Россия перестает быть партнером НАТО, она является самой большой угрозой для восточного фланга Альянса, - Дуда
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Важной записью в новой стратегической концепции НАТО станет положение о том, что Россия перестает быть партнером Альянса, ведь на самом деле она является самой большой угрозой для восточного фланга организации.
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Очень важно в новой Стратегической концепции НАТО то, что Россия перестает быть партнером Альянса, что уже давно должно было произойти, но сегодня, без сомнения, она является самой большой угрозой для стран НАТО, особенно тех на восточном фланге", - отметил польский лидер.
По словам Дуды, большим достижением НАТО является то, что в свете российской агрессии против Украины страны Альянса стали солидарными и действуют вместе.
"И эта помощь Украине действительно предоставляется, благодаря чему Украина в свете военных возможностей России сейчас функционирует", - сказал президент Польши.
Он отметил, что Россия не скрывает своих угроз в адрес стран Балтии, они также неоднократно звучали в адрес Польши.
"Поэтому, я бы хотел, чтобы это нашло свое отражение в резолюции по результатам саммита НАТО", - подытожил Дуда.
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Но у кацапов много атомного оружия❗И тут нужно уметь сварить лягушку так, что бы она не выпрыгнула. 💥Спешить нельзя💥 Инкубационный период куринных яиц 21 день, если сделать теплей для ускорения то ничего не получится☝
Должен подточится авторитет юхла. Тогда наносится ряд военных поражений и на визги юхла о атомном ответе ему свои же по носу и щелкнут👍 Сам заварил, сам и расхлебуй. ***** ***
Его раздавливают, а не пытаются его уговорить, или представить его как угрозу.
стоїть ***@нутий карлик і гнусний ви@ лядок 😠
Щоб поскоріше він скопитівся !!
Зе уже определился ?
Хоча: НАТО і ЄС і так оголосили касапам війну на знищення, але - через економічне придушення...
Статья 5
Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51-ой Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона.
О любом подобном вооруженном нападении и всех принятых в результате него мерах немедленно сообщается Совету безопасности. Подобные меры будут прекращены, когда Совет безопасности примет меры, необходимые для восстановления и сохранения международного мира и безопасности.
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вы внимательно прочитали? вы где то нашли что все остальные страны будут воевать за соседа?
вот вам и всё НАТО.
А НАТО он ссытся и не рискует проверить - дадут ли отпор. Потому что если дадут - то паРаше труба.
Событие прошло почти незамеченным, а, на самом деле, в мире случился очередной исторический поворот. Точнее, разворот. Точка бифуркации. Которая напрямую повлияет и на Украину.
Казалось бы, в чем связь?
А связь самая прямая.
Верховный суд США отменил гарантированное на федеральном уровне право на аборты.
Вникните в эту фразу. Прочитайте её вдумчиво.
США. Отменили. Право. На аборты.
Когда это делает проросшая своими католическими скрепами, но вроде как демократическая европейская Польша - это уже самом по себе ахтунг. Но тут мы хотя бы уже привыкли.
А здесь - США.
Гарант демократии на планете.
Право на аборты отдано на рассмотрение штатов. В шестерых из них запреты на аборты вступили в силу автоматически - Миссури, Луизиана, Кентукки, Оклахома, Арканзас и Южная Дакота. На следующий день еще шесть штатов либо ограничили, либо полностью запретили аборты уже на добровольном начале, сами, без принуждения.
В некоторых аборты будут запрещены в том числе и после изнасилования.
Всего предполагается, что в той или иной мере ограничения будут наложены почти в ПОЛОВИНЕ штатов.
Для Америки это стало примерно таким же потрясением, как и штурм Капитолия рогатыми Кью Анонами. Что то, что это в современной Америке немыслимо. Это шок. Это разрыв базиса существования общества, который, казалось, за последние сто лет стал устойчив, как тектоническая плита и обсуждать тут больше нечего - он будет незыблемым теперь уже всегда, стоя на тех китах, которые Штаты и дали, в общем-то, всему миру - права человека, закон, демократия, верховенство права.
И тут вдруг - новый взрыв Средневековья.
Да еще и в Верховном Суде!
Штаты опять затрясло.
Народ вышел на улицы. Президент США употребляет такие термины как «ошеломлен» и «экстремистская идеология». Байдену пишут петиции с просьбой ввести режим ЧС. Западные штаты обещают начать новую инициативу по гарантированию женщинам их прав. Дональд Трамп, который и назначил в Верховный суд трех из пяти консервативных судей, продавивших этот запрет, прыгает до потолка от радости и заявляет о торжестве жизни (штоа??).
В Штатах новый виток турбулентности и новая тема для политического землетрясения.
Лет десять назад я начал писать о том, что поехал головой весь мир. Что двадцать первый век будет веком турбулентности. Что люди слишком долго жили слишком хорошо, без войны и гор трупов, и им теперь вкрай как необходимо привнести нового ******* в свою сытое розовое существование. Поэтому везде по миру к власти начали приходить полоумные утырки - от моего любимого Дутерте на Филиппинах, до Эрдогана с Трампом в относительно адекватных, казалось бы, до этого странах.
