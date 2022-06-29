Путин хотел меньше НАТО, зато получил противоположное - Столтенберг о вступлении Швеции и Финляндии в Альянс
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Путин, пытаясь достичь уменьшения присутствия НАТО в Европе, начав войну в Украине, достиг противоположной цели, заставив традиционно сохранявшие нейтралитет Финляндию и Швецию присоединиться к Альянсу.
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы пригласим Финляндию и Швецию присоединиться к НАТО. Это демонстрирует, что наша дверь открыта, а также то, что президент Путин не добился успехов в закрытии дверей НАТО. Напротив. Это противоположно тому, что он хотел. Он хотел меньше НАТО, но президент Путин получил больше НАТО, поскольку Финляндия и Швеция присоединятся к нашему Альянсу", - подчеркнул он.
Байден согласился с этим мнением, употребив неологизмы о том, что "Путин искал финляндизацию (нейтралитета, как это было ранее в Финляндии), а получил НАТОризацию (больше членов НАТО) Европы".
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"Медведев заявил, что Швеция и Финляндия в составе НАТО не угрожают России.
«Если они почувствуют себя лучше и спокойнее, вступив в альянс, на здоровье», - сказал он."
Радио Свобода провела опрос на улицах Мацковии...типа вы стали лучше жить за 22 года при власти фюрера...
Никто ничего не сказал...шарахались от журналиста все подряд мацкали...
В итоге после войны еще больше усилятся процессы глобализации и демократизации, а авторитаризм займет привычную маргинальную нишу. Жаль, что все это за счет в основном жизней украинцев будет достигнуто. Потомки никогда не простят нам, если после победы мы снова вернемся в коррумпированную , олигархо-зависимую страну. Будет еще вторая война, але це не на часі зараз.
Ему санкции нужны любой ценой. Запечатывает Россию изнутри.
Снимает с газовой иглы.
Заодно и чтото от Украины отщипнет.