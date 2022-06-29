Оккупанты заявили о начале подготовки к "референдуму о присоединении" Херсона к РФ

Глава оккупационной администрации Херсонщины, коллаборант Игорь Стремоусов заявил о начале подготовки к "референдуму о присоединении к России".

Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

"Да, мы готовимся к референдуму, и мы его проведем. И, как ни странно, Херсонская область примет решение и присоединится к России, станет полноценным субъектом", – заявил Стремоусов.

Даты проведения "голосования" коллаборант при этом не назвал.

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