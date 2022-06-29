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Оккупанты имеют частичный успех на Бахмутском направлении и пытаются закрепиться в районе Углегорской ТЭС, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

тес,вуглегірська

Российские захватчики имеют частичный успех на Бахмутском направлении и закрепляются в районе Углегорской ТЭС.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"На Бахмутском направлении ведет наступление в направлениях Медная Рыжая – Клиновое. Имеет частичный успех, закрепляется в северной части Клинового и вблизи трассы Е-40 (в районе Углегорской ТЭС). С целью сохранения темпа наступления на указанном направлении оккупанты усилили группировку одной батальонной тактической группой", – говорится в сообщении.

Смотрите: Оккупанты нанесли удар по Углегорской ТЭС. ВИДЕО+ФОТО
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Топ комментарии
+16
Короче, уже всё, но как бы, не хотят нас расстраивать.
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29.06.2022 09:19
+16
Я вже ******** слухати "експертів" від Арестовича до Жданова, які стверджують, що Рашка видахлась.Це останні їх резерви, не має в армії РФ атакувального потенціалу і різне бла-бла-бла. Щось ці останні резерви у кацапів ніяк не закінчаться, пруть и пруть уперед наче орда тарганів.
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29.06.2022 09:23
+10
Вважаю, що це помилка нашої владної пропаганди (так-так, вона у нас теж є, просто скромніша і неагресивна, на відміну від москальської) - говорити занадто оптимістичні і обнадійливі побрехеньки. Бо потім, у разі невдач на фронтах, українці лише сильніше розчаровуються і впадають у паніку. Це результат завищених очікувань, породжених такими надміру оптимістичними розмовами.
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29.06.2022 09:36
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Короче, уже всё, но как бы, не хотят нас расстраивать.
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29.06.2022 09:19 Ответить
А смысл смотришь на карту раз в неделю и без них становится все ясно
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29.06.2022 12:12 Ответить
Шо таке "частковий успіх"?
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29.06.2022 09:21 Ответить
скорее всего захват населенного пункта
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29.06.2022 09:23 Ответить
А шо ж тоді просто успіх?
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29.06.2022 09:24 Ответить
По відношенню до успіхів кацапських військ такий термін не застосовується. Щоб наш "мудрий нарід" надто сильно не засмучувати. Тому лише "частковий успіх"...
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29.06.2022 09:33 Ответить
Частковий успіх - атакували село, захопили крайню хату. Якось так.
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29.06.2022 10:21 Ответить
Думала,що ранок видався знову гірким,але це просто дані з Штабу вирішили розділити і виклали тільки сумну новину. Я б не рекомендувала таке робити,бо на сьогодні ресурс дійсно шукає тільки не мотивуючу інформацію. Як допис,що Америка прогнозує взяття усього Донбасу. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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29.06.2022 09:22 Ответить
Я вже ******** слухати "експертів" від Арестовича до Жданова, які стверджують, що Рашка видахлась.Це останні їх резерви, не має в армії РФ атакувального потенціалу і різне бла-бла-бла. Щось ці останні резерви у кацапів ніяк не закінчаться, пруть и пруть уперед наче орда тарганів.
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29.06.2022 09:23 Ответить
Ваши предложения?
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29.06.2022 09:27 Ответить
Воювати та сподіватися на краще.
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29.06.2022 09:32 Ответить
Это по делу, а экспертов хватает, можете слушать каких угодно.
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29.06.2022 09:51 Ответить
Вы сейчас с какого фронта(направления) пишете?
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29.06.2022 09:38 Ответить
Это в корне неправильно. Надо ссаться от каждого шороха и впадать в панику при каждом удобном случае.
Если Вы в состоянии трезво оценивать ситуацию, то должны заметить, что ВСУ стремится нанести максимальный урон противнику, сберегая при этом личный состав. По этой причине Лисичанск скорее всего будет сдан в ближайшее время, а у вас появится возможность с криком "Все пропало!" зайти на второй круг.
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29.06.2022 09:49 Ответить
Вважаю, що це помилка нашої владної пропаганди (так-так, вона у нас теж є, просто скромніша і неагресивна, на відміну від москальської) - говорити занадто оптимістичні і обнадійливі побрехеньки. Бо потім, у разі невдач на фронтах, українці лише сильніше розчаровуються і впадають у паніку. Це результат завищених очікувань, породжених такими надміру оптимістичними розмовами.
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29.06.2022 09:36 Ответить
Перестал их слушать так как фразы на протяжении 2х месяцев "пытаются нашкребти резервы" и "войска рф выдыхаютя" явно не соответствует действительности. Слежу за информацией от Бутусова
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29.06.2022 11:03 Ответить
Донбас здадуть, Південь відіб'ють, може....
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29.06.2022 09:28 Ответить
ще наприкінці квітня такий сценарій "крутився" у голові...
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29.06.2022 09:37 Ответить
Я також схильний так думати. Хоч би Херсон вже відбили на початку....
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29.06.2022 09:40 Ответить
та русня сама хоче як скоріше звалити з Півдня. їх там партизану у всі щєлі пялять. але подадуть це як відхід в обмін на знаття санкцій. Їм головне Донбас.
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29.06.2022 09:40 Ответить
Скоріше запропонує відхід з Півдня в обмін на обіцянку води в Крим - для них це вкрай важливо, бо пити хочеться.
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29.06.2022 10:23 Ответить
Як буферна зона між нато
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29.06.2022 12:18 Ответить
Крупнейшие ТЭС Украины
1 - Старобешевская ТЭС
2 - Зуевская ТЭС
3 - Углегорская ТЭС

