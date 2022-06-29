Сегодня в Мадриде для президентов всех стран НATO на саммите выступит украинский оркестр Kyiv Symphony Orchestra

За 73-летнюю историю существования Альянса Kyiv Symphony Orchestra стал вторым оркестром, который пригласили выступить на западе НАТО такого уровня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке государственный коллектив Kyiv Symphony Orchestra.

"Для нас невероятно важно представлять украинскую культуру на саммите НАТО, где будут определять стратегическое направление Альянса на следующее десятилетие, а также будут утверждать пакет помощи Украине", - говорится в сообщении.

Оркестр поблагодарил Испанское правительство за возможность презентовать музыку, голос Украины президентам стран НАТО. "Приглашение украинского оркестра на Мадридский саммит в то время, как украинский народ отважно и стойко противостоит российской агрессии, является сильным жестом поддержки Испании. Чрезвычайно значим для нас тот факт, что вклад Kyiv Symphony Orchestra на культурном фронте приобретает такие обороты", - в оркестре.

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Выступление состоится в Национальном музее Прадо (Museo Nacional del Prado), где президентам стран НАТО будет представлена ​​программа, состоящая из Симфонии №1 К мажор Максима Березовского и "Мелодии" ля минор Мирослава Скорика (в аранжировке для камерного оркестра и клавесина). "Мы хотим показать энергию и разнообразную палитру эмоций, которыми богата украинская музыка, ее уникальность. Также хотим засвидетельствовать, что Украина никогда не оставалась в стороне от европейских культурных процессов, а ее наследие органично вписывается в разнообразную карту большой европейской семьи", - говорится в сообщении.

"Очень надеемся, что нашим выступлением, силой музыки мы сможем достучаться до сердец тех, кто уже сегодня может помочь нам, украинцам, победить в войне против российского оккупанта. Помочь сохранить жизнь наших родных, наших бойцов, ценой которых Украина борется за свою свободу и отстаивает свои европейские ценности", - подчеркнули музыканты.