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Новости За рубежом
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ООН (3929) Россия (91279) ядерное оружие (1137) Кислица (141)

Россию не исключают из ООН, потому что она владеет ядерным оружием, - Кислица

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

кислиця

Единственная причина, почему Россию не исключили из ООН, как когда-то СССР - из Лиги Наций, является то, что она имеет ядерное оружие.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в интервью УП, передает Цензор.НЕТ.

Он объяснил, что СССР исключили из Лиги наций, когда он напал на Финляндию в конце 1939 года.

"Тогда изгнали Советский Союз, потому что даже сам пример того, как маленькая Финляндия, имея значительно меньшую армию (так же, как и сейчас Украина – гораздо меньше России, со значительно меньшей армией), по сути, заставила Советский Союз проиграть ту войну.

Но тогда Советский Союз не был не только потугой экономической по сравнению с Соединенными Штатами, с Европой, он не имел ядерного оружия.

На сегодняшний день единственная причина, по моему убеждению, почему не сделали то же самое в ООН, что сделали с Советским Союзом в Лиге Наций, потому что у России есть ядерное оружие", - отметил Кислица.

Также читайте: Лидеры G7 обеспокоены тем, что РФ может передать Беларуси ракеты, способные нести ядерный заряд
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Топ комментарии
+27
Якщо виключити терористичну банду орду з ООН то вона буде кидати ядерні бомби наліво і направо? Чи знаходячись в ООН орда не може завдати ядерного удару?
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29.06.2022 12:20
+24
распустить это оон создать новое и лишить право вето...
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29.06.2022 12:17
+24
расісю не виключать з ООН, навіть, якщо небензя насере на стіл гуттерешу
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29.06.2022 12:19
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распустить это оон создать новое и лишить право вето...
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29.06.2022 12:17 Ответить
Это правильно, да, но это не по регламенту))
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29.06.2022 12:25 Ответить
Ну володіє. І що з того? Які аргументи в ООН?
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29.06.2022 12:17 Ответить
Якщо виключити терористичну банду орду з ООН то вона буде кидати ядерні бомби наліво і направо? Чи знаходячись в ООН орда не може завдати ядерного удару?
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29.06.2022 12:20 Ответить
........просто ООН- импотентная организация, где за немалые взносы её членам дают возможность публично "обосрать" или пожаловаться друг на друга......
.......и всё!.....
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29.06.2022 12:29 Ответить
Если бы у тебя было бы немного больше образования и интеллектуальной способности мыслить, то ты бы знал, что международное право государства-участники соблюдают добровольно. А значит, нет никаких механизмов для наказания нарушителей, кроме как исключение из клуба стран и наложение экономических и политических санкций. Так что про импотенцию, это не к ООН. Она изначально не создавалась для этого.
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29.06.2022 13:21 Ответить
......а кто писал здесь о наказаниях и санкциях, и исключении из "клуба"?...
...проблемы с осмысленным восприятием написанного или попытка тупого троллинга?.....
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29.06.2022 13:43 Ответить
Логическое умозаключение исходя из слов "импотентная организация"
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29.06.2022 14:02 Ответить
.....лучше "тренируй" левое полушарие и пытайся анализировать доносимую мысль в контексте написанного, что бы не было больше таких "логических умозаключений"......
.....да, если ты таки не тролль(?), то больше не пытайся унизить или оскорбить своего оппонента....... это выглядит мерзко и опускает тебя на уровень галимого примитива оперируещего чужими мыслями из Википедии......
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29.06.2022 17:55 Ответить
расісю не виключать з ООН, навіть, якщо небензя насере на стіл гуттерешу
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29.06.2022 12:19 Ответить
І шось мені здається, що щось таке трапиться й насправді. Без жартів.
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29.06.2022 12:27 Ответить
не на стіл , а на голову ... і результат буде той самий бо у них є бімба ядрена !
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29.06.2022 13:01 Ответить
Є Північна Корея в ООН
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29.06.2022 12:36 Ответить
tak...moja pomilka - ja smotrel kak "North Korea".....a ani tam sprjatalis kak "Democratic People's Republic of Korea"

https://en.wikipedia.org/wiki/North_Korea
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29.06.2022 13:45 Ответить
Да, Северная Корея в ООН) Там все страны, кроме непризнаных республик помоему.
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29.06.2022 12:39 Ответить
10 частично-признаных государств и 6 непризнанных - отсутствуют.