Из новостей:
Російські загарбники мають частковий успіх на Бахмутському напрямку та закріплюються у районі Вуглегірської ТЕС.

Зуевская и Старобешевская ТЭС под «днр» с 2014 года
Почему эти ТЭС ещё работают на врага?
Ах, ну да, «там же наши люди!»
Предлагаю повторять эту мантру этой зимой. Правда, мантра вряд ли заменит тепло и свет.
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29.06.2022 09:29 Ответить
Дохрена ТЭС тобою лично построено, чтобы так легко их разбивать?
Тем более, если они ещё долгое время выдавали энергию в энергосистему Украины.
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29.06.2022 09:50 Ответить
Ну то подаруй її кацапам.
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29.06.2022 10:03 Ответить
Надеюсь, ты хоть будешь рад за дамбасян и лугандонцев, им этой зимой будет тепло.
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29.06.2022 10:35 Ответить
та й зброя наче б то надходить...
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29.06.2022 09:40 Ответить
Розумний український народ проголосував за це на стадіоні. Які можуть бути питання? А вам хіба не весело? Як на мене вийшло так як і обіцяли, наржатися не можемо...
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29.06.2022 10:05 Ответить
Рашка значно, в рази переважає в арті, *********** та тяжкії бронетехніці. Поливають вогнем позиції ЗСУ безперервно. Поки що, того, що дає Захід недостатньо, щоб зупинити московитів.
Який ви пропонуєте вихід? Щоб хлопці на передовій, як в часи СРСР (ни шагу назад) загинули смертю хоробрих?
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29.06.2022 09:45 Ответить
вам краще не знати які види озброєння опановують зараз на полігонах наші "резерви". Не усі наші діди застали ці "новітні" зразки...
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29.06.2022 10:02 Ответить
у нас немає стільки снарядів і стільки техніки, як у рашистів. резерви є, нема достатньо артилерії, важкої артилерії, дальнобійної артилерії, РСЗВ, снарядів. є тільки скількись гаубиць і 4 хаймарси.
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29.06.2022 09:47 Ответить
Пів млн 155мм снарядів поставили союзники
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29.06.2022 12:21 Ответить
Маневрена оборона застосовується на тих напрямках, де можливе тимчасове залишення окремих районів території через відсутність достатньої кількості сил для ведення позиційної оборони, а також у тих випадках, коли за умов обстановки доцільно втягнути ударні угрупування противника в певні райони (вогневі «мішки»), виграти час і завданням противнику ураження на декількох оборонних рубежах знизити його наступальні можливості або примусити його відмовитися від подальшого наступу.
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29.06.2022 09:40 Ответить
Це вже більше місяця вогневий мішок. По науці, його потрібно було залишати і вирівнювати лінію фронту, але хочу бачити українців, які б після вирівнювання фронту (без бою) шляхом залишення Северодонецька, Лисичанська, Сіверська ...
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29.06.2022 09:58 Ответить
ну так а що зробить мільйон мобілізованих із автоматами під шквалом вогню з мінометів, гранатометів, артилерії, РСЗВ і авіації.
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29.06.2022 09:49 Ответить
Так ми і маємо мільйон стрілків що поступаються в артилерії, танках та авіації від 1/10. Єдине в чому ми переважаємо, це переносні протитанкові засоби враження. Але це зброя ближнього бою, а вони після Півночі поки не зрівняють усе із землею артою не підходять.
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29.06.2022 09:49 Ответить
ааа, ну піз.деж так піз.деж. Тобі важко подзвонити знайомим які зараз на полігоні? Чи в тебе таких не має?
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29.06.2022 10:32 Ответить
Чому не колишню ТЕЦ? вони мають захоплювати тільки руїни. А якщо ми будемо давати можливість їхнім генералам заробити, як у порту Маріуполя, елеваторах Херсонщини, то ця війна буде йти вічність.
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29.06.2022 09:47 Ответить
Вот бы по рашистам с пушки стрельнуть... Жаль, что снарядов нет. Сказали подождать до октября, а в октябре откроют ленд-лиз. Если Байден не крякнет. Надеюсь врачи за ним присматривают и дают витамины.
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29.06.2022 10:12 Ответить
Чому ми екстрено не переводимо міста на автономне опалення? Невже не зрозуміло, що взимку ракети рашистів будуть прилітати по ТЕЦ???
Що ви будете робити коли багатотисячні міста, при мінусовій температурі залишаться без центрального опалення???
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29.06.2022 10:13 Ответить
Потому что интересы монополий продажным чиновникам Украины дороже, чем интересы простых граждан. Я пробую отключить свою квартиру и квартиру родителей от централизованного отопления в новых домах с поквартирной разводкой с 2012 года. Квартиры утеплены на стенах, потолке и полу слой пенополистирола толщиной от 25 мм, на полу 50 мм. В квартире керамические обогреватели, управляемые системой "умный дом". Затраты окупились за один год (!). Но ублюдки из Киевтеплоэнерго все время дают отписки: НЕ ПОЛОЖЕНО! Пишем выше, оттуда не приходят ответы, или: НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО. В 2021 году верх подлости и наглости: стали на наши квартиры разбрасывать общедомовые потери, якобы "ваши квартиры и есть источникои теплопотерь в доме". Вот почему считаю, что Украине никогда не стать европейским государством, если сохранится этот подход негодной продажной власти. Хотя При нынешней цене на газ невозможно сохранить тарифы. Власть примет очередное "мудрое" решение: увеличить дотации, опять - за счет бюджета переложить из общегосударственного в частные карманы владельцев Киевтеплоэнерго!

