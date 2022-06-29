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Новости Война в Украине
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Путин – международный террорист, он ничем не отличается от бен Ладена, - Порошенко в интервью Bild

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

порошенко

Петр Порошенко в интервью немецкому изданию Bild призвал мир дать Украине как можно больше оружия, чтобы остановить Путина. По словам пятого президента, ракетный удар по торговому центру в Кременчуге – это лишь одно из многих преступлений Путина против мирных людей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЕС.

Порошенко подчеркнул: Путин – международный преступник, не планирующий ограничивать свою агрессию Украиной.

"То, что произошло в Кременчуге, случается очень часто на территории Украины. Потому что Путин воюет не против наших Вооруженных сил или наших солдат. Путин воюет против наших детей, наших женщин, наших стареньких сограждан. Есть ли здесь разница например с Усамой бен Ладеном, если он взорвал торговый центр – и убил мирных жителей? Путин обстрелял этот торговый центр высокоточными крылатыми ракетами", – отметил Порошенко.

"В мире не найдешь страны, которая стремится к миру больше, чем Украина. Но у нас нет иллюзий. Весь мир должен понять, какую цену Украина платит еженедельно, каждый день и каждый час этой войны – жизнью наших детей, жизнью мирного населения и жизнью наших героев, наших солдат. Это катастрофа для Украины, для Европы, для всего мира. Но, к сожалению, конец войны зависит только от одного человека в этом мире, и этого человека зовут Путин", – отмечает пятый президент.

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"Украинцы не питают иллюзий относительно того, что будет, если придут россияне. Достаточно представить, что видел наш батальон, когда зашел в Бучу и Ирпень для разминирования. Там мы собственными глазами видели десятки убитых на улицах людей. Это невозможно понять по телевизору или на снимках.Совершенно другое впечатление, когда видишь это своими глазами. Увидев это, я не мог спать две недели. Это трагедия. Это не похоже на голливудский фильм ужасов, это совсем другое дело – совершенно немыслимо в Центральной Европе в 21-м веке", – объясняет Порошенко.

Он подчеркнул, что в такой ситуации нет места компромиссу. "Потому что Путин хочет нас убить, а мы просто хотим жить. Путин хочет, чтобы мы сдались, но Украина никогда не сдастся. Путин хочет стереть Украину с карты мира – а мы хотим вернуть нашу тысячелетнюю историю в европейскую семью", – подчеркивает Порошенко.

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Пятый президент поблагодарил немецкое  правительство за решение предоставить Украине гаубицы Panzerhaubitze 2000, однако заметил – их нужно гораздо больше: "Эти гаубицы имеют очень большую дальность. Мы можем атаковать российские позиции и останавливать российские операции. В то же время нам не нужно бояться непосредственного риска контратаки. Мы также можем их легко транспортировать. Мы рады доставке этих гаубиц. Но это ли так называемая "смена игры"? Это все меняет? Нет. Это меняет только тактическую локальную ситуацию. Нам это нужно, но нам также нужно больше".

"Что нужно, чтобы "изменить игру"? Представьте себе: 500 танков – в том числе немецкий "Леопард". 700-800 артиллерийских систем, включая самоходные гаубицы. 100 боевых самолетов, 400 зенитно-ракетных комплексов – и будущее мира выглядело бы совсем иначе. Это месседж ко всем людям в Европе. Больше оружия для Украины сокращает путь к миру. Это единственный способ остановить Путина вместе", – отмечает Порошенко.

"Вы не спасаете Украину, когда даете оружие, финансы, учите наших военных – вы инвестируете в собственную безопасность. И мой призыв – пожалуйста, помогите нам спасти вас", – резюмирует пятый президент.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+45
Та да. И не скажите теперь, что галочка в бюллетене в 2019 году не означала выбор между войной и миром, между жизнью и смертью. Есть еще желающие посмеяться с лозунга "Голосуй, а то Путин нападет"? Уже не до смеха?
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29.06.2022 16:22
+38
Бен Ладен по сравнению с ****** мелкий *******
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29.06.2022 16:21
+34
Повторю. ***** - это абсолютное зло нашего времени. Остальные ироды и рядом не стояли.
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29.06.2022 16:24
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Бен Ладен по сравнению с ****** мелкий *******
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29.06.2022 16:21 Ответить
Повторю. ***** - это абсолютное зло нашего времени. Остальные ироды и рядом не стояли.
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29.06.2022 16:24 Ответить
путина сотворил народ рашки. Главный террорист - это народонаселение РФ.
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29.06.2022 16:31 Ответить
Народ рашки и есть коллективное *****. Бункерная моль - лишь точное отражение чаяний этой нации моральных уродов.
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29.06.2022 16:37 Ответить
Беларусь уже ввязалась в войну с Украиной, значит и там народонаселение такое же как на рефии, режим одинаковый.
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29.06.2022 16:41 Ответить
Неа, белорусы задрочены двумя режимами одновременно.
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29.06.2022 17:06 Ответить
Нужно бьіло тогда и бельіе носочки снимать, чего уж
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29.06.2022 17:28 Ответить
Не "народ", а стадо лишнехромосомных свинособак! Народ, это прежде всего люди!!!
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29.06.2022 17:01 Ответить
і шльодра вазелін оманский з жидобабой беней
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29.06.2022 20:47 Ответить
путін -- наволоч плішива. Ну і *****, певна річ.
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29.06.2022 16:22 Ответить
Порох правий - кдбешна моль ліліпутін від терориста нічим не відрізняється,
і там таких майже вся країна
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29.06.2022 16:22 Ответить
Відрізняється своїми набагато більшими можливостями.
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29.06.2022 16:29 Ответить
Тут Ляксєєвіч правий на всі 100
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29.06.2022 16:22 Ответить
Ти диви і в очельнік нікому не треба заглядувать , шукаючи мир ..
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29.06.2022 17:43 Ответить
Та да. И не скажите теперь, что галочка в бюллетене в 2019 году не означала выбор между войной и миром, между жизнью и смертью. Есть еще желающие посмеяться с лозунга "Голосуй, а то Путин нападет"? Уже не до смеха?
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29.06.2022 16:22 Ответить
Помилка Українського народу у 2019 виливається у дуже високу ціну у 2022
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29.06.2022 16:28 Ответить
Это ошибка не народа, а ошибка населения территории, плебса, охлоса. Народ и в 2019 все прекрасно понимал. Еще старик Аристотель говорил: 15/85% - демос/охлос - народ/толпа. У нас еще приличные показатели - 25/73%.
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29.06.2022 16:33 Ответить
Та немає ніяких 73%, то міф неучів з опи, які не вміють в математику 6 класу, про проценти.
Пояснюю: 73% від ПРОГОЛО СУВАВШИХ. Проголо сувало на виборах 45% населення України.
Маємо 73% від 45%, що означає, що за ржать жрать срать папріколу у нас проголосувало в районі 38% населення. 38 і 73 - троха різні цифри, ге?
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29.06.2022 17:40 Ответить
давай не вважатимемо помилково, що беня+зеля заагітували всіх своїх піти проголосувати... І це при тому, що наші майже всі принципово пішли на виборчі дільниці ...
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29.06.2022 17:49 Ответить
Вибачте, а ті, які просто не підняли дупу з дивану під приводом "да за нас там уже всьо рєшилі" або " да мнє всьо пох..."?? Цих ви до якого відсотку запишите?
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29.06.2022 21:09 Ответить
Молодець!
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29.06.2022 16:24 Ответить
Ти ще напиши бовдур, що він їх сам підпалював. Ви ж тупіздні не хотіли вірить тоді що то кацапскі дрг почву для наступу готують. Вирішили обрати какая разніца, хуже не будет
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29.06.2022 16:36 Ответить
ти настільки проти зе, що прямо з його рук бабло отримуєш за брехливі висери?
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29.06.2022 16:46 Ответить
уточняй: зброєю, чи бп під відкритим небом, по яким дрони безперешкодно паслися?
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29.06.2022 16:44 Ответить
я тобі, бот ти подлячний, задав. Хоча ти вірної відповідді не знаєш.
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29.06.2022 16:53 Ответить
Тобто роки розкрадання пофігізму та недбалості повісили на Пороха. Ну молодці....
І це після міністра оборони кацапа за паспортом.
Порадуй тепер як конкретно Зе зміцнив армію чим де і коли.
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29.06.2022 16:54 Ответить
Хех, Ксюша, вже не скаже
Видать, знову деактивували чувака за те, що з VPN срав
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29.06.2022 16:58 Ответить
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29.06.2022 17:20 Ответить
В Бенладена не було термоядерної зброї
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29.06.2022 16:36 Ответить
Нужно ***#ть по крымскому мосту и их в военным базам в Крыму. Вопрос только в том кто даст такие ракеты, чтоб туда достать и кто отдаст команду? Красная черта уже и так пройдена, обезьяна с ядерной гранатой постоянно угрожает миру и терроризирует мирных жителей Украины, каждодневно обстреливая ракетами. И рашисты это могут делать ну очень долго, не стоит надеяться на санкции, у них этого железа от ссср хватит на еще одну войну. С террористами не договариваются, их мочат в сортире. Этот террор по всей Украине не прекратится если мы не будем отвечать, око за око, зуб за зуб. И отвечать нужно именно таким же методом - разху#рить мосты, жд узлы, военные объекты, склады, нефтебазы в Крыму и соседних с Украиной областях параши. Выпустили с территории бульбандии ракеты? И туда ответку. Вот тогда террористы запросят сами переговоры. По другому они не понимают. И не будет ***** кидать ядерные бимбы. Если будет угрожать, то красиво намекнуть, что типа у нас ядерного оружия нет, но если что мы его применим, купили на черном рынке. Когда зеля заикнулся про то, что будапештский меморандум имеем право считать не действительным, то некоторые тут же наложили в штаны, сразу подгорело. Крейсер "мацкву", скрепную гордость всего парашинского флота потопили и что путлер закидал всех бимбами ядерными? Пора уже действовать по-другому. Стрельнули по Кременчугу? Разху#рить объект в Белгороде. Попали по Днепру? Воронеж напрягся. За все должна быть ответка. Пусть наши тайком договариваются, на черном рынке покупают, где угодно, но у нас должны быть эти ракеты и вооружение для ответки, иначе мы не выиграем войну.Мы сами должны это сделать. Никто за нас не будет стрелять по условным курскам и ростовам.
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29.06.2022 16:36 Ответить
нечем нам туда стрелять. Байден сс*т дать оружие, которое достанет на их территорию. Я так понимаю, нам такие условия поставили, чтоб не обострять. Нас как тире расстреливать можно. А нам ударить в ответ нельзя. Вот и все
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29.06.2022 17:37 Ответить
але це не означає, що Байден не дозволить, приміром, тій же Норвегії надати нам ракети для HIMARS з дальністю 300км з граничним терміном зберігання для подальшої утилізації
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29.06.2022 17:54 Ответить
свинопес Andriy Druzhytskyy

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29.06.2022 16:41 Ответить


"Улыбаемся и машем"(с) - про селфи на миг-29 он не забыл. а купить хотя бы 100 новых машин "не встиг". и это лучший из наших презов. что остальные творили(творят) на уши не налазит.
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29.06.2022 16:39 Ответить
А почему не 200 или 1000? Стоимость одной эскадрильи современных модификаций F16 или F15 со всем дополнительным оборудованием, обучением и сервисом? На сколько эскадрильей нам бы хватило всего бюджета МО за 5 лет?
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29.06.2022 16:46 Ответить
ты прочел бы статью, чтобы понять, а не только заголовок. а с деньгами это вообще дурной вопрос: зависит от комплектации. если сильно губы не раскатывать то от $5 до $10 bln. можно уложиться. за 5 лет такие деньги можно было найти.
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29.06.2022 17:00 Ответить
Та ты шо? Один голый борт F15E Strike Eagle в теперешних ценах стоит около 150 млн.баксов. А со всем необходимым для начала эксплуатации - чуть мене 400 млн.баксов. И это без стоимости сервиса и подготовки пилотов. Насколько я помню крайний контракт Индонезии был стоимостью в 14 млрд.баксов. 100 бортов нам бы обошлось примерно в 40-42 млрд.баксов. Поэтому читать перед тем, как портить воздух, надобно отнюдь не мне.
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29.06.2022 17:18 Ответить
Все, сдулся умник? Ото-ж меньше пей и больше думай, если есть чем. А при Порохе во Львове была начата программа глубокой модернизации Миг-29 до уровня 4++ Миг-29МУ2 за 100 млн.грн за борт. Только вот Зеля опять же все это запорол, лишив завод финансов.
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29.06.2022 17:42 Ответить
****** дірявий,самий дешевий НОВИЙ винищувач західного виробництва це Гріпен,і його ціна ПУСТОГО 55 лямів,а ескадрилья коштує приблизно милярд євро,і це тільки з базовим набором озброєння та персоналом і яким не яким зіпом,тому кащзки про 5-10 лямів собі в сраку сунь,стільки не коштують навіть вживані ф16
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29.06.2022 21:20 Ответить
а те що ти там щось порахувало ніби на заміну авіації вистачить 5-10 млрд дол то ти ще більший ******,від 20 до 30 млрд ось реальна цифра
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30.06.2022 01:14 Ответить
Міги Україні тодіне продавались, оскільки - війна і взаємні санкції.
На F16 потрібне бабло, велике бабло - але і також тоді Україні не продавались з-за обмежень
Так що пістьож в тебе
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29.06.2022 16:51 Ответить
А хто тобі їх продасть ?
Чи ви дурні, чи ви наївні?
Зброю та техніку купувати складно. Бо її обмежена кількість.
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29.06.2022 16:56 Ответить
і обмеження міжнародним договором про нерозповсюдження звичайних озброєнь, щоб не потрапляло в руки терористів.
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29.06.2022 17:04 Ответить
Дрыщ ЗЕбанутый, твой высер зачтен, зайди к Дерьмаку, в ж.ОПу, получишь у него премиальный фанфурик боярки и 200 гр. ливерной колбасы на закусь. А вечером тебе разрешать соснуть бубочкину пипетку.
Быдло ЗЕбанутое, Порошенко на свои 300 000 000 (дебил, триста миллионов ) с ноля полностью вооружил 5 батальйонов. Это с 24. 02. 22. А будучи президентом, на свои деньги восстановил ПВО вокруг Киева.
Прокукарекай, петушок ЗЕбанутый, кто из стада ЗЕбанутых идиотов выделил хоть 10 гривень для помощи наших ВСУ.
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29.06.2022 17:08 Ответить
Поки не закінчить так як Бен Ладен, то відрізняється.
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29.06.2022 16:46 Ответить
Подохнуть как Бен Ладен для ***** - призовой вариант. Членоголовый фюрер расеи, срущий в чемодан, боится подохнуть, как его друг, Муаммар Каддафи, с ломом в заднице.

Поэтому на расее в последнее время исчезли из продажи железные ломы и гебня обходит каждый двор или гараж, конфискует ломы. На всякий случай.
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29.06.2022 17:14 Ответить
Світ повинен зрозуміти що тільки спільними зусиллями можливо зупинити орду.
Зараз гинуть наші солдати, цвіт нації.
І отримавши допомогу цивілізованого Світу будуть гинути в тому числі і за німців, і за поляків, і за прибалтійців, і за французів...
У країн Світу є можливість не воюючи передати свою зброю Україні для знищення спільного ворога руками українців, зберігши життя своїх солдатів.
Інакше орда зможе розправитись з кожним по одинці.
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29.06.2022 17:15 Ответить
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29.06.2022 17:25 Ответить
Відрізняється, бена Ладена США не боялися, а від мавзолейного фюрера жидко дрищать.
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29.06.2022 17:40 Ответить
ЄрЗе частину доброго діла зробили: щойно повернули з полону в порядку обміну 145 наших полонених, з них 43 азовців і 40 інших захисників Марика
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29.06.2022 17:42 Ответить
а бастркін прохрюкав що вирішили більше не обмінювати,так що походу це наразі останній обмін...
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29.06.2022 21:24 Ответить
Со многим согласен, но то, что конец войны зависит только от одного человека в этом мире- это бред, понятно, что таких людей несколько, хотя может Порошенко просто пытался быть политически корректным.
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29.06.2022 17:59 Ответить
База
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29.06.2022 18:36 Ответить
Да Бен ладен проти цієї потвори просто святий.
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29.06.2022 20:43 Ответить
 
 