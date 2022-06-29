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Новости Политика Украины
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Шабунин (464) Офис Президента (1693)

Заместитель Ермака выбросил из антикорстратегии поправку, касающуюся САП. Это могло очень навредить получению статуса кандидата в члены ЕС, - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

татаров

Отсутствие поправки сильно усиливало аргументы противников предоставления Украине кандидатства в ЕС.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Чтобы получить положительное решение Евросовета, адекватная часть власти решила показать хоть какой-то прогресс в антикоррупции и проголосовать в ВРУ антикорстратегию. Это давало аргумент всем лоббистам нашего членства в ЕС: мол, смотрите, они двигаются. Это была хорошая идея, чтобы хоть как-то снизить напряжение". вокруг неадекватности Банковой в вопросе САП. Знаете, что произошло во время голосования за стратегию? Заместитель Ермака выбросил оттуда самую главную часть, которая касалась САП", - рассказал он.

По словам Шабунина, речь идет о поправке №511, которая запретила бы генпрокурору фактически руководить САП при отсутствии избранного руководителя.

"При этом сама норма была декларативной - то есть не прямого действия. Для ее запуска нужно было голосовать отдельные изменения. То есть в реальном мире и правка ничего не меняла, однако очень усиливала аргументы противников предоставления нам кандидатства в ЕС. И это за три дня до голосования Евросовета, которое, согласно процедуре, должно было состояться консенсусом.

Читайте: ЕС может забрать у Украины кандидатство на членство в ЕС, если ОП будет блокировать назначение руководителя САП, - Шабунин

Напомню, что одним из ключевых аргументов против нашего кандидатства было как раз неадекватное поведение властей в вопросах САП и НАБУ. Знаете, почему эта спецоперация в интересах русских не удалась? Потому что мы с партнерами (в том числе из власти) скрыли эту историю от ЕС. Когда у нас спросили, все ли там ок с этой стратегией – мы отморозились. Только поэтому спецоперация Татарова не привела к скандалу, который бы точно поставил под вопрос консенсус Евросовета относительно нашего кандидатства.

И это был последний пример самоцензуры ГПК. Дальше мы будем рассказывать все и сразу", - добавил Шабунин.

Также глава ГПК обратил внимание, что ОПЗЖ не голосовали полным составом.

"Татаров подвесил их из-за заслуженных уголовных дел и теперь руководит ими в ручном режиме. Также союзниками заместителя Ермака в этой спецоперации стала группа Павлюка, с которыми у Татарова плодотворные деловые отношения по контрабанде. ...Также Татарову подыграла пророссийская часть "Слуг" с Бужанским. Последний полностью возобновил деятельность на срыв европейского вектора Украины", - писал он.

Также читайте: Если Украина утратит статус кандидата на членство в ЕС из-за срыва назначения главы САП, то отвечать придется Зеленскому, - журналист Николов
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Топ комментарии
+96
Знову це падло татаров. Та шо ж це ***** таке?!
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29.06.2022 11:43
+51
Шабунін міг би отримати від мене лайк. Але уього не буде. Я так і не почув від Шабуніна визнання власноївини у тому, що ці татарови, єрмаки і вже з ними зазопили владу в Україні фактично без виборів, злочинним шляхом. Нарід, науськаний в тому числі і Шабуніним до "лиш би хто, аби не Порошенко" через обрання іейсом Зєлєнского відкрило двері до влади оцим татаровим з єрмаками.
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29.06.2022 11:52
+51
Ермак і його шобла і далі працють проти України.
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29.06.2022 11:53
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Неначасі, свинарчуки, мародёр, липецкая фабрика, жму руку обнимаю, абыр абыр абырвалг
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29.06.2022 21:20 Ответить
Мабудь цю суку заспокоїть лише випадковий постріл.
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29.06.2022 21:25 Ответить
Зря вы так на него...он Киев оборонял,вернее под его керивныцством)))И интересно он часом не Зеленского нации.....Нос губы взгляд опять же
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29.06.2022 21:27 Ответить
Промоскавська скоти не потопляємі...
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29.06.2022 22:30 Ответить
до тих, хто ше не зрозумів: "зелена" влада--та сама "блакитна" (регіонали), яка свого часу (у 2013-му році) відмовилася від ЄС.
опісля визвольної війни з ордою кожен з нас мусить таки визначитися на виборах наступної влади.
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30.06.2022 09:18 Ответить
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