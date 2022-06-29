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Украинская артиллерия уничтожила склады боеприпасов 20-й армии ВС РФ в селе Граково. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинские артиллеристы уничтожили склады боеприпасов 20-й армии ВС РФ в селе Граково Харьковской области
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал видеозапись успешной атаки.
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показать весь комментарий29.06.2022 16:52
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Неприпустимо нехтувати інфраструктурою,бо то- структура
Рубли начали печатать две недели назад на полиграфкомбинате "Украина" на Дегтярёвской.
Мабуть малий калібр (до 80 мм) та набої.
(навіть застрелитися буде нічим?)
Или видео не полное или просто кому-то очень хочется чтобы обычный ангар оказался складом б/п.
world.comments.ua/news/russia/v-rossii-podorvan-sklad-glavnogo-raketno-artilleriyskogo-upravleniya-mo-rf-vzryvy-v-80-km-ot-moskvy-699836.html
Вночі 27 червня ЗСУ завдали 10 влучних уражень по окупантах на острові Зміїний. Операція українських сил триває досі.
youtube.com/watch?v=FLwJw2A9hqw&ab
В результате пожара началась детонация боеприпасов, ставшая причиной уничтожения нескольких сотен ПТРК, а также снарядов к ним
Склад с боеприпасами, расположенный в населенном пункте Барсово (Владимирская область, РФ). Пожар на российском арсенале главного ракетно-артиллерийского управления МО РФ произошел в среду, 22 июня.
Об этом со ссылкой на военные источник сообщил журналист Роман Цимбалюк. На своей странице в социальной сети Facebook
он отметил, что пожар произошел на складах комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов военной части 55443.
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