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Новости За рубежом
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Двери НАТО открыты и это также касается Бухарестского решения о членстве Украины, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что дверь НАТО остается открытой, что также касается решения саммита, принятого в Бухаресте относительно членства Украины в Альянсе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Так Столтенберг ответил на вопрос, сможет ли Украина присоединиться к НАТО без выполнения Плана действий по членству, как в Финляндии и Швеции. "Сегодня (решением пригласить в НАТО Финляндию и Швецию) мы продемонстрировали, что двери НАТО остаются открытыми, и это касается решения, принятого в Бухаресте по членству для Украины", - сказал он.

Говоря о сессии саммита, в рамках которой к лидерам обратился президент Украины Владимир Зеленский, Столтенберг рассказал, что "в зале заседания звучали слова сильной поддержки". "И не только поддержки, но и объявления о дополнительной помощи - оружии, оборудовании, которое сейчас союзники поставляют Украине. Германия, Норвегия сделали заявление о дополнительной помощи, Нидерланды сделали заявление о поставках тяжелого оружия Украине", - добавил генсек.

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Столтенберг отметил, что "союзники готовы к долгому пути". "Войны непредсказуемы. Но мы должны быть готовы к долгому пути, и это также был четкий месседж всех нас в зале президенту Зеленскому. Потому что они (украинцы) борются за их независимость, борются за ценности, важные для НАТО, суверенность и территориальную целостность страны. Наш фокус сейчас – на поддержке Украины. Эта война на определенной стадии остановится за столом переговоров. Но важно, чтобы Украина достигла соглашения на условиях, приемлемых для Украины. Поэтому мы будем поддерживать их на поле боя", - заверил он.
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Топ комментарии
+17
Кращої і потужної сили, як укракїнська армія в НАТО ще не було. А якщо їм дати ще натівську зброю, то точно кацапи і думки не будуть мати на когось напасти. Тому наш вступ в НАТО тільки його підсилить, але це пройде при наступному президентові, єрмака і татарова в НАТО брати ніхто не буде.
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29.06.2022 17:08
+5
Там крім цих двох ще повно різної шушари.
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29.06.2022 17:14
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Устав НАТО ради одной страны менять никто не будет, пора бы это уже понять.
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29.06.2022 17:14 Ответить
никакого такого устава про страны "в конфликты" НЕТ хватит уже эту чушь распространять, также как и приём через ПДЧ как видишь, тоже не обязателен. Сейчас внутри самого НАТО идут конфликты и что? и ничего! Здесь только политическое решение и всё.
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29.06.2022 18:09 Ответить
Що? Що?

А навіщо його міняти?

Туди щоб взяли навіть пдч не треба.

Просто береш і заходиш.
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29.06.2022 18:20 Ответить
може за допомогою ЯЗ знищити расію просто? чого вже дрібниці
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29.06.2022 17:14 Ответить
Це треба було робити 24.02.22 вже в 10 годин ранку, насправді. Всім зацікавленим сторонам було б значно легше, аби західна цивілізація мала яйця убити монстра, якого сама і виростила.
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29.06.2022 17:33 Ответить
Кращої і потужної сили, як укракїнська армія в НАТО ще не було. А якщо їм дати ще натівську зброю, то точно кацапи і думки не будуть мати на когось напасти. Тому наш вступ в НАТО тільки його підсилить, але це пройде при наступному президентові, єрмака і татарова в НАТО брати ніхто не буде.
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29.06.2022 17:08 Ответить
Згоден на 100 %
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29.06.2022 17:14 Ответить
Там крім цих двох ще повно різної шушари.
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29.06.2022 17:14 Ответить
Тобто, можна зайти в ці двері і взяти ПДЧ для себе?
Нє, я розумію, що не так все просто: НАТО - не Євросоюз, само опитувальник на Банкову не привезе... Там дещо складніше...

І все ж?
А, може, хтось просто не хоче заходити?
Хоча: вже ні Обами, ні Трампа, ні Меркель вже нема при владі... І Макрон хоч чуть, але іншим став...
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29.06.2022 17:13 Ответить
якщо навіть проти Фінляндії і Швеціх змогли знайти мінімум 2 вето - Ердогана ледве дотиснули, а тепер ще можуть будь-які продажні політики блочити ратифікації парламентами країн, створювати розпуски парламентів і все інше. а тепер представ на секунду що бути якщо Україна подасть заявку. там стільки знайдеться куплених зрадників, що ми окуїємо, навіть я напевно окуїю, а я дуже оптимітично налаштований
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29.06.2022 17:16 Ответить
Я не ходю туди куди мене не запрошують. Найвеличніший ЗЕ.
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29.06.2022 17:17 Ответить
ПДЧ?

