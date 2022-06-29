16 046 0
В бою с российскими оккупантами погиб брат известной украинской гимнастки Сергей Краснов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вице-чемпиона Европы по художественной гимнастике, участница Олимпиады-2020 в Токио Виктория Оноприенко рассказала о гибели в бою с российскими оккупантами брата Сергея Краснова.
Об этом она написала в Instagram, передает Цензор.НЕТ.
"Погиб герой Украины. Мой брат, отдыхай с миром. Царство тебе небесное", – говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...