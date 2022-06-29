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Новости За рубежом
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война (46847) НАТО (8940) саммит (1032) членство в НАТО (1215)

Главное для Украины – выиграть войну, о вступлении в НАТО поговорим позже, – официальный представитель Альянса

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

нато

Сегодня приоритетом Украины является не вступление в НАТО, а победа в войне, после чего Альянс готов вернуться к соответствующим переговорам.

Об этом заявил официальный представитель Альянса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сейчас фокус украинского правительства – выиграть войну. И это то, что мы полностью поддерживаем. И когда Украина захочет снова поговорить о следующих шагах, мы вернемся к этому вопросу. Сейчас фокус всех нас на том, чтобы сделать самый большой вклад, который помог бы Украине на поле боя против российских захватчиков. И когда Украина будет готова вернуться к вопросу временных промежутков… И, опять же, это будет решать Украина. Однако фокус сейчас – выиграть войну", - сказал он на брифинге во время саммита организации.

Также читайте: Путин хотел меньше НАТО, зато получил противоположное - Столтенберг о вступлении Швеции и Финляндии в Альянс

Представитель НАТО отметил, что решение, принятое союзниками в 2008 году на Бухарестском саммите, является неизменным.

"Оно действует. Мы все еще видим Украину как члена НАТО в будущем. Украине решать, когда и как принимать решения. Прогресс, который мы увидели вчера с Финляндией и Швецией, очень прямо демонстрирует, что двери НАТО остаются открытыми. Нет усталости от расширения Североатлантического союза", - отметил он.

По словам представителя Альянса, Украина критически важна для всей европейской безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин хотел меньше НАТО, зато получил противоположное - Столтенберг о вступлении Швеции и Финляндии в Альянс

"Она также важна для глобальной безопасности. Потому что то, что Россия сейчас делает в отношении Украины, это также то, что другие страны могут сделать. Однако для нас в НАТО Украина должна быть независимой и суверенной территориально страной в плане безопасности. Это критически для нашей безопасности. И это тоже не изменится", - подытожил он.
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Топ комментарии
+29
Чому офіційний представник НАТО каже "ВИГРАТИ війну", а презЕдент каже "ЗАКІНЧИТИ війну"? Поясніть хтось, будь ласка!
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29.06.2022 12:59
+13
потому что гринпоц мечтает заглянуть в глаз *****
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29.06.2022 13:00
+12
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29.06.2022 13:01
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Полностью согласен
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29.06.2022 12:52 Ответить
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29.06.2022 13:01 Ответить
Та ми б її зараз виграли, якби зброя була....
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29.06.2022 12:56 Ответить
Чому офіційний представник НАТО каже "ВИГРАТИ війну", а презЕдент каже "ЗАКІНЧИТИ війну"? Поясніть хтось, будь ласка!
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29.06.2022 12:59 Ответить
потому что гринпоц мечтает заглянуть в глаз *****
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29.06.2022 13:00 Ответить
В глаз, который где-то посередине?
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29.06.2022 13:13 Ответить
Корисне посилання для тебе дід і не ганьби легендарну групу "The Beatles"и Пола

https://hvylya.net/news/252402-zaluzhnyy-vyskazalsya-o-zelenskom-zatknuv-rty-razgonyayushchim-zradu-porohobotam
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29.06.2022 14:22 Ответить
Та все просто. Привичка.

Але ж в Україні все вирішує народ. Центр прийняття рішень це народ.

