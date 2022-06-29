Россию не исключают из ООН, потому что она владеет ядерным оружием, - Кислица

Единственная причина, почему Россию не исключили из ООН, как когда-то СССР - из Лиги Наций, является то, что она имеет ядерное оружие.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в интервью УП, передает Цензор.НЕТ.

Он объяснил, что СССР исключили из Лиги наций, когда он напал на Финляндию в конце 1939 года.

"Тогда изгнали Советский Союз, потому что даже сам пример того, как маленькая Финляндия, имея значительно меньшую армию (так же, как и сейчас Украина – гораздо меньше России, со значительно меньшей армией), по сути, заставила Советский Союз проиграть ту войну.

Но тогда Советский Союз не был не только потугой экономической по сравнению с Соединенными Штатами, с Европой, он не имел ядерного оружия.

На сегодняшний день единственная причина, по моему убеждению, почему не сделали то же самое в ООН, что сделали с Советским Союзом в Лиге Наций, потому что у России есть ядерное оружие", - отметил Кислица.

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