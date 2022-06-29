Общие боевые потери РФ с начала войны - около 35 450 человек, 217 самолетов, 185 вертолетов, 1572 танков и 3720 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 29 июня потери личного состава противника составляют около 35 450 человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 29.06 ориентировочно составляют:
личного состава – около 35450 (+200) человек ликвидировано,
танков ‒ 1572 (+5) ед,
боевых бронированных машин ‒ 3720 (+16) ед,
артиллерийских систем – 781 (+3) ед,
РСЗО - 246 (+3) ед,
средства ПВО - 103 (+1) ед,
самолетов - 217 (+0) ед,
вертолетов - 185 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 640 (+4),
крылатые ракеты – 142 (+3),
корабли /катера - 14 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2598 (+9) ед, специальная техника - 61 (+0).
Данные еще уточняются.
"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении", - отметили в Генштабе.
Пожалуйста, подождите...
У нас минимум 3-х кратное преимущество в л/с. Почти паритет в танках и ББМ (и проблем с боеприпасами нет). Преимущество в БПЛА (особенно в ударных). Огромное преимущество в ППТРК и ПЗРК. Западное оружие и боеприпасы поступают.
А что мы видим на фронте? Отступления и захлебнувшиеся попытки контратак.
Полное отсутствие работы ДРГ в тылу врага.
Если бы у нас фронт был только на Донбассе, то такие потери врага были бы понятны. Но у нас (со слов Залужного) 1 200 км. фронта. И если разделить потери врага на участки по 10 км., то получим вялотекущую перестрелку: 1,6 убитых орка.
Втрати росіян великі, інакше б вони продовжували наступ як на початку війни. Зараз вони наступають на 1 невеликому напрямку, під тим же Слов'янськом їх атаки захлинулися.
Поповнюються втрати добровільною мобілізацією у Росії та примусовою на Донбасі. Також строковиками, яких загітували на контракт.