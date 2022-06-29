Россияне в течение суток били по Харьковщине из РСЗО, нанесли ракетные удары. ВСУ отбросили врага в направлении Дементиевки, - Синегубов

Российские оккупанты в течение суток наносили удары из РСЗО и попадали ракетами по объектам гражданской инфраструктуры области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.

В Харькове пострадали Индустристриальный, Шевченковский и Слободской районы. Днем враг обстрелял Индустриальный район, 5 человек госпитализировали. Повреждены частные дома, хозяйственные здания и складские территории.

Оккупанты около 23 часов ударили по Шевченковскому району. В результате взрыва в доме выбило окна, 1 женщина получила осколочные ранения и была госпитализирована. После 23 часов россияне ударили еще раз по одному из объектов инфраструктуры Слободского района. Возник пожар. Пострадавших предварительно нет", - говорится в сообщении.

По области в течение суток оккупанты обстреливали Изюмский, Чугуевский, Харьковский, Богодуховский районы.

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"В Печенигах, Чугуевского района, повреждены котельная, больница, детская площадка и жилые дома. Россияне из артиллерии обстреливали село Ивашки, Золочевской громады. Авиаудар из вертолетов Ка-52 нанесли вблизи села Явирское".

В результате обстрела Циркунов, Харьковского района, к сожалению, 2 человека погибли - мужчины 29 и 36 лет, 1 ранен. Еще 2 раненых в Дергачевской громаде", - отмечает Синегубов.

Глава Харьковщины подчеркнул, что ВСУ отбили штурм и заставили оккупантов отойти в районах Дементиевки, Довгаловки и Залимана и держат позиции, в том числе и на горячем Изюмском направлении.