Украине нужно больше современной артиллерии, ПВО и ПРО, - Зеленский на саммите НАТО

Президент Владимир Зеленский сообщил о потребностях Украины в ПВО и ПРО, а также в современной артиллерии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время выступления на саммите НАТО.

"Россия на поле боя делает ставку, прежде всего, на артиллерию. На артиллерийское преимущество. Украина уже получила современные артиллерийские системы - и я вам за это очень благодарен. Но война продолжается, именно такая война, в которой артиллерия имеет огромное значение. Война не должна затягиваться. Чтобы сломать преимущество российской артиллерии, нам нужно гораздо больше этих современных систем, современной артиллерии", – подчеркнул президент.

Зеленский призвал членов НАТО предоставить Украине средства противоракетной и противовоздушной обороны

"Отдав их нам, вы можете полностью сломать российскую тактику разрушения городов и террора против мирного населения. ... Финансовая поддержка Украины сейчас имеет не меньшее значение, чем оружейная помощь. Россия до сих пор каждый день получает миллиарды - и тратит их на войну. У нас многомиллиардный дефицит, а нефти и газа нет, чтобы его покрыть. Ежемесячно нам нужно около 5 миллиардов долларов – и это тоже важная вещь. Это то, что нужно для обороны, для защиты", – отметил глава государства.

Также смотрите: Где мы теряем одного человека, Россия теряет пять. Но их военных в десять раз больше, - Зеленский. ВИДЕО