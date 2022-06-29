Фонд Пинчука продал на аукционе скульптуру Кунса Balloon Monkey за $11,5 млн: Средства передадут на гуманитарную помощь Украине
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Знаковая скульптура Джеффа Кунса Balloon Monkey (Magenta) – "Обезьяна из воздушных шаров (пурпурного цвета)", представленная Еленой и Виктором Пинчуком, была продана на аукционе Christie's.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН", об этом сообщили организаторы аукциона и Фонд Виктора Пинчука.
"Скульптура Кунса Balloon Monkey (Magenta), представленная Виктором и Еленой Пинчуками, продана на аукционе Christie’s, – сказано в сообщении Фонда. – Все вырученные средства на сумму около $11,5 млн будут направлены на гуманитарную помощь Украине. В частности, для тяжелораненых во время войны военных и гражданских, которым срочно требуются протезирование, лечение и реабилитация для восстановления качества жизни", - отметили в Фонде.
Организатор аукциона отметил, что скульптура стала топлотом аукциона "ХХ/ХХI век: Вечерние лондонские торги".
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який натуралізм !
Це неприпустимо в мистецтві , що на півника можно було сказати впевенно . що це дійсно півень !
Ну ..., я не мистецтвознавець ...
Але ціна цьому - максимум 1000 $ ...І то
Скульптури відомого якута з гімна чи "мистецтво Медведьєва - мають ту саму ціну