РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5762 посетителя онлайн
Новости За рубежом
3 689 16
НАТО (8940) Путин (29862) Россия (91279) Финляндия (772) членство в НАТО (1215) Швеция (885) Столтенберг (1412)

Путин хотел меньше НАТО, зато получил противоположное - Столтенберг о вступлении Швеции и Финляндии в Альянс

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

путін

Путин, пытаясь достичь уменьшения присутствия НАТО в Европе, начав войну в Украине, достиг противоположной цели, заставив традиционно сохранявшие нейтралитет Финляндию и Швецию присоединиться к Альянсу.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы пригласим Финляндию и Швецию присоединиться к НАТО. Это демонстрирует, что наша дверь открыта, а также то, что президент Путин не добился успехов в закрытии дверей НАТО. Напротив. Это противоположно тому, что он хотел. Он хотел меньше НАТО, но президент Путин получил больше НАТО, поскольку Финляндия и Швеция присоединятся к нашему Альянсу", - подчеркнул он.

Байден согласился с этим мнением, употребив неологизмы о том, что "Путин искал финляндизацию (нейтралитета, как это было ранее в Финляндии), а получил НАТОризацию (больше членов НАТО) Европы".

Также читайте: Вступление Швеции и Финляндии в НАТО – сигнал для России, - Столтенберг
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
Да ***** клав на НАТО, йому Україна потрібна як територія і все, ***** і на шведів і фінів
показать весь комментарий
29.06.2022 12:01
+7
НАТО в кожну хату.
показать весь комментарий
29.06.2022 12:00
+2
это была сказка о "нато" в которую многие поверили на самом деле ему нужна територия Украины...
показать весь комментарий
29.06.2022 12:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
НАТО в кожну хату.
показать весь комментарий
29.06.2022 12:00 Ответить
Да ***** клав на НАТО, йому Україна потрібна як територія і все, ***** і на шведів і фінів
показать весь комментарий
29.06.2022 12:01 Ответить
повністю - сагласєн!!
показать весь комментарий
29.06.2022 12:08 Ответить
А ось і підтвердження від алкаша, що ціль знищення України і Українців.

"Медведев заявил, что Швеция и Финляндия в составе НАТО не угрожают России.
«Если они почувствуют себя лучше и спокойнее, вступив в альянс, на здоровье», - сказал он."
показать весь комментарий
29.06.2022 12:17 Ответить
НАТО - была отговорка . путин возомнил себя ПЕТРОМ ВЕЛИКИМ ......
показать весь комментарий
30.06.2022 00:44 Ответить
Зменшити присутність за рахунок втрат
показать весь комментарий
29.06.2022 12:05 Ответить
это была сказка о "нато" в которую многие поверили на самом деле ему нужна територия Украины...
показать весь комментарий
29.06.2022 12:10 Ответить
Скотостан мавзолейный казав типа времени на раскачку нет...нам нужен прорыв... впереди Дефолт и распад РАБzei...
Радио Свобода провела опрос на улицах Мацковии...типа вы стали лучше жить за 22 года при власти фюрера...
Никто ничего не сказал...шарахались от журналиста все подряд мацкали...
показать весь комментарий
29.06.2022 12:15 Ответить
в этой истории самое интересное то, что финны и шведы сдали курдов. Это все что нужно занть о знаменитых эуропейских ценностях
показать весь комментарий
29.06.2022 12:26 Ответить
А ти гарно курдів знаєш, що так безапеляційно пишеш? Курди - навіть не нація, а "зброд різномовних кланів"! Це просто люмпенізоване шобло", яке століттями займалося скотарством та розбійництвом в гірських районах заходу Ірану та сходу Туреччини З самого початку існування Османської імперії вони були основним джерелом постачання в турецьку армію "башибузуків" - карателів А от коли турки спробували їх "цивілізувать", то отримали спротив Бо це - ті самі цигани Європи Багато ти бачиш "цивілізованих" циган? А ці "цигани" ще й агресивні! Хороша "Курдська робітнича партія", у якій немає ні одного професійного робітника, але повно контрабандистів, рекетирів, наркоторгівців та торгівців людьми! У них навіть немає єдиної мови і представники різних кланів часто між собою порозуміться не можуть! Відкрий Гугл і прочитай - якщо мені не віриш!
показать весь комментарий
29.06.2022 12:48 Ответить
Да что тут не понятно, он просто латентный НАТОфил
показать весь комментарий
29.06.2022 12:28 Ответить
Він хотів і хоче щоб Україне та деякі країни бувшого срср не були членами НАТО, на всіх інших в принципі як і на сам альянс йому начхати.
показать весь комментарий
29.06.2022 12:33 Ответить
********** хотел захватить Украину и вплотную подойти к НАТО.
показать весь комментарий
29.06.2022 12:40 Ответить
70 летние вожди думают, что захватив Украину они восстановят российскую Империю, и потом привычными подкупами и шантажом развалят НАТО и ЕС, В итоге выйдет полностью наоборот, дедо-вожди окончательно похоронят империю, укрепят НАТО и ЕС, докажут, что пока живы авторитарные режимы на планете, НАТО необходим всем и надолго.
В итоге после войны еще больше усилятся процессы глобализации и демократизации, а авторитаризм займет привычную маргинальную нишу. Жаль, что все это за счет в основном жизней украинцев будет достигнуто. Потомки никогда не простят нам, если после победы мы снова вернемся в коррумпированную , олигархо-зависимую страну. Будет еще вторая война, але це не на часі зараз.
показать весь комментарий
29.06.2022 12:45 Ответить
Как дети. Да пофиг ему на НАТО.
Ему санкции нужны любой ценой. Запечатывает Россию изнутри.
Снимает с газовой иглы.
Заодно и чтото от Украины отщипнет.
показать весь комментарий
29.06.2022 14:43 Ответить
 
 