Никакие аргументы, что централизованные поставки тепла при огромных капиталовложениях, неконтролируемых затратах и непрозрачных тарифах ведут к потерям в общегосударственном масштабе на миллиарды долларов (!), не находят понимания у коррупционеров - а такова вся наша власть.
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29.06.2022 10:25 Ответить
А звідки гроші взяти?
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29.06.2022 10:29 Ответить
за власний рахунок. Коли ти взимку залишися із дітьми без опалення, ти знайдеш гроші. Максимум, долари поміняєш, от тільки вже буде пізно.
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29.06.2022 10:34 Ответить
Ви смішні.
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29.06.2022 10:41 Ответить
Ага, воно ж фігню коштує, а у людей дофіга грошей, особливо на 5 місяць війни, особливо у переселенців.
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29.06.2022 10:44 Ответить
писдец ты тупой и не украинец
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29.06.2022 18:01 Ответить
На дотации (а это многие миллиарды!) деньги находятся. И эти дотации перекладываются из бюджета в карманы очень и так небедных людей. А если выдать эти деньги населению, где следует - произвести замену электроснабжения, то все окупится за год. Но это не при этой продажной , бездарной, безстыжей власти.
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29.06.2022 10:41 Ответить
Генштаб це колективний арестович.
Кожний день чуємо браваду від генштаба, що вбито 250 окупантів, знищено 14 танків, 25 бмп та БТР, 25 броньованих авто, ітд...
А потім тихенько кажуть, ворог має частковий успіх під Сєвєродонецька,це означає, що здали місто.
Потім, знову чуємо , що за добу знищили 200 окупантів, 11 танків, 17 бмп,...1 гелікоптер, ітд.
Нанесли черговий удар по о.Зміїний, розбомбили два ворожих склади припасів десь під Макіївкою та Хрустальним. ітд.
А потім, знову тихенько - ворог має частковий успіх там то ( тобто здали знову частинку української землі пуйлу).
І так кожний божий день, вже 5-й місяць.
за цей час розбомбили 120 раз о.Зміїний, знищили 150 складів та штабів окупантів, ітд.
Але в підсумку, здали Попасну, Сєвєродонецьк, і сотні і сотні населених пунктів ворогу.
Але треба вірити генштабу, він такими темпами призведе Україну до перемоги, ага...
Результат роботи тупих паркетних совкових генералів, ми бачимо. тільки здача територій і більше нічого.
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29.06.2022 10:20 Ответить
Якщо ти не на фронті, то рота свого закрий.
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29.06.2022 10:28 Ответить
Я розумію тебе рашиста, якому подобається, коли генеральські зрадники здають постійно по частинах територію України пуйлу. А українцям, це не подобається.
Тому здохни, рашист.
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29.06.2022 10:38 Ответить
Ти кончена сциклива, мразота, що сидить на дивані і умнічає, розкажи військовим, які зараз в Лисичанську, що вони щось здають, то вони тобі розібють твоє гниле єпало, зрозумів бидло?
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29.06.2022 10:51 Ответить
Рашист, я в курсі як ви вмієте брехати та перекручувати факти.
Ти, рашистськів гидота, не рівняй простих солдат та офіцерів, які б'ються як леви на фронті, до генералів-зрадників, які здають своїх же солдат та території України пуйлу.
