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Новости Война в Украине
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ТЭС (240) ДТЭК (407) отопительный сезон (475)

ДТЭК готовит свои ТЭС к самому сложному в истории Украины отопительному сезону

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дтек

Компания ДТЭК Энерго завершила ремонт 8 энергоблоков ТЭС в рамках кампании по подготовке к отопительному сезону 2022-2023, еще на 4 энергоблоках работы продолжаются.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Из-за войны нынешняя зима действительно будет самой сложной за все годы независимости Украины. Поэтому мы начали подготовку к ней заблаговременно. Ремонтируем наши ТЭС: 8 энергоблоков уже починили, еще 4 сейчас ремонтируются и готовятся к напряженной зиме", - цитирует пресс-служба слова генерального директора ДТЭК Энерго Ильдара Салеева.

Компания также обеспечивает добычу угля на шахтах для нужд тепловой генерации.

"Мы также одними из первых, в условиях войны, осуществили релокацию машиностроительных предприятий, обеспечивающих работу украинских шахт оборудованием и материалами в более безопасные регионы Украины. Вместе делаем все возможное, чтобы свет и тепло в домах украинцев было и этой зимой", - отметил Салеев.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+5
Потрібне про біля ТЕС,біснуватий буде бомбити 100%
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29.06.2022 16:44
+3
Где ж его взять? Нужны десятки батарей.
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29.06.2022 16:45
+3
Ничего, они свою возьмут. Несмотря на непрозрачные тарифы, рост цен на газ, власть за счет дотаций из госбюджета за централизованное отопление не позволит упасть доходам ДТЭК ни на один миллиард долларов. Но автономное отопление никому устанавливать не дадут. Доходы олигархов - это то, что важнее всего для нашей продажной власти.
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29.06.2022 16:54
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Потрібне про біля ТЕС,біснуватий буде бомбити 100%
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29.06.2022 16:44 Ответить
Где ж его взять? Нужны десятки батарей.
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29.06.2022 16:45 Ответить
Ничего, они свою возьмут. Несмотря на непрозрачные тарифы, рост цен на газ, власть за счет дотаций из госбюджета за централизованное отопление не позволит упасть доходам ДТЭК ни на один миллиард долларов. Но автономное отопление никому устанавливать не дадут. Доходы олигархов - это то, что важнее всего для нашей продажной власти.
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29.06.2022 16:54 Ответить
Ага, позвезди. Возьмут-не возьмут сейчас вообще условные категории. Дай Бог вообще перезимовать в относительном тепле. Если сейчас еще нет массовых обстрелов ТЭС-тоьс холодами россия будет и это делать.
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29.06.2022 18:12 Ответить
Будемомо уважно дивитися... В Україні нема місця кримінальним нащадка кучмо
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29.06.2022 17:00 Ответить
Засада ДТЕКу. Раньше можно было уголек по 100$ грн/т в ОРДЛО через левые схемы покупать и закрывать как купленный по 300$.
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29.06.2022 17:07 Ответить
Їхні ТЕЦ? Це, як чиїсь газзбути та чогось -там енерго? Гроші не пахнуть, особливо руді.
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29.06.2022 18:57 Ответить
У Харкові ТЕЦ зупиняють і консервують. Хто там власник,теж рудий?
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29.06.2022 19:41 Ответить
Зачем такая подводка: просто напишите Ахметов-уже герой и всё!
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29.06.2022 20:57 Ответить
Найжирніший кліщ на тілі України.
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29.06.2022 21:55 Ответить
Не забудьте в гудок погудіть
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29.06.2022 23:26 Ответить
 
 