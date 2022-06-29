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армия РФ (15376) война (46847) разведка (4002) Херсон (2103) перехват (319)

Разговор рашиста с женой: "Труп лежит на дороге и мы, нах#й, на машинах прям по нему ездили, #бать, туда-сюда", - перехват ГУР. АУДИО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ГУР Минобороны перехватило разговор военнослужащего РФ с женой, в котором рашист рассказывает, как убивали людей в Херсоне и издевались над телами погибших.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ГУР в фейсбуке.

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Топ комментарии
+26
План спасіння України. .
Повісити Єрмака в Чонгарі.
Верещук - в Маріуполі,
Подоляка - в Чорнобилі,
Татарова і Буданова - на червоній площі,
Зеленського - в Омані,
де буде повішений Баканов - взнаємо аж через місяць. .
По-перше хуженєбудєт, по-друге хотьпоржом.
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29.06.2022 16:43
+18
І знову ж постає питання, чому Херсон захопили за один день.
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29.06.2022 16:49
+10
А шо Боневтик за зря ездил в Оман к Патрубку?
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29.06.2022 16:56
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План спасіння України. .
Повісити Єрмака в Чонгарі.
Верещук - в Маріуполі,
Подоляка - в Чорнобилі,
Татарова і Буданова - на червоній площі,
Зеленського - в Омані,
де буде повішений Баканов - взнаємо аж через місяць. .
По-перше хуженєбудєт, по-друге хотьпоржом.
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29.06.2022 16:43 Ответить

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29.06.2022 16:45 Ответить
Это Подоляк ,который по пенькам у бандюковича СКАКАЛ‼️Они 💙👨‍❤️‍👨все в ОПе гомосеки ⁉️
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29.06.2022 18:22 Ответить
бровасий жид клована буде мені патякеати як жити? - розчинити у лузі! лайнособаче!
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29.06.2022 20:51 Ответить
Зачем такие сложности? Всех в одну камеру и круглосуточно видео снимать как ****** пауки будут друг друга чпока обсирать.
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29.06.2022 17:03 Ответить
Можно в кожному місті вивішувати по шматку, як в середні віки, щоб усім глядачам вистачило
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29.06.2022 17:07 Ответить
bezmegh , тебе нравятся палачи рашисты и ,как они издеваются и убивают⁉️
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29.06.2022 18:09 Ответить
Ещё очень много , кого надо утилизировать- демченко портнова -мразь, Наумова ………………
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29.06.2022 18:19 Ответить
І знову ж постає питання, чому Херсон захопили за один день.
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29.06.2022 16:49 Ответить
А шо Боневтик за зря ездил в Оман к Патрубку?
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29.06.2022 16:56 Ответить
Ви рахувати не вмієте? Чи може вам нагадати скільки саме наші бійці героїчно тримали оборону перед набагато численішим угрупуванням противника із Криму? Ось вам і захопили за один день...
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29.06.2022 17:21 Ответить
Повинно більше цікавити чому в деяких інших містах, які на щастя не окупували, тижнями ніхто зброю не видавав тро.

Місто взяли тому що там була просто нереальна кількість вс рф по відношенню до тих пари тисяч наших, а в населення зброї не було взагалі. А ще замість укріпрайонів там робили цнапи...

Ось в Києві зброю роздали і рф поняла що вся ляже та відступила.
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29.06.2022 18:27 Ответить
Це ж баян 3-місячної давнини.
Цього їблана ще в березні крутили.
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29.06.2022 16:58 Ответить
Обыкновенный фашизм.
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29.06.2022 17:05 Ответить
Увы, не фашизм...
Это кацапизм, именно из за этого москалей назвали "касабами"! А вот интересно: сколько веков тому назад?
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29.06.2022 17:26 Ответить
минимум со времен ваньки ужасного
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29.06.2022 17:46 Ответить
Це ж кацапи, чому тут дивуватися.
Нащадки угрофінських самоєдських (канібальсьских) народів.
Практика вживання людського мяса збереглась в россії (Сибіру) ще в 19 сторіччі.
Нажаль це не вигадки -

https://www.ar25.org/article/androfagy-etnichne-korinnya-ta-vichna-zhorstokist-moskvyniv.html
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29.06.2022 17:41 Ответить
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29.06.2022 18:16 Ответить
якєж ви всетаки підарьйо, пздц прст ! знищувати без жалю орків !💯👎
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29.06.2022 18:48 Ответить
 
 