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Призывал к сотрудничеству с оккупантами, предоставлял врагу информацию о позициях ВСУ: в Киевской области будут судить псевдостаросту одного из сел Бучанского района

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Киевской области будут судить мужчину, который "сливал" позиции Вооруженных Сил Украины оккупантам и агитировал население за "русский мир".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Следствием установлено, что подозреваемый в условиях военного положения в конце февраля 2022 принял предложение представителей вооруженных сил Российской Федерации и был провозглашен ими старостой одного из сел Бучанского района Киевской области.

"В дальнейшем злоумышленник неоднократно публично призвал жителей села к сотрудничеству с вооруженными силами государства-агрессора. Кроме того, мужчина неоднократно предоставлял российским военнослужащим информацию о расположении личного состава Вооруженных сил Украины и территориальной обороны, а также совершал другие действия, направленные на сотрудничество с страны-агрессора", - говорится в сообщении.

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В настоящее время обвинительный акт направлен в суд. Подозреваемый находится под стражей.

За совершенное мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Призывал к сотрудничеству с оккупантами, предоставлял врагу информацию о позициях ВСУ: в Киевской области будут судить псевдостаросту одного из сел Бучанского района 01
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Топ комментарии
+15
Слідством встановлена його зрада. Справа направлена в суд, в суді у нього немає шансів викрутиться, ніяких алібі..
Питання: навіщо замазали рило цій гниді? Хай люди його знають!
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29.06.2022 10:04
+13
Чергова мерзенна гнида...
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29.06.2022 10:03
+7
Під час 2СВ його б розстріляли без суду і слідства.
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29.06.2022 10:03
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Чергова мерзенна гнида...
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29.06.2022 10:03 Ответить
Під час 2СВ його б розстріляли без суду і слідства.
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29.06.2022 10:03 Ответить
takih nado pokazova streljati....prosta - posle sud neizvestnye "pohiteli i uvezli v neizvestnom napravlenije".....pozhe mozhno i nuzhno vystavit video gde mrazj visit s flagshtokom v zadnice.....s heshtegom - # eta ne mi , i obvinit v sadejanom parashku.
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29.06.2022 10:04 Ответить
Слідством встановлена його зрада. Справа направлена в суд, в суді у нього немає шансів викрутиться, ніяких алібі..
Питання: навіщо замазали рило цій гниді? Хай люди його знають!
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29.06.2022 10:04 Ответить
......во вторую мировую ТАКИХ просто расстреливали.......
......после войны - отлавливали и минимум 10лет гулага....
.......что с Украиной не так?.......есть война, есть законы военного времени, а предателю прокурор просит 8 лет?.......
........с таким подходом от мрази, которой кишма кишит в стране не избавиться.......
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29.06.2022 10:05 Ответить
Можуть дати умовний термін, як іншим державним зрадникам дають смішні покарання.
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29.06.2022 10:07 Ответить
там ще попи УПЦ МП чуть не в кожному селі агітували "русскій мір". Чому за них не беруться??? Не на часі?
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29.06.2022 10:07 Ответить
Делаем ставки, панове! Дадут года три или условно?
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29.06.2022 10:09 Ответить
Оправдают, еще и премию дадут
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29.06.2022 10:19 Ответить
Стаття 111 ККУ Державна зрада
Ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану, - караються позбавленням волі на строк п'ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна.
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29.06.2022 10:14 Ответить
2 роки умовно(
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29.06.2022 10:14 Ответить
в лучшем случае
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29.06.2022 10:21 Ответить
Смерть підору!
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29.06.2022 10:15 Ответить
Зрадників вішають. Розстріл вважається почесною стратою.
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29.06.2022 10:23 Ответить
"российский мир головного мозга неизлечим"(
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29.06.2022 10:31 Ответить
Та ви за@бали вже своїми судами ! Воєнний стан до стінки гадів ! Судить потім він буде сидіти йому треба харчування ще охорона ,а потім вийде це лайно і знову буде гадити в країні.Ми якісь терпіли їй богу .Ну нащо ми це робимо?Ну немає слів вже.
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29.06.2022 10:34 Ответить
Навіть під час війни корумповані суди відмазують колоборанську мерзоту.
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29.06.2022 10:50 Ответить
Бабло для продажних суддів - це понад усе !!
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29.06.2022 13:09 Ответить
навіщо витрачати час....на гилляку падлюку...
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29.06.2022 10:58 Ответить
Ну а чего морду лица спрятали, мы должны знать всех предателей в лицо! Или вам его жалко стало?
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29.06.2022 11:34 Ответить
в сороковых, старост просто цепляли на деревьях!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.06.2022 12:28 Ответить
На коляку , цю наволоч 😠
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29.06.2022 13:08 Ответить
Чому в нього пика заблюрена? Ми повинні в обличчя знати своїх "героїв". Може коли доведеться зустріти та потиснути горло...
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29.06.2022 15:45 Ответить
 
 