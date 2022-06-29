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Украине нужно больше современной артиллерии, ПВО и ПРО, - Зеленский на саммите НАТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу,артилерія

Президент Владимир Зеленский сообщил о потребностях Украины в ПВО и ПРО, а также в современной артиллерии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время выступления на саммите НАТО.

"Россия на поле боя делает ставку, прежде всего, на артиллерию. На артиллерийское преимущество. Украина уже получила современные артиллерийские системы - и я вам за это очень благодарен. Но война продолжается, именно такая война, в которой артиллерия имеет огромное значение. Война не должна затягиваться. Чтобы сломать преимущество российской артиллерии, нам нужно гораздо больше этих современных систем, современной артиллерии", – подчеркнул президент.

Зеленский призвал членов НАТО предоставить Украине средства противоракетной и противовоздушной обороны

"Отдав их нам, вы можете полностью сломать российскую тактику разрушения городов и террора против мирного населения. ... Финансовая поддержка Украины сейчас имеет не меньшее значение, чем оружейная помощь. Россия до сих пор каждый день получает миллиарды - и тратит их на войну. У нас многомиллиардный дефицит, а нефти и газа нет, чтобы его покрыть. Ежемесячно нам нужно около 5 миллиардов долларов – и это тоже важная вещь. Это то, что нужно для обороны, для защиты", – отметил глава государства.

