - говорится в сообщении.
Позже Ким добавил, что количество жертв вражеского удара выросло: "на 8:20 - 5 раненых и 3 погибших".
Топ комментарии
+9 Ivan Ivanov 8edb7a14
показать весь комментарий29.06.2022 08:51
+7 Вадим Карапіщенко
показать весь комментарий29.06.2022 10:20
+5 Віктор Св
показать весь комментарий29.06.2022 10:01
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Одужання пораненим.
Кроме того, Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили высокоточным оружием четыре пункта управления Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе батальоны территориальной обороны в районе Харькова.
Покидьки людства, горіти ВСІМ кацапам у Вогні!
"Пункты управлєния ВСУ - це виявляється одночасно і "в том числе батальоны территориальной обороны в районе Харькова"
Вони ще й ***.уті на всю голову...