Главное для Украины – выиграть войну, о вступлении в НАТО поговорим позже, – официальный представитель Альянса

Сегодня приоритетом Украины является не вступление в НАТО, а победа в войне, после чего Альянс готов вернуться к соответствующим переговорам.

Об этом заявил официальный представитель Альянса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сейчас фокус украинского правительства – выиграть войну. И это то, что мы полностью поддерживаем. И когда Украина захочет снова поговорить о следующих шагах, мы вернемся к этому вопросу. Сейчас фокус всех нас на том, чтобы сделать самый большой вклад, который помог бы Украине на поле боя против российских захватчиков. И когда Украина будет готова вернуться к вопросу временных промежутков… И, опять же, это будет решать Украина. Однако фокус сейчас – выиграть войну", - сказал он на брифинге во время саммита организации.

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Представитель НАТО отметил, что решение, принятое союзниками в 2008 году на Бухарестском саммите, является неизменным.

"Оно действует. Мы все еще видим Украину как члена НАТО в будущем. Украине решать, когда и как принимать решения. Прогресс, который мы увидели вчера с Финляндией и Швецией, очень прямо демонстрирует, что двери НАТО остаются открытыми. Нет усталости от расширения Североатлантического союза", - отметил он.

По словам представителя Альянса, Украина критически важна для всей европейской безопасности.

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"Она также важна для глобальной безопасности. Потому что то, что Россия сейчас делает в отношении Украины, это также то, что другие страны могут сделать. Однако для нас в НАТО Украина должна быть независимой и суверенной территориально страной в плане безопасности. Это критически для нашей безопасности. И это тоже не изменится", - подытожил он.