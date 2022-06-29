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Оккупанты заявили о начале подготовки к "референдуму о присоединении" Херсона к РФ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

Глава оккупационной администрации Херсонщины, коллаборант Игорь Стремоусов заявил о начале подготовки к "референдуму о присоединении к России".

Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

"Да, мы готовимся к референдуму, и мы его проведем. И, как ни странно, Херсонская область примет решение и присоединится к России, станет полноценным субъектом", – заявил Стремоусов.

Даты проведения "голосования" коллаборант при этом не назвал.

Читайте: "Задержан экс-мэр Колыхаев... Наконец-то его нейтрализовали", - коллаборант Стремоусов о похищении городского головы Херсона
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Топ комментарии
+30
ЭТОТ ***** БЫ СЕБЕ ГРОБ ПРИГОТОВИЛ ВЕНОК И БАНОЧКУ ДЛЯ ПЕПЛА...
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29.06.2022 14:21
+19
Пора бы этого фрика уже ликвидировать
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29.06.2022 14:23
+19
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29.06.2022 14:25
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ЭТОТ ***** БЫ СЕБЕ ГРОБ ПРИГОТОВИЛ ВЕНОК И БАНОЧКУ ДЛЯ ПЕПЛА...
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29.06.2022 14:21 Ответить
С нашими спецслужбами этот дегенерат будет долго жить...
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29.06.2022 14:40 Ответить
Там можливі інші варіанти. Як би тільки скоріше вийшло добратися до паскуди.
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29.06.2022 23:00 Ответить
Треба поспішати, поки вони цього не зробили. Бо тоді путлер скаже, що Херсон - "субьект *********" і буде погрожувати нам ядерною пукалкою
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29.06.2022 14:23 Ответить
Пох. Пусть кидает. Хоть прямо сейчас. Хуже не будет уже.
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29.06.2022 14:26 Ответить
З дівана погрожувати путіну досить легко. Тактична ядерна зброя знесе мікрорайон замість одного ТРЦ.
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29.06.2022 14:48 Ответить
Так шо,руки вгору???Достал своими пугалками!
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29.06.2022 15:51 Ответить
да пошел он нахер тот путлир
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29.06.2022 14:26 Ответить
Він завжди нею погрожуватиме, і таким чином буде шматувати Україну.
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29.06.2022 14:28 Ответить
кацапия не доживет к тому времени
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29.06.2022 14:40 Ответить
ты все пропустил. уже в 10 км от херсона. читай новости.
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29.06.2022 14:50 Ответить
То 10 км, то 20, то знову 10. Саме місто буде набагато важче брати, ніж наближатись до нього.
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29.06.2022 15:32 Ответить
І шо? Типу вони зараз не погрожують.
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29.06.2022 15:00 Ответить
Нам поки що відкрито ядеркою не погрожували.
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29.06.2022 15:31 Ответить
Если бы мог и хотел, то уже применил бы яо.
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29.06.2022 15:53 Ответить
Неважно что скажет Путин. Где это видано, чтобы какое-нибудь государство проводидло референдум в чужой стране.

Если они его даже типа"проведут" и даже нарисуют нужные циферки, ни одна страна в мире его не признает.
А во- вторых, мы что не будем отвоевывать свой Херсон, если в нем какие-либо аферисты "проведут"типа референдум?

А что касается Стремоусова, посмотрите любое видео с этим придурком - по нему дурка плачет.
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29.06.2022 16:01 Ответить
Умный? Сильно мы там Донецк и Луганск отвоевали? Сколько лет уже?
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02.07.2022 22:21 Ответить
Навіщо він тоді просить признати Крим?
бо знає що херня всі його референдуми.
А поспішати треба не через референдум, а через людей що там в заручниках і чекають на ЗСУ і звільнення.
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29.06.2022 23:05 Ответить
Теж вірно.
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30.06.2022 01:13 Ответить
Пора бы этого фрика уже ликвидировать
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29.06.2022 14:23 Ответить
я за, але немає вже того ГРУ і СБУ, що були при "баризі", бо сьогоднішні "будановці" не "будьоновці", виконуючи команду Найвєлічйшого Нелоха, вся служба спалилася в Молдові викрадаючи суддю Чауса і навіть не довівши справу до лошічного заверещшення посварили із добрим сусідом, спалили всі таємні об'єкти служби і стали посміховиськом на весь світ.
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29.06.2022 16:20 Ответить
как все у них быстро на чужой территории.
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29.06.2022 14:23 Ответить
нахєра цей цирк незрозуміло
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29.06.2022 14:24 Ответить
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29.06.2022 14:25 Ответить
І, як не дивно, Херсонська область ухвалить рішення і приєднається до Росії, стане повноцінним суб'єктом

