США внесли 5 китайских компаний в черный список за вероятное сотрудничество с российскими военными, - Financial Times

Министерство торговли США внесло в черный список пять китайских компаний из-за подозрений в сотрудничестве с вооруженными силами России до и после начала ее вторжения в Украину.

Об этом пишет Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Речь идет о компаниях Connec Electronic, King Pai Technology, Sinno Electronics, Winninc Electronic и World Jetta (HK) Logistics.

Для попавших в список юридических лиц вводят ограничения на приобретение американских товаров, а также товаров, произведенных за рубежом с американским участием или по американским технологиям.

"Такая мера посылает четкий сигнал физическим и юридическим лицам во всем мире о том, что если они хотят поддержать Россию, то США их остановят", - говорится в заявлении замминистра торговли США Алана Эстевеса.

Читайте: Китай и Россия сейчас сблизились как никогда, - Столтенберг

За последние два месяца советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и глава Пентагона Ллойд Остин неоднократно предупреждали власти Китая о том, что Вашингтон даст решительный ответ в том случае, если КНР предоставит России вооружение или другую военную помощь, пишет FT.

Посольство Китая в США заявило, что власти КНР не оказывают России военную помощь и играют конструктивную роль в продвижении мирных переговоров.

Также читайте: Лидеры G7 призвали Китай надавить на РФ для прекращения войны против Украины

"Китай и Россия поддерживают нормальное сотрудничество в сфере энергетики и торговли и законные интересы китайских компаний не должны нарушаться", - сказал представитель посольства.