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Насильственно депортированные мариупольцы бегут из РФ. Это признают сами СМИ оккупантов, - Мариупольский горсовет

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинцы, принудительно вывезенные на территорию России, покинули Псковскую область.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в

Насильственно депортированные мариупольцы бегут из РФ. Это признают сами СМИ оккупантов, - Мариупольский горсовет 01

"Сайты Псковской области пишут о 10 уехавших оттуда мариупольцах. Еще 37 депортированных жителей Донецкой и Луганской областей планируют покинуть страну агрессора. Если уж об этом начали писать росзми, то значит уже сотни мариупольцев покидают территорию РФ. В противном случае они бы умалчивали такие факты", - комментируют публикации российских СМИ в горсовете.

Насильственно депортированные мариупольцы бегут из РФ. Это признают сами СМИ оккупантов, - Мариупольский горсовет 02

По информации горсовета из Мариуполя, насильственно вывезли около 50 тысяч человек.

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"Оккупанты сами показали лживость собственной пропаганды о якобы добровольно уехавших в Россию мариупольцах. На самом деле они насильно вывезли около 50 тысяч человек. Теперь мариупольцам приходится использовать все возможности, чтобы покинуть РФ. Ведь они уже почувствовали на себе "гостеприимство" и "помощь" россиян", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+18
Обратно это куда? В Украину или в окупированый Мариуполь? Прикольно в псковской области еще хуже чем в разбомбленом городе
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29.06.2022 15:20
+11
Даже раздолбаный Мариуполь лучше,чем кацапская говень.
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29.06.2022 15:25
+10
"Рабів до Раю не пускають!
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29.06.2022 15:24
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Після смерті хороші росіяни попадають в рай , а погані знову в росію.
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29.06.2022 15:15 Ответить
"Рабів до Раю не пускають!
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29.06.2022 15:24 Ответить
Хорта - Рабів до раю не пускають Вічна пам'ять виконавцю, Андрію Лободі.
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29.06.2022 15:40 Ответить
Саме тому в Раю, кажуть, російської мови не чують!
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29.06.2022 16:24 Ответить
Зате в пеклі всі розмовляють виключно російською, напевно.
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29.06.2022 16:25 Ответить
Матюками!
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29.06.2022 17:22 Ответить
нет доверия этим шастающим и обработанным фсбешниками недогражданам Украины. Поехали получили паспорт с куркою, и в Украину диверсии делать, наводчиками работать.
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29.06.2022 15:19 Ответить
Ты на украинском умеешь читать? недограждан хренов
""Насильно депортовані маріупольці втікають з РФ. Це визнають самі ЗМІ окупантів, - Маріупольська міськрада

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українці, яких примусово вивезли на територію Росії, покинули Псковську область.""

так зачем они туда "пошастали-поехали"???
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29.06.2022 16:27 Ответить
Від кацапів тікають навіть такі прокацаплені жителі лугандонії
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29.06.2022 15:19 Ответить
Ты даже не знаешь географию нашей страны - Мариуполь в Донецкой области.
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29.06.2022 16:45 Ответить
И? Лугандон - это оккупированные территории ЛУГАНской и ДОНецкой областей. Что не так?
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29.06.2022 21:33 Ответить
Обратно это куда? В Украину или в окупированый Мариуполь? Прикольно в псковской области еще хуже чем в разбомбленом городе
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29.06.2022 15:20 Ответить
Если в Псковской области выглядит как в 1985 когда там проехал, тогда не удивляюсь 😀
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29.06.2022 15:31 Ответить
В Польшу приехала группа из Мариуполя, добирались через росисю и Прибалтику. Ходят и открыто говорят мы будем сидеть тут пока росися не отстроит дома в Мариуполе, потом получим росиський паспорт и поедем домой.
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29.06.2022 16:26 Ответить
И где ты такое прочитал? Обнюхался сам придумал?
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29.06.2022 16:33 Ответить
Родственники которые в Польше рассказали. И научись нормально общаться с людьми. Даже если это общение в интернете.
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29.06.2022 16:46 Ответить
Таке цілком можливо, доречі. У нас теж багато переселенців, є нормальні, а є такі, що Україну ще й винуватить. Дивно тільки, що вони розраховують на відбудову ї будинків і що поїхали в Польщу. Їхали б уже одразу в рашку, а то сидять на шиї поляків, а підтримують росіян.
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29.06.2022 23:22 Ответить
Де захисники Маріка,підараси каломийські?????
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29.06.2022 15:24 Ответить
Неначасі.
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29.06.2022 15:26 Ответить
Даже раздолбаный Мариуполь лучше,чем кацапская говень.
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29.06.2022 15:25 Ответить
Вони, скоріш за все, не в курсі, що зараз відбувається в Маріуполі. Думають, що там Росія вже зробила рівень життя як у москві. Не здогадуються, що воду з калюжі доведеться пити і їсти голубів.
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29.06.2022 15:30 Ответить
Они в курсе. Такие как ты распространяют провокационный бред. И сколько тебе платят
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29.06.2022 16:20 Ответить
Все ж краще ніж Кацапія.
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29.06.2022 16:20 Ответить
Никто в здравом уме и светлой памяти, не хочет жить в смердящей клоаке под названием паРаша, срать в дырку в каких-то ******
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29.06.2022 15:30 Ответить
куда обратно в Маріуполі будинки вже зносять орки які залишились від бомбардувань
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29.06.2022 15:40 Ответить
i pravilno delajut , normalnie ludi nedolzhny zhitj v konclagere
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29.06.2022 15:48 Ответить
"Азов" им подавай, панимаш...
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29.06.2022 16:13 Ответить
РабZянский Ксива даст возможность каждому сбежавшему из Концлагеря путлера стать нормальнім чуваком...
Даже оформить загранпаспорт...
Не вкрите...спросите у Невзорова и прочих чуваков удравших из Концлагеря КГБшніх мудаков...
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29.06.2022 16:14 Ответить
Хто при здоровому глузді хоче жити на болоті ?
Був у Пскові колись - від болота відміностей небагато
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29.06.2022 16:19 Ответить
А що це за область чи рИспубліка така - ДоНЦка? Чи вже саккції ввели на використання літер?
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29.06.2022 18:41 Ответить
Але ж вони повертаються до того ж окупованого міста чи ні?
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29.06.2022 19:00 Ответить
 
 