израиль, кнр, южная корея, кндр, кипр и армения - признаются большинством, но не всеми. они являются членами.
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29.06.2022 13:12 Ответить
Бесполезная хрень та ООН. Даже ЕС уже вроде озвучил, что надо бы пересмотреть принцип голосования. А тут еще те динозавры сидят. Разогнать ООН и все
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29.06.2022 12:22 Ответить
Уровень интеллекта тебе не дает понять, что устав ООН государства-участники подписывали добровольно.
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29.06.2022 13:23 Ответить
логика мягко сказать не очень...
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29.06.2022 12:22 Ответить
Це дибілізм а не поясненя в 39 ніхто немав ядерну зброю !
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29.06.2022 12:22 Ответить
Ну это даже не дебилы, это *******!
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29.06.2022 12:24 Ответить
Тому що у всіх чиновників однакові цінності-гроші, гроші, гроші
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29.06.2022 12:25 Ответить
ее надо лишить права вета, исключать не нужно
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29.06.2022 12:28 Ответить
Кислиця чомусь верзе повну херню. РФ ніхто не приймав до радбезу ООН, документів про це просто не існує в природі. Треба просто дотримуватися регламенту і не пускати москальського самозванця на засідання.
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29.06.2022 12:28 Ответить
ООН - это беспонтовый дипломатический кружок. Важнее признать Россию - страной спонсором мирового терроризма. А в ООН РФ будут ругать всегда и тыкать, как котенка в говно носом. России даже выгодно самой оттуда выйти и не выслушивать постоянно нравоучения. Хотя ООН - это еще и пропагандистская арена. Было бы нормально не выгонять Россию, а лишить ее права говорить, чтобы РФ только слушала!
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29.06.2022 12:29 Ответить
не признают. потому что потом надо будет закрыть газовый вентиль.

это до сих пор нафтогаз не сделал, другие и подавно не будут, на нафтогаз глядя.
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29.06.2022 13:53 Ответить
ліга націй, оон, все це *****, ніколи не працює
треба просто фізично знищити кацапа до останнього і все буде норм
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29.06.2022 12:29 Ответить
Да, ты видно предпочитаешь средневековые отношения между государствами.
Кто сильнее - тот и прав. Совок 30 лет назад развалился, но у некоторых он еще в голове.
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29.06.2022 13:24 Ответить
Украине должны вернуть ядерное оружие!!!
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29.06.2022 12:30 Ответить
Навряд чи можна змусити програти сторону, яка має ядерну зброю. Скоріше нашу країну розірвуть і потопчуться. Патова ситуація. Нажаль.
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29.06.2022 12:32 Ответить
Потрібно було армію будувати,тепер їжте
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29.06.2022 12:34 Ответить
У нас тоже есть ядерна зброя. аж 16 энергоблоков АЭС и куча отработанного топлива. если чо засрем планету так, что места мало будет всем. А умереть от пули, искандера или от радиации я разницы принципиальной не вижу
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29.06.2022 12:37 Ответить
треба демарш - вийти з тої імпотентної організації. Просто вказати всім що то гівно і пусте місце де лише "занепокоюються" та живуть на внески кацапів і китаю щоб лобіювати їх інтереси
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29.06.2022 12:33 Ответить
Зашибись. А шо так можно было? Так северная корея тоже имеет ядерное оружие. Походу и нам нужно потихоньку в шахтах найти ядерную бимбочку. Потому что без бимбочки в этом *цивилизованном* мире никого не уважают
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29.06.2022 12:34 Ответить
де це він ***** таке вичитав
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29.06.2022 12:35 Ответить
Виходить що ООН фіктивна організація яка діє лише в інтересах ядерних держав. І що ж тоді там роблять решта країн світу? Виведіть з ООН Раду Безпеки в самостійну організацію і призначте одного представника від усіх цих "ядерщиків" без права голосу. Такого собі спікера для озвучування "хотєлок" "сильних світу цього". І вже тоді Організація Обєднаних Безядерних Націй буде реагувати колективно на забаганки "ядерщиків". Де факто сьогодні Закон в жопі. Править груба ядерна сила. ... Якщо світ не знайде спосіб змусити жити за Законом "ядерщиків" то такий світ приречений. ***** це і є перша ластівка "права вето". Завтра а Пакистані захоплять владу таліби. В Індії якісь радикальі сидхи. В Китаї зявиться черговий Мао. В Північній Кореї комуняки остаточно скаяться в подадуться в камікадзе. Якийсь "Трапм" захопить Білий Дім в США і оголосить себе "ядерним мессією"...
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29.06.2022 12:35 Ответить
Ех, не успел товарищ Гитлер сделать Ядерную бомбочку. Сейчас бы сидел в ООН на столе свесив ноги как уважаемый человек и всем факи показывал бы.
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29.06.2022 12:36 Ответить
РАБzeя не была в ООН после распада дохлого совка 25 декабря 1991г.,странно другое после того как РСФСР стала РФ...ее должны были принять в ООН и провести перерегистрацию...но и это не было сделано со всеми Юридическими правилами...которую прошли все 14 бывших республик дохлого совка...
Напрашивается один вопрос...Сколько бабла отстегнули крысы кремля руководству ООН образца 1991-92гг.
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29.06.2022 12:38 Ответить
14 бывших республик долги ссср не отдавали. сколько бабла? ответ прост: весь долг ссср.