Тому перемозі бути.
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29.06.2022 13:42 Ответить
Так, лицаре, спочатку вбий дракона, а тоді про твою женячку подумаємо.
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29.06.2022 13:00 Ответить
Спочатку, синку, на гітарі грати навичся, а там і струни купим
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29.06.2022 13:00 Ответить
Коротко и ясно!!!! А то гениальнейший со своим охфисом начнут канючить как было с ЕС и объявят как величайший успех своей власти, забыв упомянуть что вступать в ЕС мы будем десятилетия! Лучше бы занялись обстрелом кацапских позиций на их территории откуда эти сволочи стреляют и поменьше видосиков, а то ****** уже!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.06.2022 13:01 Ответить
Потом возьмём НАТО в 3-ю тракторную бригаду)
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29.06.2022 13:02 Ответить
Він забув уточнити, що коли і якщо ми переможемо, рф перестане існувати, і їх НАТО нікому не буде потрібно... так шо...
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29.06.2022 13:02 Ответить
Вот еденственно верная позиция на данный момент - спасибо тебе офiційний представник альянсу
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29.06.2022 13:06 Ответить
Так, трошки пізніше...
після президентських виборів.
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29.06.2022 13:10 Ответить
я це читаю так, що НАТО б нас взяло, але зекоманда НІЧОГО не робить для цього.
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29.06.2022 13:14 Ответить
для того чтобы выиграть войну нужно победить оп-у. в противном случае она её закончит, поставив на паузу.
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29.06.2022 13:16 Ответить
если Украина выиграет войну, то в нато уже не будет никакой необходимости
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29.06.2022 13:20 Ответить
Єто не так, даже если граница Украиньі слегка подвинется с легкой руки Зе до реки Амур, то НАТО актуальности не потеряет. НАТО может потерять актуальность после уничтожения значимьіх центров коммунизма и исламского терроризма. А там еще ******* и *******......
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29.06.2022 15:20 Ответить
ФОКУС, ФОКУС, ФОКУС... - "Зараз фокус українського уряду - виграти війну. І це те, що ми повністю підтримуємо. І коли Україна захоче знову поговорити про наступні кроки, ми повернемось до цього питання. Зараз фокус усіх нас на тому, щоб зробити найбільший внесок, який допоміг би Україні на полі бою проти російських загарбників. І коли Україна буде готова повернутися до питання часових проміжків… І, знов-таки, це вирішуватиме Україна. Однак фокус зараз - виграти війну",

В якому значенні ФОКУС ? Фокус - термін, який має кілька значень.

ФОКУС в цирку під назвою ЄС - НАТО?м

Чи від лат. focus - вогнище, осередок
Фокус (математика) - точка, відношення віддалей якої від будь-якої точки на еліпсі, гіперболі, параболі до віддалі її певної прямої є сталою величиною.

Фокус (оптика) - точка, в якій збираються промені, відбиті сферичним дзеркалом або заломлені лінзою.

Фокус - вогнище хворобливого процесу в організмі.

Фокус - центр, осередок чого-небудь (наприклад, землетрусу).
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29.06.2022 13:27 Ответить
Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква повідомив, що українська влада поки що не робитиме кроки щодо вступу в НАТО через позицію окремих країн-членів.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/06/25/7354669/

Все іде по плану Єрмака, тобто найух НАТО, найух ЄС, просто дайте гроші нам на "пропітаніє"
Наша верховна мавпочка готова приймати тільки в твердій валюті.
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29.06.2022 13:28 Ответить
З Зелею краще взагалі про це не говорити.
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29.06.2022 13:48 Ответить
За словами представника Альянсу, Україна є критично важливою для всієї європейської безпеки. - представник Альянсу, є критична важлива для куйла брехлива су,,,а. Україна ж є країною ,критично важливої для всієї європейскої безпеки , а саме тому потвори з НАТО,на догоду куйла і по домовленності з ним ,Україну, як критично важливу складову європейської безпеки ,яка незрівнянно більша як Швеція і фінляндія ,куплені рашистом натівські негідники не приймають в НАТО ДЕСЯТИРІЧЧЯМИ.
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29.06.2022 15:29 Ответить
швецию с финнами вы взяли за секунду, а нам показывате средний палец, бо сс*те что путин нападет. Задрали уже своим трындежом...
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29.06.2022 17:42 Ответить
Напичкали Украину всякими Джавелинами Стингерами и прочими Гимарсами...и даже французскими стрелялками...,путлерские дебилы Шариковы итак в Шоке ....
А бумажка от НАТО типа аттестат зрелости ..то таке... просто Диплом с Отличием..
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06.07.2022 09:18 Ответить
 
 