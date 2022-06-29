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Новости За рубежом
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США внесли 5 китайских компаний в черный список за вероятное сотрудничество с российскими военными, - Financial Times

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

китай,сша

Министерство торговли США внесло в черный список пять китайских компаний из-за подозрений в сотрудничестве с вооруженными силами России до и после начала ее вторжения в Украину.

Об этом пишет Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Речь идет о компаниях Connec Electronic, King Pai Technology, Sinno Electronics, Winninc Electronic и World Jetta (HK) Logistics.

Для попавших в список юридических лиц вводят ограничения на приобретение американских товаров, а также товаров, произведенных за рубежом с американским участием или по американским технологиям.

"Такая мера посылает четкий сигнал физическим и юридическим лицам во всем мире о том, что если они хотят поддержать Россию, то США их остановят", - говорится в заявлении замминистра торговли США Алана Эстевеса.

Читайте: Китай и Россия сейчас сблизились как никогда, - Столтенберг

За последние два месяца советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и глава Пентагона Ллойд Остин неоднократно предупреждали власти Китая о том, что Вашингтон даст решительный ответ в том случае, если КНР предоставит России вооружение или другую военную помощь, пишет FT.

Посольство Китая в США заявило, что власти КНР не оказывают России военную помощь и играют конструктивную роль в продвижении мирных переговоров.

Также читайте: Лидеры G7 призвали Китай надавить на РФ для прекращения войны против Украины

"Китай и Россия поддерживают нормальное сотрудничество в сфере энергетики и торговли и законные интересы китайских компаний не должны нарушаться", - сказал представитель посольства.
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Топ комментарии
+14
Війна с Китаєм не така страшна як здається.Китайці ще ті вояки.В них є дуже вразливе місце це економіка.Щось не так і ці почти мільярд стануть голодними.
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29.06.2022 10:40
+8
Она уже идет. Думаете, свинарник самостоятельно может хоть что-то сложное производить? Нет. Все производство хрюсии держится на китайцах. Китайцы помогают свинарнику всем, от информационных операций до поставок комплектующих, химии, прочих сложных компонентов. Украина уже четвертый месяц бьется со свинарником и их китайскими хозяевами.
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29.06.2022 10:46
+6
Вот дибилы эти китайцы, а могли просто ждать пока окурок отчалит на концерт кобзона и спокойно жить припиваючи
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29.06.2022 10:57
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Будет война с китаем, 100%, процессы уже запущены.
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29.06.2022 10:33 Ответить
Війна с Китаєм не така страшна як здається.Китайці ще ті вояки.В них є дуже вразливе місце це економіка.Щось не так і ці почти мільярд стануть голодними.
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29.06.2022 10:40 Ответить
Их економика напрямую связаная с мировой економикой. Это раз. И рушить ее никто не будет. Во вторых, война с Китаем не выгодни никому и США в первую очередь.
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29.06.2022 11:00 Ответить
Что значит "никто не будет"? Как только кетайцы ********* - сразу перекроют им весь экспорт и тю-тю кетайской экономике! Поверь, США пересидят полгода-год без кетайского ширпотреба!
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29.06.2022 16:17 Ответить
Пока Китай получает от путлера выгоду большую, чем размер убытков от санкций, он будет изображать поддержку рабссеи. Как только рабссея начнет разваливаться, так по самый Урал оттяпает территорию.
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29.06.2022 10:44 Ответить
Она уже идет. Думаете, свинарник самостоятельно может хоть что-то сложное производить? Нет. Все производство хрюсии держится на китайцах. Китайцы помогают свинарнику всем, от информационных операций до поставок комплектующих, химии, прочих сложных компонентов. Украина уже четвертый месяц бьется со свинарником и их китайскими хозяевами.
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29.06.2022 10:46 Ответить
ради чего китаю воевать??? Обрушить всю свою економику и потерять мировые рынки??? Явасумоляю, спелые яблоки сами падают в руки, для китая 20-50 лет в исторической перспективе - не срок, части территорий самисобой достануться китаю (дальний восток тому яркий пример). Блокировка мелких сошек - сигнал властям китая для более жесткого мониторинга всей торговой хрени с запоребриком.
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29.06.2022 10:47 Ответить
Вот дибилы эти китайцы, а могли просто ждать пока окурок отчалит на концерт кобзона и спокойно жить припиваючи
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29.06.2022 10:57 Ответить
В том то и дело, вначале надо стереть рф, а следующий - кетай и компания. Тоталитаризм (дебилизм) по другому не исправляется.
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29.06.2022 11:37 Ответить
Хороша профілактика для хитрозадих вузькооких імперіалістичних недомірків, що прагнуть всидіти на двох стільцях.

Сигнал англо-саксів чіткий: спроба підтримати терорашу закінчиться крахом китайської експортно орієнтованої економіки.

Завиваючи, тов. Сінніпух відповзе.

Тому що бізнес, нічого особистого
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29.06.2022 12:23 Ответить
 
 