любая другая республика могла бы занять то место за эти деньги. только никто не захотел.
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29.06.2022 14:02 Ответить
У С.Кореи тоже есть ядерное оружие
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29.06.2022 12:39 Ответить
С организации обеспокоенных наций толку как с козла молока. Что она есть, что ее нет, - один хрен. Господа, у вас очень сильно завышены ожидания. ООН, как неизлечимый импотент, давно смирилась со своим вечно обеспокоенным положением и всегда найдет лазейку чтоб уйти от исполнения требований устава. За все время своего существования ООН не разрешила ни одного военного конфликта.
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29.06.2022 12:41 Ответить
Прочел вы устав, перед тем как разглагольствоватьо том, чего не знаешь. Свои собственные ожидания не надо выдавать за документированную юриспруденцию.
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29.06.2022 13:27 Ответить
исключите и постояных членов радбеза с правом вето...
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29.06.2022 12:44 Ответить
о какой войне идет речь? сравнение с Финляндией не уместно по той причине что военная агрессия имела статус ВОЙНЫ.
почему Украина до сих пор находится в подвешенном состоянии "спецоперации" и таким образом подыгрывает *****?
этот вопрос украинци должны задатать своей власти
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29.06.2022 12:47 Ответить
А кто мешает стереть Парашу с лица Земли ЯО при её первой же попытке рыпнуться?
И какая разница, была бы в этот момент Параша членом ООН, или нет?
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29.06.2022 13:42 Ответить
"Ліга націй" = ООН. Гітлер+"Ліга націй" = Друга світова війна. Путін=Гітлер.
Путін+ООН = ?
Рівняння для 1-го чи 2-го класу...
Може у консерваторії щось поправить?..
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29.06.2022 13:47 Ответить
у тебя ошибка.

Гитлер+"Лига наций" + польша - чехословакия = Вторая мировая война

Гитлер+"Лига наций" = Гитлер+"Лига наций" и ничего больше
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29.06.2022 14:07 Ответить
оон давно перестало на что то влиять и что то решать!импотенты они!
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29.06.2022 13:52 Ответить
По этой логике все представители стран в ООН должны становиться в очередь и целовать представителя россии в зад, ведь у россии есть ядерное оружие.
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29.06.2022 14:48 Ответить
А що, якщо є ядерна зброя то це означає вседозволеність?
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29.06.2022 14:50 Ответить
Кислий почав нести куйню.Відповідно до його логіки Україну мають вигнати з ООН із за того, що світові американо- рашистсько- англійські шулєри і аферисти кинули Україну і її народ відібравши ядерну зброю,і тим самим вони є винуваті в рашистській окупації України .
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29.06.2022 15:35 Ответить
то якщо якась мавпа вкраде у х!йла ядерний чемоданчик то її приймуть в оон і не зможуть вигнати
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29.06.2022 17:26 Ответить
 
 