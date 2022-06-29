Главное для Украины – выиграть войну, о вступлении в НАТО поговорим позже, – официальный представитель Альянса
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Сегодня приоритетом Украины является не вступление в НАТО, а победа в войне, после чего Альянс готов вернуться к соответствующим переговорам.
Об этом заявил официальный представитель Альянса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Сейчас фокус украинского правительства – выиграть войну. И это то, что мы полностью поддерживаем. И когда Украина захочет снова поговорить о следующих шагах, мы вернемся к этому вопросу. Сейчас фокус всех нас на том, чтобы сделать самый большой вклад, который помог бы Украине на поле боя против российских захватчиков. И когда Украина будет готова вернуться к вопросу временных промежутков… И, опять же, это будет решать Украина. Однако фокус сейчас – выиграть войну", - сказал он на брифинге во время саммита организации.
Представитель НАТО отметил, что решение, принятое союзниками в 2008 году на Бухарестском саммите, является неизменным.
"Оно действует. Мы все еще видим Украину как члена НАТО в будущем. Украине решать, когда и как принимать решения. Прогресс, который мы увидели вчера с Финляндией и Швецией, очень прямо демонстрирует, что двери НАТО остаются открытыми. Нет усталости от расширения Североатлантического союза", - отметил он.
По словам представителя Альянса, Украина критически важна для всей европейской безопасности.
"Она также важна для глобальной безопасности. Потому что то, что Россия сейчас делает в отношении Украины, это также то, что другие страны могут сделать. Однако для нас в НАТО Украина должна быть независимой и суверенной территориально страной в плане безопасности. Это критически для нашей безопасности. И это тоже не изменится", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
https://hvylya.net/news/252402-zaluzhnyy-vyskazalsya-o-zelenskom-zatknuv-rty-razgonyayushchim-zradu-porohobotam
Але ж в Україні все вирішує народ. Центр прийняття рішень це народ.
Тому перемозі бути.
після президентських виборів.
В якому значенні ФОКУС ? Фокус - термін, який має кілька значень.
ФОКУС в цирку під назвою ЄС - НАТО?м
Чи від лат. focus - вогнище, осередок
Фокус (математика) - точка, відношення віддалей якої від будь-якої точки на еліпсі, гіперболі, параболі до віддалі її певної прямої є сталою величиною.
Фокус (оптика) - точка, в якій збираються промені, відбиті сферичним дзеркалом або заломлені лінзою.
Фокус - вогнище хворобливого процесу в організмі.
Фокус - центр, осередок чого-небудь (наприклад, землетрусу).
https://www.pravda.com.ua/news/2022/06/25/7354669/
Все іде по плану
Єрмака, тобто найух НАТО, найух ЄС, просто дайте гроші нам на "пропітаніє"
Наша верховна мавпочка готова приймати тільки в твердій валюті.
А бумажка от НАТО типа аттестат зрелости ..то таке... просто Диплом с Отличием..