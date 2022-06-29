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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 35 450 человек, 217 самолетов, 185 вертолетов, 1572 танков и 3720 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ворог,кацап,окупант,русня,орк

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 29 июня потери личного состава противника составляют около 35 450 человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 29.06 ориентировочно составляют:

личного состава – около 35450 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 1572 (+5) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3720 (+16) ед,

артиллерийских систем – 781 (+3) ед,

РСЗО - 246 (+3) ед,

средства ПВО - 103 (+1) ед,

самолетов - 217 (+0) ед,

вертолетов - 185 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 640 (+4),

крылатые ракеты – 142 (+3),

корабли /катера - 14 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2598 (+9) ед, специальная техника - 61 (+0).

Данные еще уточняются.

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении", - отметили в Генштабе.

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 35 450 человек, 217 самолетов, 185 вертолетов, 1572 танков и 3720 бронированных машин 01
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Топ комментарии
+5
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29.06.2022 09:41
+5
Тоді йди на фронт, та воюй з автоматом проти танків та артилерії.
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29.06.2022 10:02
+4
Сьогодні якась акція? Набігла купа новорегів і розказує як ми не правильно воюємо.
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29.06.2022 11:03
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29.06.2022 09:41 Ответить
если где-то и есть, вам этого никто не скажет
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29.06.2022 09:43 Ответить
Тоді йди на фронт, та воюй з автоматом проти танків та артилерії.
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29.06.2022 10:02 Ответить
Шось в Вас матів як в кацапів,в них теж мат на маті.Хіба в український мові є мати?І ви дійсно можете підти на фронт,а нам потім напишите шо і як і чому .
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29.06.2022 10:23 Ответить
Так в українский мові нема матюків,то кацапський язик.
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29.06.2022 10:40 Ответить
Збираєте інформацію, тоді вам до СБУ
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29.06.2022 10:04 Ответить
менше дивись юрія подоляку
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29.06.2022 10:05 Ответить
і не бачів там про звільнення 7 сіл від Великої Новосілки до Вугледара?
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29.06.2022 10:41 Ответить
Одне питання: а для чого вам потрібні переваги у живої сили/техниці на окремих напрямах в цю мить, щоб що? Порадіти деякий час від перемог на фронтах? Або може оркам щоб було що кидати в лице на "хфорумчіках"? Ох ці ж казкові диванні генерали (читати через д).
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29.06.2022 10:22 Ответить
одним словом-мало
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29.06.2022 10:08 Ответить
Даже самым упоротым "урапатриотам" становится ясно, что у нас происходит какая-то *****.
У нас минимум 3-х кратное преимущество в л/с. Почти паритет в танках и ББМ (и проблем с боеприпасами нет). Преимущество в БПЛА (особенно в ударных). Огромное преимущество в ППТРК и ПЗРК. Западное оружие и боеприпасы поступают.
А что мы видим на фронте? Отступления и захлебнувшиеся попытки контратак.
Полное отсутствие работы ДРГ в тылу врага.
Если бы у нас фронт был только на Донбассе, то такие потери врага были бы понятны. Но у нас (со слов Залужного) 1 200 км. фронта. И если разделить потери врага на участки по 10 км., то получим вялотекущую перестрелку: 1,6 убитых орка.
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29.06.2022 10:09 Ответить
Снарядний голод". У нашої армії чимало організаційних та управлінських проблем, але вона краще керована та вмотивована в багатьох аспектах, ніж ЗС РФ. Нагадаю, що зі слів командувача логістики СВ ЗСУ В.Карпенка, втрати техніки Збройних сил України під час бойових дій сягають 50%, а поточні постачання від партнерів закривають лише 10-15% потреб української армії. Тому головна проблема війни - подолати нестачу ***********. І якби армія була забезпечена достатньою кількістю снарядів, хоча б 20% від російського рівня, то противник вже був би зупинений. Сподіваємось на наших західних союзників, снарядами яких ми воюємо практично з самого початку війни, тому що своїх запасів та виробництва ми не створили. Джерело: https://censor.net/ua/r3350665
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29.06.2022 10:39 Ответить
іксперди вже набігли.
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29.06.2022 10:20 Ответить
Західні видання про полонених пишуть з посиланням на російські джерела, от і думайте, вірити чи ні їм.
Втрати росіян великі, інакше б вони продовжували наступ як на початку війни. Зараз вони наступають на 1 невеликому напрямку, під тим же Слов'янськом їх атаки захлинулися.

Поповнюються втрати добровільною мобілізацією у Росії та примусовою на Донбасі. Також строковиками, яких загітували на контракт.
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29.06.2022 11:10 Ответить
Геть звідси, русняве ІПСО, с реєстрацієй 27 червня.
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29.06.2022 11:17 Ответить
Сьогодні якась акція? Набігла купа новорегів і розказує як ми не правильно воюємо.
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29.06.2022 11:03 Ответить
Сколько надо еще уничтожить рашистов чтобы закончилась война . Когда число перевалит больше чем сто тысяч и особенно если будет много уничтожено командного состава РФ тогда что-то может быть. Да РФ и сейчас хочет переговоры только Украина не принимает их условия. Но потом уже диктовать условия явно будет не Россия в которой уже не будет толком кому и воевать потому что воюют не числом а -иновационными технологиями -вот тогда и возможны переговоры.
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29.06.2022 11:49 Ответить
Когда Россия потеряет более 100 тыс рашистов вот тогда возможны переговоры потому что РФ и сейчас хочет переговоры но на своих условиях но при таких потерях когда толком не будет кому и воевать останется два пути идти до последнего рашиста или на условия Украины. Воюют не числом а новыми технологиями и если Украина получит огромное колличество западного оружия то пускай с России заходят и 100 миллионов это не будет иметь никакого значения - в современном мире на войне число не играет роли.
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29.06.2022 11:57 Ответить
 
 