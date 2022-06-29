Апелляционный суд закрыл дело по иску экс-руководителя Киевского СБУ Щеголева против Бутусова

Адвокаты главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова одержали победу в Апелляционном суде по делу по иску бывшего главы Киевского СБУ Александра Щеголева.

Об этом в Facebook сообщила адвокат Анна Калинчук, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня одержали победу в Киевском апелляционном суде по делу против Юрия Бутусова. Дело 5-летней давности о том, как во время эфира в "Право на власть" был "оскорблен" господин Щеголев, экс-руководитель СБУ г.Киева и Киевской области, в отношении которого на сегодняшний день осуществляется рассмотрение обвинения в суде о штурме Майдана и как следствие убийство мирных протестующих", - говорится в сообщении.

Щеголева представлял адвокат Валентин Рыбин, известный своими пророссийскими взглядами, а также защитой обвиняемых в государственной измене и терроризме. В частности, он был адвокатом бывших сотрудников харьковского "Беркута" (сбежавших в Россию) и российского ГРУ.

Калинчук отметила, что Рыбин, как и Щеголев, сбежали из Украины.

"После кассации и уже второго апелляционного разбирательства суд констатировал, что слова Юрия Бутусова никоим образом не нарушают никаких прав заявителя, презумпцию его невиновности и более того, не ложны!

Право на свободу выражения мнений, как и право на правду, в нашем государстве не просто декларация, как у некоторых соседних недообразований", - подытожила адвокат.

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Адвокат Татьяна Козаченко отметила: "Мы вступили в дело, когда оно было проиграно в апелляции и уже было исполнительное производство, а у Юры были арестованы счета. После кассации и уже второго апелляционного рассмотрения суд констатировал, что слова Юрия Бутусова никак не нарушают никаких прав заявителя, презумпцию его невиновности!".