Призывал к сотрудничеству с оккупантами, предоставлял врагу информацию о позициях ВСУ: в Киевской области будут судить псевдостаросту одного из сел Бучанского района
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Киевской области будут судить мужчину, который "сливал" позиции Вооруженных Сил Украины оккупантам и агитировал население за "русский мир".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.
Следствием установлено, что подозреваемый в условиях военного положения в конце февраля 2022 принял предложение представителей вооруженных сил Российской Федерации и был провозглашен ими старостой одного из сел Бучанского района Киевской области.
"В дальнейшем злоумышленник неоднократно публично призвал жителей села к сотрудничеству с вооруженными силами государства-агрессора. Кроме того, мужчина неоднократно предоставлял российским военнослужащим информацию о расположении личного состава Вооруженных сил Украины и территориальной обороны, а также совершал другие действия, направленные на сотрудничество с страны-агрессора", - говорится в сообщении.
В настоящее время обвинительный акт направлен в суд. Подозреваемый находится под стражей.
За совершенное мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.
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Питання: навіщо замазали рило цій гниді? Хай люди його знають!
......после войны - отлавливали и минимум 10лет гулага....
.......что с Украиной не так?.......есть война, есть законы военного времени, а предателю прокурор просит 8 лет?.......
........с таким подходом от мрази, которой кишма кишит в стране не избавиться.......
Ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану, - караються позбавленням волі на строк п'ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна.