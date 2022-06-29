Двери НАТО открыты и это также касается Бухарестского решения о членстве Украины, - Столтенберг
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что дверь НАТО остается открытой, что также касается решения саммита, принятого в Бухаресте относительно членства Украины в Альянсе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Так Столтенберг ответил на вопрос, сможет ли Украина присоединиться к НАТО без выполнения Плана действий по членству, как в Финляндии и Швеции. "Сегодня (решением пригласить в НАТО Финляндию и Швецию) мы продемонстрировали, что двери НАТО остаются открытыми, и это касается решения, принятого в Бухаресте по членству для Украины", - сказал он.
Говоря о сессии саммита, в рамках которой к лидерам обратился президент Украины Владимир Зеленский, Столтенберг рассказал, что "в зале заседания звучали слова сильной поддержки". "И не только поддержки, но и объявления о дополнительной помощи - оружии, оборудовании, которое сейчас союзники поставляют Украине. Германия, Норвегия сделали заявление о дополнительной помощи, Нидерланды сделали заявление о поставках тяжелого оружия Украине", - добавил генсек.
Столтенберг отметил, что "союзники готовы к долгому пути". "Войны непредсказуемы. Но мы должны быть готовы к долгому пути, и это также был четкий месседж всех нас в зале президенту Зеленскому. Потому что они (украинцы) борются за их независимость, борются за ценности, важные для НАТО, суверенность и территориальную целостность страны. Наш фокус сейчас – на поддержке Украины. Эта война на определенной стадии остановится за столом переговоров. Но важно, чтобы Украина достигла соглашения на условиях, приемлемых для Украины. Поэтому мы будем поддерживать их на поле боя", - заверил он.
Пожалуйста, подождите...
А навіщо його міняти?
Туди щоб взяли навіть пдч не треба.
Просто береш і заходиш.
Нє, я розумію, що не так все просто: НАТО - не Євросоюз, само опитувальник на Банкову не привезе... Там дещо складніше...
І все ж?
А, може, хтось просто не хоче заходити?
Хоча: вже ні Обами, ні Трампа, ні Меркель вже нема при владі... І Макрон хоч чуть, але іншим став...
А ви чули щось про пдч для Фінляндії і Швеції?
Воно такий самий міф як і заборона через територіальні претензії.
Відкриті двері це натяк на те що туди треба самому заходити, а не дзвонити і питатись чи є хтось дома та чи пустять.
Але, фактично, своєю відмовою після 2014 вони лише сприяли кризі та спустошенню таких рівнів, які неможлмва компенсувати жодною цивілізованістю та реформами.
Німеччина, наприклад, відбудовувалася 10 років після війни (хоча там, звісно, кожне друге місто було як Маріуполь). При цьому і решта Європи також була +/- в руїнах, хтось більше постраждав, хтось менше. У нас же ситуація інша - в руїнах лише ми, тому і багатомільйонна міграція, яка сповільнить відбудову.
Тобто я просто не розумію цілей НАТО. Перемога України зі звільненням територій (Криму і Донбасу) - по темпах допомоги не видно. Послаблення Росії - але ж ЯЗ нікуди не дінеться, та й для участі в невеликих війнах типу Сирії не потрібні тисячі танків.
Також часто говорять, що проблемою були непідконтрольні території. Упевнений, Україна б у випадку можливості членства пішла б на визнання їх за Росією, усе одно воювати за Крим ми не збиралися та й не могли.
Тому не розумію концепцію цього жахливого «челенджа», який для нас влаштували.
Хату в НАТО.