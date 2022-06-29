Оккупанты заявили о начале подготовки к "референдуму о присоединении" Херсона к РФ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава оккупационной администрации Херсонщины, коллаборант Игорь Стремоусов заявил о начале подготовки к "референдуму о присоединении к России".
Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
"Да, мы готовимся к референдуму, и мы его проведем. И, как ни странно, Херсонская область примет решение и присоединится к России, станет полноценным субъектом", – заявил Стремоусов.
Даты проведения "голосования" коллаборант при этом не назвал.
Топ комментарии
+30 VOLVO XC 70
показать весь комментарий29.06.2022 14:21
+19 Светлана Круп
показать весь комментарий29.06.2022 14:23
+19 частный сектор
показать весь комментарий29.06.2022 14:25
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Если они его даже типа"проведут" и даже нарисуют нужные циферки, ни одна страна в мире его не признает.
А во- вторых, мы что не будем отвоевывать свой Херсон, если в нем какие-либо аферисты "проведут"типа референдум?
А что касается Стремоусова, посмотрите любое видео с этим придурком - по нему дурка плачет.
бо знає що херня всі його референдуми.
А поспішати треба не через референдум, а через людей що там в заручниках і чекають на ЗСУ і звільнення.
Прям вангой себя возомнил
Еще надо закрыть глаза, заткнуть уши и перекрикивать всех:
- Бе-бе-бе! Референдум, референдум, референдум! Ничего не слышу, ничего не знаю! Бе-бе-бе!
Сам когда-то делал нечто похожее, сразу узнаётся!
Референдум недопустим! Ибо даже если херсонцы не придут на рехферендум или проголосуют против результат будет фасифицирован.
Обьявляй уже результаты референдума 125% за....
А бюлетьни на след день крысы съели.....