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Топ комментарии
+21
И именно поэтому, милок, ты остановил программы современных вооружений -Нептун, Вильха, Вильха М, Тайфун, Стугна, Корсар, Богдана, РК-10, Корал и т.д.? Чтобы клянчить подобное на Западе?
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29.06.2022 15:08
+20
Цікаво, ви хоч завод, що стволи гарматні виготовляв, евакуювали з Краматорська?
Тільки чути що нам потрібно!
А перенести виробництво Стугни, ракет повітря-повітря, та Нептуна у Польщу?
Впевнений, що і пальцем ніхто не поворухнув!
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29.06.2022 15:03
+18
Та невже, а як же ж ото - якщо ми збільшемо армію то не зможемо будувати дороги по яких тепер еацапня їзде? Підор ти зелений
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29.06.2022 14:48
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А Пикалов думает, что Украине нужен Елдак. Кто-то мне вообще объяснит, что это за трешак?
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29.06.2022 14:45 Ответить
Сравнить вот это с этим, я б вам ни патрона не дал... а веть это братишка гринпоца...
Елдак это воля Украины, это **** ******
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29.06.2022 14:47 Ответить
Ну так собирайте совещание "слуг народа" и решайте этот вопрос. Какие проблемы? Арахамия, Корниенко, Безуглая и Коля-Котлета, я уверен, дадут полную дорожную карту по решению этого вопроса
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29.06.2022 14:46 Ответить
Та невже, а як же ж ото - якщо ми збільшемо армію то не зможемо будувати дороги по яких тепер еацапня їзде? Підор ти зелений
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29.06.2022 14:48 Ответить
Та ти шо?? Всім відомо що для перемоги головне не стріляти і як більше дорог та дерев замість оборонзамовлення та ракетних програм!!))
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29.06.2022 14:57 Ответить
Згадав,що проср....в. Дайте будь ласка, а не просто дайте. Зе,світ тобі не вірить. ЗСУ і народу,тільки не зеленим
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29.06.2022 14:58 Ответить
А раніше вважав, що Ураїні потрібно більше шампурів для шашликів!
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29.06.2022 15:01 Ответить
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29.06.2022 15:58 Ответить
Цікаво, ви хоч завод, що стволи гарматні виготовляв, евакуювали з Краматорська?
Тільки чути що нам потрібно!
А перенести виробництво Стугни, ракет повітря-повітря, та Нептуна у Польщу?
Впевнений, що і пальцем ніхто не поворухнув!
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29.06.2022 15:03 Ответить
судячи по його скавчанням "дай,дай",ВПК наш ЗДОХ!!! А ЗСУ планомірно садять на залежність від усього імпортного... від спіднього до ракет,це *******
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29.06.2022 15:06 Ответить
A eto ******* taina i nam divanim voinam poka znat nepolozeno
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29.06.2022 15:21 Ответить
Хочу вірити, що все зроблено так як треба.
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29.06.2022 15:33 Ответить
И именно поэтому, милок, ты остановил программы современных вооружений -Нептун, Вильха, Вильха М, Тайфун, Стугна, Корсар, Богдана, РК-10, Корал и т.д.? Чтобы клянчить подобное на Западе?
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29.06.2022 15:08 Ответить
Гундосити,цеж не працювати і на язиці мозолей не буває!!!))
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29.06.2022 15:24 Ответить
Зелене... чудило!
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29.06.2022 15:13 Ответить
Дозвольте помилочку виправити,не Ч ,а М !!!!))
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29.06.2022 15:26 Ответить
Коли вже ця зелена сволота буде відповідати за розкрадання коштів на будівництві, замість фінансування і розвитку озброєння!!
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29.06.2022 15:26 Ответить
Україні потрібно більше натовських суддів, слідчих, поліцейських і фбрівців
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29.06.2022 15:28 Ответить
Україні потрібна тотальна дегнидизація ,негайно!! Доки кремлівські гниди не здали Україну остаточно!!))
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29.06.2022 15:37 Ответить
Я знаю где много артилерии и ракет-под асфальтом.Самое прикольное,что они продолжают строить дороги,которые могут разбомбить в любую минуту.Денег много,девать некуда.А люди скидываются на машины,беспилотники,броники.
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29.06.2022 15:37 Ответить
Реванш кремлівських гнид триває!! Зелена пліснява наполеглево втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України!!!))
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29.06.2022 15:41 Ответить
На кАналі «фрідом» з української на російську перекладають новини. Це якийсь прикол?
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29.06.2022 15:50 Ответить
І це правда. Часто проїзджаю по Миколаївській області, де ще йдуть бойові дії, місто обстрілюють ракетами, а "зелена влада" будує дороги. Не ремонтує, а будує. Якщо подивитися куди б'ють кацапи, то в основному били по казармах військових, заводах, які виготовляють військову продукцію і складах. То чому не збудувати підземлі казарми для військових, укриття для заводів і складів? Навіщо витрачати на дороги, які будуть знову розбиті? ДБР цього не бачить? НАБУ для чого створювали? А генрокурорка має крім обслуговування свого на 10000% свого, піклуватися хоч на 10% за державу. Бо їм всім добре сидіти в бункерах, куди провели інтернет, завезли класних поварів, телебачення і дівчаток, щоб робили їм макіяж та інші потреби.
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29.06.2022 16:06 Ответить
Доріг будувати не будемо?
Пісець повний на кАналі «фрідом», солдат говорить українською, а переклад йде на московитський язик. Це якийсь прикол?
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29.06.2022 15:48 Ответить
А в 2019 потрібно було обрати Президентом - Гетьманом іншого! Хоча тоді можливо меньше шляхів поасфальтували для загарбників, перепрошую, яка прикристь.
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29.06.2022 15:50 Ответить
Голобородько та кремлівське гасло-"Лишьбьі не Порошенко!" ,зпрайювали на відмінно і продовжує діяти!!!))
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29.06.2022 15:59 Ответить
Що треба щоб звільнити південь? Воювати.
Але Зєлєнський би сказав: треба артіллерія,авіація,ПВО,ПРО і т.п.
А як же південні окуповані міста? Ворог все наступає....,займає нові області.
А нам роз"яснюють: війська ЗСУ займуть більш подготовлені позиції.
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29.06.2022 16:29 Ответить
Та да - панівні висоти, переправа і т.д., а Лисичанськ, схоже, теж віддамо. Та відходьте вже з того "язика", бо буде знову Іловайськ.
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29.06.2022 17:29 Ответить
Зеля битум попроси. До сих пор дороги строишь.
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29.06.2022 16:48 Ответить
Він глухий і не чує, що стільки, скільки він просить, в усьому світі немає. Може, краще свого боса бєню попросити побудувати хоча б патронний заводік, нє?
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29.06.2022 17:26 Ответить
 
 