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суд (24701) Бутусов Юрий (3909) Щеголев (35)

Апелляционный суд закрыл дело по иску экс-руководителя Киевского СБУ Щеголева против Бутусова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

александр,щеголев

Адвокаты главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова одержали победу в Апелляционном суде по делу по иску бывшего главы Киевского СБУ Александра Щеголева.

Об этом в Facebook сообщила адвокат Анна Калинчук, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня одержали победу в Киевском апелляционном суде по делу против Юрия Бутусова. Дело 5-летней давности о том, как во время эфира в "Право на власть" был "оскорблен" господин Щеголев, экс-руководитель СБУ г.Киева и Киевской области, в отношении которого на сегодняшний день осуществляется рассмотрение обвинения в суде о штурме Майдана и как следствие убийство мирных протестующих", - говорится в сообщении.

Щеголева представлял адвокат Валентин Рыбин, известный своими пророссийскими взглядами, а также защитой обвиняемых в государственной измене и терроризме. В частности, он был адвокатом бывших сотрудников харьковского "Беркута" (сбежавших в Россию) и российского ГРУ.

Калинчук отметила, что Рыбин, как и Щеголев, сбежали из Украины.

"После кассации и уже второго апелляционного разбирательства суд констатировал, что слова Юрия Бутусова никоим образом не нарушают никаких прав заявителя, презумпцию его невиновности и более того, не ложны!

Право на свободу выражения мнений, как и право на правду, в нашем государстве не просто декларация, как у некоторых соседних недообразований", - подытожила адвокат.

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Адвокат Татьяна Козаченко отметила: "Мы вступили в дело, когда оно было проиграно в апелляции и уже было исполнительное производство, а у Юры были арестованы счета. После кассации и уже второго апелляционного рассмотрения суд констатировал, что слова Юрия Бутусова никак не нарушают никаких прав заявителя, презумпцию его невиновности!".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+17
"Калинчук зазначила, що Рибін, як і Щеголєв, втік з України. ".... це все що треба знать про СБУ
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29.06.2022 16:06
+6
Але ж для цього повинна була початися війна, далі втеча ображених потерпілих і тільки за чотири місяці війни - виправдання....... А якби не все це... Хто дасть гарантію за наші суди...
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29.06.2022 16:20
+2
На кАналі «фрідом» репортажі перекладають на російську мову, це прикол якийсь
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29.06.2022 15:51
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На кАналі «фрідом» репортажі перекладають на російську мову, це прикол якийсь
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29.06.2022 15:51 Ответить
Бо напевно по супутнику громадянам колишніх срсрівських республік дивитись новини такою мовою зрозуміліше. Є ще в нас окуповані домбабве з лугандоном, крим... Може кацап якийсь подивиться та макітру зачухає хоч на хвилину...
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29.06.2022 16:19 Ответить
ух какой ненавистный кацапский СБУшник.
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29.06.2022 15:57 Ответить
"Калинчук зазначила, що Рибін, як і Щеголєв, втік з України. ".... це все що треба знать про СБУ
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29.06.2022 16:06 Ответить
чмошники гунявые
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29.06.2022 17:06 Ответить
Судя по ***** этого кренделя сбушника , он обиженый со дня своего рождегия.
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29.06.2022 16:10 Ответить
Але ж для цього повинна була початися війна, далі втеча ображених потерпілих і тільки за чотири місяці війни - виправдання....... А якби не все це... Хто дасть гарантію за наші суди...
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29.06.2022 16:20 Ответить
П'ять років шмарклі розводили. А скільки ще не виграних справ проти справжніх патріотів України?
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29.06.2022 16:24 Ответить
**** адвоката не закрили одразу? Цих чмонь з "проросійськими поглядами" треба давно закривати. Нехай посидять, як мінімум до кінця війни.
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29.06.2022 16:50 Ответить
ВЫ ШО ****** , во время войны?
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29.06.2022 17:03 Ответить
"Право на свободу вираження поглядів, як і право на правду, у нашій державі не просто декларація, як у деяких сусідніх недоутворень", - підсумувала адвокат. Йбтвмть. Нема нормальних слів, тількі свинособачи матюки.
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29.06.2022 17:05 Ответить
а проти тих, хто постійно брехав в "право на зраду" - справи ще не порушено?
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29.06.2022 17:08 Ответить
 
 