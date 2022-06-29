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Фонд Пинчука продал на аукционе скульптуру Кунса Balloon Monkey за $11,5 млн: Средства передадут на гуманитарную помощь Украине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пінчук

Знаковая скульптура Джеффа Кунса Balloon Monkey (Magenta) – "Обезьяна из воздушных шаров (пурпурного цвета)", представленная Еленой и Виктором Пинчуком, была продана на аукционе Christie's.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН", об этом сообщили организаторы аукциона и Фонд Виктора Пинчука.

"Скульптура Кунса Balloon Monkey (Magenta), представленная Виктором и Еленой Пинчуками, продана на аукционе Christie’s, – сказано в сообщении Фонда. – Все вырученные средства на сумму около $11,5 млн будут направлены на гуманитарную помощь Украине. В частности, для тяжелораненых во время войны военных и гражданских, которым срочно требуются протезирование, лечение и реабилитация для восстановления качества жизни", - отметили в Фонде.

Организатор аукциона отметил, что скульптура стала топлотом аукциона "ХХ/ХХI век: Вечерние лондонские торги".

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Топ комментарии
+3
Господи! Скільки ж всього накрав...
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29.06.2022 16:34
+3
Я плакав панове, читав, сміявся. Та що там сміявся - реготав та плакав.
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29.06.2022 16:40
+2
Колись, Коломойський втюхав наріду ЗЕлю, тепер Пінчук ****** наріду Притулу. Різні методики - у кожного додіка, своя методика.
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29.06.2022 16:38
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Хароша мавпочка...
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29.06.2022 16:24 Ответить
Думаю петух в косоворотке дороже уйдет с молотка
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29.06.2022 16:31 Ответить
Фуууууу ...
який натуралізм !

Це неприпустимо в мистецтві , що на півника можно було сказати впевенно . що це дійсно півень !
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29.06.2022 18:04 Ответить
Так , капля...
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29.06.2022 16:24 Ответить
baboon monkey
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29.06.2022 16:25 Ответить
ви впевнені що то мавпа, а не "дєвушка" Колі Мітбола ?
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29.06.2022 17:39 Ответить
Та ні , дівчат , зазвичай митці обирають не на "Крісті" ,а на міланському сезоні високих мод ... й що б ноги росли прям з вухів !
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29.06.2022 18:02 Ответить
в дєвушкі Колі хвіст трохи не такий блискучий
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29.06.2022 18:10 Ответить
Скульптура Кунса Balloon Monkey (Magenta), представлена Віктором та Оленою Пінчуками, продана на аукціоні Christie's. Усі виручені кошти на суму близько $11,5 млн Джерело: https://censor.net/ua/n3351038
Ну ..., я не мистецтвознавець ...
Але ціна цьому - максимум 1000 $ ...І то
Скульптури відомого якута з гімна чи "мистецтво Медведьєва - мають ту саму ціну
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29.06.2022 18:15 Ответить
все должно идти на армию.
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29.06.2022 16:29 Ответить
І через притулу.
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29.06.2022 16:32 Ответить
никому не доверяю
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29.06.2022 16:34 Ответить
Господи! Скільки ж всього накрав...
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29.06.2022 16:34 Ответить
Колись, Коломойський втюхав наріду ЗЕлю, тепер Пінчук ****** наріду Притулу. Різні методики - у кожного додіка, своя методика.
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29.06.2022 16:38 Ответить
Не знав що Притула проект Пінчука
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29.06.2022 19:40 Ответить
Я плакав панове, читав, сміявся. Та що там сміявся - реготав та плакав.
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29.06.2022 16:40 Ответить
пінчук кумівське лайно..... посіпаки пінчука =голос вакарчук і притула
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29.06.2022 17:19 Ответить
Притула по типу крайній, та результат його волонтерства тільки олень чи троль не помітить.Зніми краще бандерівський бейс з Добкіна.
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29.06.2022 18:27 Ответить
На гумагуманітатарну або типу в молоко чи за кудикіни гори,а що мало фондів .
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29.06.2022 18:23 Ответить
Я не слежу за пинчуками и ахметовыми. Но вот сейчас вспоминаю все новости про их пожертвования и вспоминается только гуманитарные пожертвования. Это здорово конечно, грабили- пора и вернуть хотя бы что-то. Но я не помню ни единого сообщения где говорилось бы что они жертвуют конкретно на ЗСУ. Получается на 2-х стульях пытаются всетаки усидеть, чтоб если что сказать, а мы токо на беженцев давали, ни копейки для убийства фашика росийского
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29.06.2022 18:26 Ответить
Покалеченных много.....
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29.06.2022 18:35 Ответить
За это говно платят 11 миллион баксов.😂

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29.06.2022 18:45 Ответить
А если она начнёт сдуваться - денежки назад ?
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29.06.2022 20:17 Ответить
за цю ху..ню 11 лямів? Чимось я не тим в житті займаюся...
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29.06.2022 19:16 Ответить
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29.06.2022 20:23 Ответить
 
 