Россияне в течение суток били по Харьковщине из РСЗО, нанесли ракетные удары. ВСУ отбросили врага в направлении Дементиевки, - Синегубов
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Российские оккупанты в течение суток наносили удары из РСЗО и попадали ракетами по объектам гражданской инфраструктуры области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.
В Харькове пострадали Индустристриальный, Шевченковский и Слободской районы. Днем враг обстрелял Индустриальный район, 5 человек госпитализировали. Повреждены частные дома, хозяйственные здания и складские территории.
Оккупанты около 23 часов ударили по Шевченковскому району. В результате взрыва в доме выбило окна, 1 женщина получила осколочные ранения и была госпитализирована. После 23 часов россияне ударили еще раз по одному из объектов инфраструктуры Слободского района. Возник пожар. Пострадавших предварительно нет", - говорится в сообщении.
По области в течение суток оккупанты обстреливали Изюмский, Чугуевский, Харьковский, Богодуховский районы.
"В Печенигах, Чугуевского района, повреждены котельная, больница, детская площадка и жилые дома. Россияне из артиллерии обстреливали село Ивашки, Золочевской громады. Авиаудар из вертолетов Ка-52 нанесли вблизи села Явирское".
В результате обстрела Циркунов, Харьковского района, к сожалению, 2 человека погибли - мужчины 29 и 36 лет, 1 ранен. Еще 2 раненых в Дергачевской громаде", - отмечает Синегубов.
Глава Харьковщины подчеркнул, что ВСУ отбили штурм и заставили оккупантов отойти в районах Дементиевки, Довгаловки и Залимана и держат позиции, в том числе и на горячем Изюмском направлении.
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По суті вони випалюють прикордоння, нормально жити в таких умовах не можливо, це виживання. Це я вам кажу з власного досвіду.
Но когда гатили рсзо было страшнее.
Все эта хрень летит у тебя над головой и ты видишь как они взрываются.
От рсзо в той или иной степени пострадали куча микрорайонов в Харькове.
Ракеты конечно мощнее. Но это точечно и вероятность шо она прилетит именно к тебе наиного меньше.
Но сегодня бахи слышны более отдалённо чем предыдущие дни.
Я уже надеялся шо их отодвинули.