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Россия рассказывает о "нацизме" в Украине и пытается "демонизировать" нашу страну, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский считает, что Россия "демонизирует" Украину рассказами о "нацизме".
Об этом он заявил в интервью NBC, передает Цензор.НЕТ.
"Вопрос нацизма в Украине всегда нарушала Россия, у которой всегда радикальные взгляды на права людей. У них проявления нацизма в тех пытках, в том уровне преступности, который они здесь оставили после себя", - пояснил глава государства.
Зеленский отметил, что в РФ "демонизируют" Украину, рассказывая, что здесь есть некий "нацизм".
"Они знают, что мою семью замучили фашисты во Второй мировой войне. У нас самый низкий показатель антисемитизма в государстве по сравнению с большинством стран мира. ...Они сами оправдывали свои преступления", - добавил президент.
Топ комментарии
+10 Ан Мур
показать весь комментарий29.06.2022 10:50
+9 Підлога Маккартні
показать весь комментарий29.06.2022 10:55
+7 Andrew86
показать весь комментарий29.06.2022 10:51
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Пожалуйста, подождите...
прихильників нацизму у нас явно менше ніж у тій самій Рашці чи Німеччині для прикладу.
"Прем'єр-міністр Бельгії Александера Де Кро заявив, що єдиний спосіб закінчити війну, спричинену російським вторгненням в Україну - це допомогти Києву виграти цю війну. І в НАТО продовжать це робити."
А демонізацією ***** може заяйматися перед своїми орками, або бульбашами.
Він до і після виборів це не приховував, але зебіли чули тільки те, що хотіли.
«Я вам ничего не должен. Я должен только своим родителям..."
https://atr.ua/news/182062-a-vam-nicego-ne-dolzen-zelenskij-otkazalsa-govorit-pro-svoj-biznes-v-rf
Я там не бачу, як діти мої ростуть. Оце я должен. Должен только им…
https://www.pravda.com.ua/news/2021/11/26/7315377/
Державний телеканал "Дом", що транслюється російською мовою на окупованих Кремлем територіях України, показав сюжет про "українських праворадикалів, які сприяють російській пропаганді" та "заперечують, що у людей є права". Ролик і досі доступний на Youtube під назвою "Радикалы в Украине. Разбор".
Розповідь розпочинається зі згадки символіки українських націоналістичних організацій С14 та "Нацкорпусу" поруч із свастикою та СС. Далі лунає коментар експерта Гельсінської правозахисної групи Мирослава Грінберга, що українські радикали "просто заперечують, що в людей є права, заперечують рівноправ'я, нападають на феміністок".
Автори вказують, що українські радикальні націоналістичні організації нерідко згадуються у медіа "разом з повідомленнями про нетерпимість, дискримінації, погроми чи погрози". Тож такі "екстремістські дії" деяких "націоналістичних угрупувань", роблять висновок журналісти, грають на руку російській пропаганді.
Зазначається, що завдяки "перебільшенням і маніпуляції може здатися, що такі дії повселюдні, а влада не реагує на протиправні дії радикалів". А це, впевнено заявляють автори, "звичайно, відлякує жителів ОРДЛО та окупованого Криму" а також "може сповільнити процес реінтеграції".
Далі розповідається про протестувальників, які спаплюжили будівлю Офісу президента на Банковій під час "мітингу на підтримку екслідера одеського обласного відділення "Правого сектора" Сергія Стерненка". А також про затримання Семена Семенченка - теж з акцентом на співробітництві із "Правим сектором".
Автори наголошують, що радикальний курс у політиці підтримують лише 5% виборців. А держава "має показувати своїм громадянам, в тому числі на тимчасово непідконтрольних територіях, що їхні права захищені. А в курсі, закріпленому в Конституції, немає місця нетерпимості, расизму, дискримінації, погромам і нацизму".
Усе це - під кадри акцій протестів з українськими прапорами, червоно-чорними стягами, символами праворадикальних організацій, плакатами "Свободу політв'язням".
https://www.5.ua/suspilstvo/na-derzhavnomu-kanali-dom-pokazaly-siuzhet-pro-ukrainskykh-radykaliv-iaki-************-prava-liudei-241935.html