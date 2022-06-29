РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4676 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Санкции против России
8 382 9
Великобритания (4261) Путин (29862) Россия (91279) санкции (10618)

Новые санкции Великобритании против России. В списке второй самый богатый человек РФ и двоюродная сестра Путина

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

санкції

Сегодня, 29 июня, Правительство Великобритании объявило о новых санкциях, поразивших ближайшее окружение Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе правительства Великобритании.

Среди попавших под санкции Владимир Потанин – второй самый богатый человек России и владелец большого конгломерата "Интеррос". Потанин продолжает накапливать богатства, поддерживая режим Путина, покупая Росбанк и акции Тинькофф Банка в период после вторжения России в Украину.

Анна Цивилева, двоюродная сестра Путина, владеющая российской угледобывающей компанией "Колмар Групп", также попала под санкции. Муж Цивилевой Сергей Цивилев является губернатором богатой углем Кемеровской области, и пара значительно выиграла от своих отношений с Путиным. Под санкции попадает и "Колмар Групп".

"Пока Путин продолжает свою отвратительную атаку на Украину, мы будем использовать санкции, чтобы ослабить российскую военную машину. Сегодняшние санкции показывают, что никто и ничто не станет исключением, включая ближайшее оцепление Путина", - отметил представитель Британского правительства.

Читайте: Британский проект по подготовке военных ВСУ уже работает, - Резников

Великобритания наложила санкций более чем на 1000 человек и более 120 компаний после вторжения Путина в Украину, а три четверти иностранных компаний сократили свою деятельность в России – почти четверть из них полностью прекратили работу. Российский импорт сократился более чем на 40% после вторжения, а запасы жизненно важных импортных производственных компонентов, вероятно, иссякнут в ближайшие три-шесть месяцев.

Производство автомобилей также сократилось на 60%, и российский министр транспорта признал, что логистическая инфраструктура России сейчас "нарушена" в результате санкций.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо, Британіє!
показать весь комментарий
29.06.2022 14:20 Ответить
показать весь комментарий
29.06.2022 14:23 Ответить
Тим часом Зе-влада облизує абрамовічєй-фрідманов як партньоров...
показать весь комментарий
29.06.2022 14:24 Ответить
сколько же расплодилось этих личинок ублюдочных
показать весь комментарий
29.06.2022 14:28 Ответить
показать весь комментарий
29.06.2022 14:55 Ответить
За те українська влада вигороджує чмошних олігархів
показать весь комментарий
29.06.2022 15:23 Ответить
Тиньков лишился всего за поддержку Запада и до сих пор сидит под санкциями.
показать весь комментарий
29.06.2022 16:11 Ответить
Ну і що? Є такий арахамія від патії "слуг", який вже готує свій позов від Верховнрої Ради України з вимогою зняти санкції, бо вона, як абрамович спасли аж 400 тисяч українців.
показать весь комментарий
29.06.2022 16:28 Ответить
Неизвестно что его ждет в Украине. Деньги всегда понадобятся. Настоящий грузин.
показать весь комментарий
29.06.2022 18:56 Ответить
 
 