Прям вангой себя возомнил

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29.06.2022 14:25 Ответить
і чого Ви, шановний пане пак з'їлися на простого, всім відомого сепара і ворога України Стремоусова? Його там роль і значення маленькі, він просто озвучує те, що йому кажуть. Його чомусь не бачили ні СБУ, ні ГРУ, ні прокуратура - ніхто. А здали область якраз ті, що там представляли владу, ті, що втирали про якесь там будівництво і дали вказівку розмінувати всі проходи і вони сьогодні відволікають увагу на таких, як Стремеусов. Таких Стремоусових ГРУ і СБУ при "баризі" знищили всіх на окремих тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей. А влада Зеленського навпаки, гнобила всіх патріотів "Ріфа", Марченко, Павловського, Федину, Чорновіл. Тут слова ні до чого, тут дії, а дії влади були і є на користь ворога.
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29.06.2022 16:27 Ответить
Яка різниця що вони там нараферендять, це територія України.
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29.06.2022 14:25 Ответить
есть разница, в 2014 г уже такое было и затянулось на 8 лет.
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29.06.2022 14:27 Ответить
хер там. в 2014 не было полномасшабной войны, так что плевать теперь
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29.06.2022 14:29 Ответить
Тебе может и плевать, а у людей как бы ещё планы на жизнь есть. Даже если и не в этой стране. Или ты сдохнуть хочешь?
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02.07.2022 22:22 Ответить
На сколько бы лет оно бы не затянулось, этот "референдум" никем в мире не будет признан
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29.06.2022 16:05 Ответить
Хороший був би депутат від Слуг Народа...
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29.06.2022 14:28 Ответить
Детский сад, реально!
Еще надо закрыть глаза, заткнуть уши и перекрикивать всех:
- Бе-бе-бе! Референдум, референдум, референдум! Ничего не слышу, ничего не знаю! Бе-бе-бе!
Сам когда-то делал нечто похожее, сразу узнаётся!
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29.06.2022 14:28 Ответить
В рот ви візьметє ! Україна поверне всі території і ми всіх орків знищимо !
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29.06.2022 14:29 Ответить
Надо освобождать Херсон до опереточного рэфэрэндума. Иначе, в случае фейкового присоединения к рф, риск масштабной мировой еще больше возрастет Чем дольше кацапщина пускает корешки на Херсоне тем тяжелей и кровавей будет ее оттуда выковыривать.
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29.06.2022 14:31 Ответить
а не пох щаз? нехай референдят. если не сбегут - будут по гм... кустам крыжовника частями висеть.
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29.06.2022 14:35 Ответить
труни готуйте, ********* ься 100%
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29.06.2022 14:35 Ответить
Вот так вот. А говорили что-то по "мягкие лапы"...
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29.06.2022 14:39 Ответить
Этого ***** кирилл зовут, вроде
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29.06.2022 14:41 Ответить
як не дивно, Херсонська область ухвалить рішення і приєднається до Росії, стане повноцінним суб'єктом", - заявив Стремоусов.....Прикольно,этот организм уже слил,что независимо от того,кто и сколько придёт "волеизъявить" и,главное,ЗА ЧТО ПРОГОЛОСУЕТ.а "результат" уже готов и затверждён..ну точно как в Крыму..Но вот кроме посмеяться,тут есть над чем задуматься.ООН и другие международные организации просто "проглотили" факт,что РФ насильно присоединила Крым.теперь россии ыкрай нужно,чтобы Днепровская водичка поступала в Крым,а это уже херсонская область ..То есть,стОит вопрос-будут ли дальше Укераине помогать вооружением для освобождения Херсонщины,если втихаря нам запретили даже обстреливать Крым (который уже меркели-олланды-обамы "отдали" россии как откупной - "абы не было войны" ),потому как удивительно,что не обстреливаются воен.объекты в Крыму "как по заказу"....
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29.06.2022 14:47 Ответить
Ага, вписалося стільки країн, дає ************ види озброєння, складаються довгострокові плани. І це все тому що нас злили. *****, де ви такі тупі беретесь, їй Богу??!!
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29.06.2022 15:54 Ответить
надо спешить пока все колаборантов не грохнули
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29.06.2022 15:08 Ответить
рєфєрєндум зроблять з тих 23 що получили паспорти *********..
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29.06.2022 15:16 Ответить
І, як не дивно, Херсонська область ухвалить рішення і приєднається до Росії Джерело: https://censor.net/ua/n3351002

Референдум недопустим! Ибо даже если херсонцы не придут на рехферендум или проголосуют против результат будет фасифицирован.
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29.06.2022 15:28 Ответить
Референдум можно не допустить только если Херсон освободить. Но обещание его освободить из той же серии что обещания о поставке оружия и ленд лиз.
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29.06.2022 16:02 Ответить
І все так і буде. Все домовлено в Омані. Вони проведуть референдум, увійдуть в склад параші, а тоді зєля скаже, що ми не можемо відвоювати Херсон, бо тоді нам загрожує ядерна атака )))) Па-па-па-ра-пам
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29.06.2022 15:46 Ответить
Та заваліть уже їбало. Ви заїбали своїм вангуванням з *****, геополітики світового масштабу, *****.
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29.06.2022 15:55 Ответить
С таки же успехом мы можем объявить москву и её область украинской территорией. А кто не согласен, пусть сбросит туда атомную бомбу.
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29.06.2022 16:44 Ответить
Да че тянуть....
Обьявляй уже результаты референдума 125% за....
А бюлетьни на след день крысы съели.....
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29.06.2022 20:28 Ответить
Вы знаете,есть тут и позитив...ну кроме вида красивой дороги)))Раз они так окапываються,значит нет никакой речи,о наступлении дальше!!!
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14.07.2022 09:11 Ответить
 
 