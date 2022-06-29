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Россияне в течение суток били по Харьковщине из РСЗО, нанесли ракетные удары. ВСУ отбросили врага в направлении Дементиевки, - Синегубов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харків

Российские оккупанты в течение суток наносили удары из РСЗО и попадали ракетами по объектам гражданской инфраструктуры области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.

В Харькове пострадали Индустристриальный, Шевченковский и Слободской районы. Днем враг обстрелял Индустриальный район, 5 человек госпитализировали. Повреждены частные дома, хозяйственные здания и складские территории.

Оккупанты около 23 часов ударили по Шевченковскому району. В результате взрыва в доме выбило окна, 1 женщина получила осколочные ранения и была госпитализирована. После 23 часов россияне ударили еще раз по одному из объектов инфраструктуры Слободского района. Возник пожар. Пострадавших предварительно нет", - говорится в сообщении.

По области в течение суток оккупанты обстреливали Изюмский, Чугуевский, Харьковский, Богодуховский районы.

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"В Печенигах, Чугуевского района, повреждены котельная, больница, детская площадка и жилые дома. Россияне из артиллерии обстреливали село Ивашки, Золочевской громады. Авиаудар из вертолетов Ка-52 нанесли вблизи села Явирское".

В результате обстрела Циркунов, Харьковского района, к сожалению, 2 человека погибли - мужчины 29 и 36 лет, 1 ранен. Еще 2 раненых в Дергачевской громаде", - отмечает Синегубов.

Глава Харьковщины подчеркнул, что ВСУ отбили штурм и заставили оккупантов отойти в районах Дементиевки, Довгаловки и Залимана и держат позиции, в том числе и на горячем Изюмском направлении.
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Горіть в пеклі москалі
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29.06.2022 09:32 Ответить
відганяти бо з арти гатят по Харкові
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29.06.2022 09:48 Ответить
не поможет Перейдут с Градов на Смерчи и Ураганы, потом на КР. Львов, Одесса где? Но и их обстреливают
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29.06.2022 09:54 Ответить
я не кажу шо нічо не прилетит -- просто з артою це в рази
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29.06.2022 11:50 Ответить
Скажу прямо - обстрел крылатыми ракетами не идет в никакое сравнение с обстрелом РСЗО. От взрыва 1000 кг взрывчатки защитит может только бункер на глубине метров пять. И до убежища не добежишь. Например. Точно знаю, что сегодня в Николаеве сигнала тревоги не было И не верю Сенкевичу, когда он рассказывает про ОДИН поврежденный жилой дом
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29.06.2022 09:52 Ответить
Звичайно рзсо це не крилата ракета, але при ракетній атаці в місті все ж в переважній більшості випадків є попередження, арта ж б'є в будь коли. Прикордонні села і селища це переважно приватний сектор, тобто пряме влучання в звичайну хату скажімо снаряда граду чи навіть 120 міномету може бути смертельним. Що до сховищ то тут або такий сякий погріб до якого ще слід добігти, або десь жити в якомусь підвалі. Обидва варіанти теж дуже небезпечні і ризикові.
По суті вони випалюють прикордоння, нормально жити в таких умовах не можливо, це виживання. Це я вам кажу з власного досвіду.
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29.06.2022 10:06 Ответить
Не знаю.
Но когда гатили рсзо было страшнее.
Все эта хрень летит у тебя над головой и ты видишь как они взрываются.
От рсзо в той или иной степени пострадали куча микрорайонов в Харькове.
Ракеты конечно мощнее. Но это точечно и вероятность шо она прилетит именно к тебе наиного меньше.
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29.06.2022 10:16 Ответить
Там наші судячи з карти відійшли від Цупівки за яку йшли бої. Взагалі кацапи посили своє угрупування в цьому районі. У нас тут теж дається взнаки нестача арти і броні.
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29.06.2022 09:53 Ответить
Хз.
Но сегодня бахи слышны более отдалённо чем предыдущие дни.
Я уже надеялся шо их отодвинули.
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29.06.2022 10:20 Ответить
 
 