Еще раз повторюсь - вы совершенно напрасно списываете со счетов рыжего попугая. То, что он не был переизбран на второй срок два года назад, еще не означает его политической смерти и ухода с политической арены. Ровно наоборот. Популярность его снова растет, в республиканской партии он имеет очень прочные позиции, и его возвращение на пост Президента США совсем не исключено.
В то время, как рейтинги Байдена только падают. И падают сильно.
И одна из причин этого падения - не основная, но одна из - война в Украине.
Уясните главное - Джо Байден помогает Украине ВОПРЕКИ своему рейтингу. Эта помощь не дает ему политических очков. А ровно наоборот. Сорок миллиардов помощи Украине только отняли у него политические очки. Снизили его рейтинг.
Пока он решил не обращать внимания на это, и продолжает гнуть свою линию, перенеся решение этого вопроса ближе к выборам. Но в какой-то момент он вынужден будет тумблер «Популизм» снова перевести в положение «On». У него нет просто другого выхода. Политика руководства демократических стран зависит от запросов населения этих стран.
А запросы примерно так половины избирателей США сейчас находятся на уровне «запретить этим бабам аборты во имя господа нашего милостивого».
В США сейчас сильно нарастают настроения «Ukraine is not my problem». Это стало уже чуть не неофициальным слоганом республиканцев. Те любители Трампа, которые кипятком от него пысали - и украинские в первую очередь, что для меня вообще загадка - как-то сильно забыли, что в слогане «America first» - фёрст именно Америка.
Не Украина.
И ни один политик в США не сможет игнорировать этот тренд бесконечно. В конце концов, Байдену придется сконцентрироваться на внутриполитических вопросах и проблемах. Пытаясь не отдать эту поляну на откуп республиканцам. А то и Трампу непосредственно.
Отодвинув риторику Украины на второй план.
Это неизбежно.
И это произойдет уже к этим выборам.
Два года. У Украины есть всего два года. Незаисимо от того, кто победит на следующих выборах в США. Поддержка страны будет беспрецедентной только эти два года. На том уровне, на котором она есть сейчас. Это время нужно использовать по максимуму. Каждую минуту. Каждую секунду. Выжав из этого режима максимального благоприятствования все, что только возможно. До последней капли.
Какое счастье, что сейчас в стране у власти команда наивысочайших профессионалов, правда?
После этого река безбрежной помощи - нет она не прекратится совсем, совсем она не прекратится, надеюсь, уже никогда. Но начнет ослабевать. Может быть даже сильно.
А Путин, напомню, умеет играть в долгую. И он умеет учиться на ошибках. И завтра он не умрет. И через пять лет тоже. И экономического обрушения России не произошло. И коллапса, скорее всего, не будет долго тоже. Иран под абсолютным эмбарго сорок лет живет. И режим аятолл устойчив, как никогда.
И на наших границах тоже еще годами будет существовать фашистская страна. С кристаллизовавшимся рейхом внутри.
Желающая только одного - уничтожить Украину полностью.
В любом случае, следующие выборы Президент США пройдут уже совершенно точно не под эгидой помощи Украине и противостояния Путину.
Внутренние проблемы на этих выборах будут играть превалирующую роль.
И кандидаты будут бороться за избирателя, которому интересны именно внутренние проблемы.
А не Северодонецк за два океана.
И не сорок миллиардов на его поддержку.
США, напомню - президентская республика. Да, Конгресс никуда не денется, и, слава Богу, Украина с повестки дня Конгресса тоже никуда не уйдет. Но она, повторюсь, будет уже второстепенна.
А первостепенной проблемой будет противостояние демократов ренесансу средневековья.
Как вы там меня жизни-то учили? Если бы был Тамп, «Северного потока-2» не было бы вообще? И Россия была бы вообще выкинута с европейского рынка углеводородов, в который пришли бы США со своим сжиженным газом и сланцевой нефтью?
Отчасти, это правда.
Но вы не забывайте, что в приведенной выше формуле «фёрст» - это все равно Америка.
Они же вам прямым текстом это говорят.
И когда следующий носитель этой идеологии займет овальный кабинет в Белом Доме…
Скажите, с чего вы взяли, что он не поделит новые сферы влияния по границе - да делай со своей Украиной что хочешь, мне вообще плевать, нот май праблем - о чем они вам тоже прямым текстом говорят - а вот рынок нефти в Европе мы заберем себе?
С чего вы решили, что не будет достигнут паритет по линии - ты прекращаешь попытки вернуться на европейский рынок углеводородов и портить нам жизнь своими терактами на трубе и прочими кознями, и смиренно уходишь в Индию, а мы прекращаем поставку чувствительного для тебя оружия в Украину?
Ничего личного, просто бизнес.
Просто Америка фёрст.
Казалось бы. Где аборты, где сланцевая нефть, а где орки на Донбассе. Но политика такая штука, что чирей вылез в Оклахоме, а ампутировать придется Лисичанск.
Настоящие проблемы у нас начнутся, не тогда, когда от войны устанет пересичный украинец.
А когда от войны в Украине устанет оклахомский реднэк.
И побежит запрещать аборты.
Ну… Этот день настал.
Доброе утро.
Ваш Дед.
А.Бабченко