РФ, вероятно, хотела ударить по соседнему с ТЦ объекту в Кременчуге, - разведка Британии
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Существует "реальная возможность" того, что российские военные 27 июня во время ракетного удара по кременчугскому торговому центру хотели попасть в соседний инфраструктурный объект.
К такому выводу пришла разведка Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ.
"Неточность российских ударов на большие расстояния по-прежнему приводила к массовым жертвам среди гражданского населения, в том числе на железнодорожном вокзале Краматорска 9 апреля 2022 года. Российские планировщики, скорее всего, остаются готовыми согласиться на высокий уровень сопутствующих потерь, когда решают нанести удар по цели", - говорится в сообщении.
Ранее министерство обороны РФ подтвердило нанесение ракетного удара по торговому центру в Кременчуге. При этом там утверждают, что якобы были по "ангарам с оружием", а ТРЦ "не функционировал". Блогер Necro Mancer опубликовал фото, на котором видно, что ракеты попали в гражданский объект, а стоящие неподалеку цеха завода целые и невредимые.
Напомним, что 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В то время в нем находилось около тысячи человек. Более 20 человек погибли, 59 получили ранения, еще 40 считаются пропавшими без вести.
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шоб вони виздихали, миротворці і визволителі!
ирония в тему
"Він хотів кинути гранату в Василя, але він був у натовпі і тому загибло 10 людей, а у Василя не попало".
Ну може вони й били по "ангарах",але "сверхточная" ракета на електрониці із змародеріної пральної машини вирішила інакше.
Они лупят по Украине и гибнут люди . И нечего притягивать ЗА УШИ всяких писак ‼️
Тим паче це виглядає як виправдання росін.
Хотели как лучше, а получилось как всегда Материал из Википедии
А як завтра ху*ло захоче запустити ракету по Київу а прилетить у Лондон, цікаво шо тоді ваша розвідка скаже???
свідома й цілеспрямаванна агресія проти мирних громадян, дітей, руйнування житла, це Буча у масштабах цілої країни.
сдохні *****, потвора кремлівська.
Слава Нації. піZда фашистській *********.
Беруть і вбивають кожного дня людей в центрі Європи ракетами. Невже світ за 77 років немає жодного механізму,щоб припинити насильство від хворого на голову маньяка?Невже світ не розуміє,яку ціну платять українці? Розуміє. Купа питань, купа...