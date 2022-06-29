Россию не исключают из ООН, потому что она владеет ядерным оружием, - Кислица
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Единственная причина, почему Россию не исключили из ООН, как когда-то СССР - из Лиги Наций, является то, что она имеет ядерное оружие.
Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в интервью УП, передает Цензор.НЕТ.
Он объяснил, что СССР исключили из Лиги наций, когда он напал на Финляндию в конце 1939 года.
"Тогда изгнали Советский Союз, потому что даже сам пример того, как маленькая Финляндия, имея значительно меньшую армию (так же, как и сейчас Украина – гораздо меньше России, со значительно меньшей армией), по сути, заставила Советский Союз проиграть ту войну.
Но тогда Советский Союз не был не только потугой экономической по сравнению с Соединенными Штатами, с Европой, он не имел ядерного оружия.
На сегодняшний день единственная причина, по моему убеждению, почему не сделали то же самое в ООН, что сделали с Советским Союзом в Лиге Наций, потому что у России есть ядерное оружие", - отметил Кислица.
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.......и всё!.....
...проблемы с осмысленным восприятием написанного или попытка тупого троллинга?.....
.....да, если ты таки не тролль(?), то больше не пытайся унизить или оскорбить своего оппонента....... это выглядит мерзко и опускает тебя на уровень галимого примитива оперируещего чужими мыслями из Википедии......
https://en.wikipedia.org/wiki/North_Korea
израиль, кнр, южная корея, кндр, кипр и армения - признаются большинством, но не всеми. они являются членами.
это до сих пор нафтогаз не сделал, другие и подавно не будут, на нафтогаз глядя.
треба просто фізично знищити кацапа до останнього і все буде норм
Кто сильнее - тот и прав. Совок 30 лет назад развалился, но у некоторых он еще в голове.
Напрашивается один вопрос...Сколько бабла отстегнули крысы кремля руководству ООН образца 1991-92гг.
любая другая республика могла бы занять то место за эти деньги. только никто не захотел.
почему Украина до сих пор находится в подвешенном состоянии "спецоперации" и таким образом подыгрывает *****?
этот вопрос украинци должны задатать своей власти
И какая разница, была бы в этот момент Параша членом ООН, или нет?
Путін+ООН = ?
Рівняння для 1-го чи 2-го класу...
Може у консерваторії щось поправить?..
Гитлер+"Лига наций" + польша - чехословакия = Вторая мировая война
Гитлер+"Лига наций" = Гитлер+"Лига наций" и ничего больше