А ви чули щось про пдч для Фінляндії і Швеції?

Воно такий самий міф як і заборона через територіальні претензії.

Відкриті двері це натяк на те що туди треба самому заходити, а не дзвонити і питатись чи є хтось дома та чи пустять.
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29.06.2022 18:18 Ответить
Ой ***,ці відкриті двері,... Вде моветон...
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29.06.2022 17:15 Ответить
Обережно, двері відчиняються.
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29.06.2022 17:18 Ответить
Про яке НАТО для нас може йти мова, якщо Заступник Керівника Офісу Президента України Жовква робить заяви на кшталт «Україна не має намірів робити кроки щодо вступу до НАТО, оскільки…». З такими діячами будь-яку справу можна перетврити в ЖОПВА!
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29.06.2022 17:19 Ответить
Я розумію прагнення НАТО приймати до свого складу лише «цивілізовані» країни.

Але, фактично, своєю відмовою після 2014 вони лише сприяли кризі та спустошенню таких рівнів, які неможлмва компенсувати жодною цивілізованістю та реформами.

Німеччина, наприклад, відбудовувалася 10 років після війни (хоча там, звісно, кожне друге місто було як Маріуполь). При цьому і решта Європи також була +/- в руїнах, хтось більше постраждав, хтось менше. У нас же ситуація інша - в руїнах лише ми, тому і багатомільйонна міграція, яка сповільнить відбудову.

Тобто я просто не розумію цілей НАТО. Перемога України зі звільненням територій (Криму і Донбасу) - по темпах допомоги не видно. Послаблення Росії - але ж ЯЗ нікуди не дінеться, та й для участі в невеликих війнах типу Сирії не потрібні тисячі танків.

Також часто говорять, що проблемою були непідконтрольні території. Упевнений, Україна б у випадку можливості членства пішла б на визнання їх за Росією, усе одно воювати за Крим ми не збиралися та й не могли.

Тому не розумію концепцію цього жахливого «челенджа», який для нас влаштували.
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29.06.2022 17:20 Ответить
Тому що вони (українці) борються за їхню незалежність, борються за цінності, які важливі для НАТО, суверенність та територіальну цілісність країни.- лицемірні потвори з НАТО .УКРАЇНЦІ борюьбся за цінності важливі для НАТО.АЛЕ МИ НЕ БЕРЕМО УКРАЇНЦІВ В НАТО ТОМУ, ЩО ЦІННОСТІ НАТО ДЛЯ НАС ВАЖЛИВІ,АЛЕ НЕ ВАЖЛИВЕ ЖИТТЯ УКРАЇНЦІВ.
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29.06.2022 17:29 Ответить
А тепер час позакривати писки тим, хто каже, що НАТО нам не потрібне, нас там не чекають, у нас немає намірів туди рухатися або ще якесь "неначасі". ******* одразу і боляче.
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29.06.2022 17:34 Ответить
Зеленський і Ко своїми діями будуть і далі блокувати можливість потрапити Україні в НАТО, бо про напрям руху держави навіть українці не скажуть однозначно, надто протилежні звучать заяви. Зелені націлились зараз виключно на післявоєнну допомогу Заходу, яку хочуть розпилювати як на "великому крадівництві", а НАТО їм ні до чого, його на хліб не намажеш.
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29.06.2022 17:43 Ответить
Він знущається. Знову про ці химерні двері
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29.06.2022 17:43 Ответить
Ми через вікно заліземо враховуючи які ви повільні.

Хату в НАТО.
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29.06.2022 18:16 Ответить
Завтра подаем заявку на вступ?
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29.06.2022 18:36 Ответить
відкрию таємницю, заявка вже давно там, ще коли Ющенко був президентом!
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29.06.2022 22:52 Ответить
Об этом надо было западу говорить в 14-15 гг. Сегодня дёшево и поздно. Лицемерие.
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29.06.2022 21:30 Ответить
Украине быть в ЕС и НАТО, только без ЗЕбилов, которые все саботируют. Также без Потроха и Жульки, клептократической олигархии.
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30.06.2022 08:24 Ответить
 
 