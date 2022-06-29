В бою с российскими оккупантами погиб брат известной украинской гимнастки Сергей Краснов

Вице-чемпиона Европы по художественной гимнастике, участница Олимпиады-2020 в Токио Виктория Оноприенко рассказала о гибели в бою с российскими оккупантами брата Сергея Краснова.

Об этом она написала в Instagram, передает Цензор.НЕТ.

"Погиб герой Украины. Мой брат, отдыхай с миром. Царство тебе небесное", – говорится в сообщении.

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