Саме генерали зрадники кидають українська воїнів, саме генерали зрадники здають за гроші території пуйлу.
Це саме ті генерали, які вчилися разом з москальськими генералами в одних і тих же совкових академіях.
Де їх вчили тільки лизати задниці верховному та брехати а також совковими теоріям ведення війни в стилі другої світової.
Саме ці генерали-зрадники роками сиділи в своїх кріслах і вірно служили зраднику Януковичу, а тепер по суті здають по частинах Україну пуйлу.
Але хай не мають надію, що здавши частину України пуйлу, вони уникнуть покарання.
Будуть на зоні сидіти за свою зраду.
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29.06.2022 11:20 Ответить
Ти дурачок.
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29.06.2022 11:38 Ответить
Про це дізналися у 14-15рр. Іловайськом, Дебальцево, ДАПом, ІЛ-76, зараз здачею півдня країни
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29.06.2022 12:37 Ответить
Чому ви думаєте що Генштаб бреше? Просто 250 свинособак для Оркостану це не втрати. На Росії 156 тисяч населених пунктів. Якщо усі їхні втрати розкидати на усю країну, то станом на сьогодні, тільки в кожний 5 населений пункт прийшов груз двісті.
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29.06.2022 10:36 Ответить
И нужно добавить: а продажная коррумпированная украинская власть все годы независимости бездарно разбазаривала тот немалый потенциал ВПК, доставший от СССР даром.
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29.06.2022 10:42 Ответить
это не власть коррумпирована это тупые люди которые это допускают уже много лет
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29.06.2022 18:05 Ответить
Одним словом деморализованные орки трусливо наступают, а наши храбро и мужественно отступают.
ps: это шутка, но стоять насмерть в Лисичанске с угрозой колоссального котла - нет смысла.
Нужно с боями не спеша отойти и выровнять фронт.Что по моему Генштаб и делает.
Просьба сильно не ссать и не дрыгать ногами на диване.
Масса наших учится натовскому оружию, боевой подготовке и т.д - никто и не думает сдаваться.
Терпим, копим силы и технику.
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29.06.2022 10:46 Ответить
Была официальная инфа,что орки уже укрепляются на НПЗ.А это значит,что падение Лисичанска только вопрос времени.И никакие победные реляции Зе этого не изменят.Извините за горькую правду.
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29.06.2022 11:15 Ответить
Коли я читаю чи чую такі вислови як частковий успіх, тимчасово окуповані, у мене виникає ненависть до влади, яка намагається народ зробити ідіотами, не можна бути тимчасово або частково вагітним.
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29.06.2022 11:31 Ответить
какая тебе кацапу разница что говорит генштаб Украины?
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29.06.2022 18:04 Ответить
Цікаво, що той кого ти назвав "кацапом," гарно висловився українською, а ти сам кацапською мовою.
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30.06.2022 10:45 Ответить
Сидя на британских островах у нього "виникає ненависть до влади"))) гдеж вас столько уродов набралось
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29.06.2022 11:48 Ответить
 
 