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Россия хочет поработить все государства, которые когда-то находились в сфере влияния Москвы, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский отметил, что Россия хочет поработить государства, которые с ней граничат.

Об этом глава государства заявил во время выступления на саммите НАТО, передает Цензор.НЕТ.

"Уверен, что результатами этого саммита, и каким будет будущее НАТО, покажет через год следующий саммит. Мое обращение к вам на следующем саммите Альянса, в следующем году, при моем непосредственном участии, а не онлайн-включении, будет свидетельством нашей общей победы. Но в следующем году может быть хуже ситуация, если под обстрелами России будет не только Украина, а несколько других государств, вполне возможно членов Альянса. Тогда это будет наш общий провал - Украина и НАТО", - подчеркнул президент.

Зеленский напомнил, что не один год Россия угрожала начать войну.

"Угрожала, если Украина вступит в НАТО. Но Украина не в НАТО, а полномасштабная война России против нашего государства длится уже 126 дней. После 8 лет войны на Донбассе. Почему десятилетиями все верили, что именно НАТО своими действиями якобы может спровоцировать Россию на что-то. Цели России известны, они очевидны.

Российское руководство видит мир по-другому, не так как вы. Они смотрят, например, на Литву – не как на члена вашего Альянса, а как на республику Советского Союза. Для нас это независимое государство, бывшая республика СССР, для нас это прошлое, а они его рассматривают как возможное будущее, хотят снова поработить. Они так смотрят и так же на каждое государство, соседствующее с Россией", - добавил глава государства.

Читайте: Россия перестает быть партнером НАТО, она является самой большой угрозой для восточного фланга Альянса, - Дуда
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Топ комментарии
+13
Так, пане Володимире, а ти нам три роки що втирав? Що то винен у всьому Порошенко, що то він не хоче припиняти війну, бо на ній заробляє? А як завили твої "какая разница" "зробимо всіх разом", Зробили? То будемо дивитися в очі пуйлу чи вже ні? Як там стратегія перестати стріляти і відвести з підготовленних укріплень наших військових спрацювало? Скоренько вороги зайняли наші позиції?
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29.06.2022 14:32
+7
Скіль коштувало життів та нервів українців, поки Янелох Боневтік до цього допетрав...
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29.06.2022 14:37
+7
Вагнерівці - врятував

Азовці - здав
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29.06.2022 14:42
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Правила форума Совет форумчан
Вони це минуле.Вони нічого не можуть створити ні в якій сфері.Вони вмерають як країна.Тому вони лізуть кругом щоб вкрасти.Але це їм не допоможе.Вони всі здохнуть і фізично і історично !
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29.06.2022 14:31 Ответить
Так, пане Володимире, а ти нам три роки що втирав? Що то винен у всьому Порошенко, що то він не хоче припиняти війну, бо на ній заробляє? А як завили твої "какая разница" "зробимо всіх разом", Зробили? То будемо дивитися в очі пуйлу чи вже ні? Як там стратегія перестати стріляти і відвести з підготовленних укріплень наших військових спрацювало? Скоренько вороги зайняли наші позиції?
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29.06.2022 14:32 Ответить
Скіль коштувало життів та нервів українців, поки Янелох Боневтік до цього допетрав...
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29.06.2022 14:37 Ответить
Якби допетрав, то вибачився би та повернув би до етеру українські канали.
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29.06.2022 14:43 Ответить
Ян Яковлев.
Регистрация: 29.06.2022

Ян бот подоляцкий, иди за руським кораблем.
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29.06.2022 14:55 Ответить
Вагнерівці - врятував

Азовці - здав
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29.06.2022 14:42 Ответить
"какая разніца", хто і кого здав, головне, щоб бенямарафон не зупинявся)
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29.06.2022 14:44 Ответить
а його хтось дивиться - марофон однієї правди?

Мені пофіг, я дивився його 3 рази за весь час, і то коли інтернет пропадав
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29.06.2022 14:53 Ответить
До цього вилупка дійшло тільки тепер і то не факт, що просто текст так склали.

В реальності в Україні обрали тупого президентом і всім тепер з цим жити.

Але бенямарафон активно працює над його "героїчним" образом, тобто "ліпить із лайна цукерку", ну як на виборах 2019.

В ефірі телемарафону "Єдині новини" ведуча розповіла, як змінився президент Володимир Зеленський за 100 днів війни.

"Йому аплодують стоячи парламенти світу та зірки в Каннах, він називає речі своїми іменами і перестав загравати зі світом, він не боїться назвати раду безпеку ООН організацією далекою від безпеки, він патріот, він на обкладинці Таймз, він на слуху та в усіх на вустах. Його промови емоційні, відверті, на межі, його голос тремтить, він трохи посивів, а очі стали мудрішими і сумнішими, він президент країни, яка щодня вражає, надихає і захоплює", - сказала ведуча.
https://censor.net/ua/news/3346029/**********************************************************************************
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29.06.2022 14:42 Ответить
Не думаю, що ці " возхваляння найвиличнішого ще "чіпає" людей"
Розумні люди вже давно зрозуміли і їх вже не обдуриш.
Дебіли, залишаться дебілами.
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29.06.2022 15:02 Ответить
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29.06.2022 15:03 Ответить
За проколи Володі і його команди сьогодні гинуть тисячі найкращих українців і українок, а він купається в славі, яку передають лідери західних країн українцям, звертаючись до нього і через нього, бо він став їх представником через кіно Бені про Голобородьку.
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29.06.2022 15:03 Ответить
провидець, сук@.... не зря ж він нелох43годічний
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29.06.2022 15:03 Ответить
про південь думай!
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29.06.2022 16:39 Ответить
Громодяни краіни Грузії, наприклад, самі хочуть поневолення.
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29.06.2022 17:56 Ответить
Це було відомо і в 2019.
Але ти сказав своїм баранам - какая разніца
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29.06.2022 18:04 Ответить
 
 