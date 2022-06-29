РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12003 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Обмен пленными Война
27 504 68
война (46847) обмен (1233) пленные (1835)

Самый большой обмен пленными с 24 февраля: На Родину вернулись 144 украинских защитника, в том числе 43 "азовца", - ГУР МО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

обмін

Проведен очередной обмен пленными, благодаря которому домой вернулись 144 украинских защитника. Это самый большой обмен с самого начала полномасштабного российского вторжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

"Из 144 освобожденных – 95 защитников "Азовстали". Среди них – 43 военнослужащих полка "Азов". Всего освобождено:

– 59 бойцов Национальной гвардии;
- 30 – Военно-морских сил;
- 28 – Вооруженных сил Украины;
- 17 – Государственной пограничной службы Украины;
- 9 – Территориальной обороны;
- 1 – Национальная полиция Украины.

Из них 23 офицера и 69 военнослужащих сержантского и старшинского состава. Старшему из освобожденных исполнилось 65 лет, самому младшему – 19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство освобожденных украинцев имеют тяжелые травмы: огнестрельные и осколочные ранения, взрывные травмы, ожоги, переломы, ампутации конечностей. Все они получают должную неотложную медицинскую и психологическую помощь.

Также смотрите: Украинская артиллерия уничтожила склады боеприпасов 20-й армии ВС РФ в селе Граково. ВИДЕО

Самый большой обмен пленными с 24 февраля: На Родину вернулись 144 украинских защитника, в том числе 43 азовца, - ГУР МО 01

Самый большой обмен пленными с 24 февраля: На Родину вернулись 144 украинских защитника, в том числе 43 азовца, - ГУР МО 02

Самый большой обмен пленными с 24 февраля: На Родину вернулись 144 украинских защитника, в том числе 43 азовца, - ГУР МО 03

Самый большой обмен пленными с 24 февраля: На Родину вернулись 144 украинских защитника, в том числе 43 азовца, - ГУР МО 04

Самый большой обмен пленными с 24 февраля: На Родину вернулись 144 украинских защитника, в том числе 43 азовца, - ГУР МО 05

Самый большой обмен пленными с 24 февраля: На Родину вернулись 144 украинских защитника, в том числе 43 азовца, - ГУР МО 06

Самый большой обмен пленными с 24 февраля: На Родину вернулись 144 украинских защитника, в том числе 43 азовца, - ГУР МО 07

Самый большой обмен пленными с 24 февраля: На Родину вернулись 144 украинских защитника, в том числе 43 азовца, - ГУР МО 08

Читайте: Украина – это новый Израиль, мы должны разработать новые правила безопасности, – эксперт
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+61
Зазначається, що більшість звільнених українців мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок. Всі вони отримують належну невідкладну медичну та психологічну допомогу.

Одужання нашим героям!
показать весь комментарий
29.06.2022 17:42
+36
віддали поранених - не хотят возитись із лікуванням
показать весь комментарий
29.06.2022 17:47
+31
Дякую, Боже! ...треба ще
показать весь комментарий
29.06.2022 17:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зазначається, що більшість звільнених українців мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок. Всі вони отримують належну невідкладну медичну та психологічну допомогу.

Одужання нашим героям!
показать весь комментарий
29.06.2022 17:42 Ответить
А на других сайтах пишут 95 "Азовцев"⁉️
показать весь комментарий
29.06.2022 18:53 Ответить
Азовці - узагальнююча назва, яка стосується тих, хто захищав азовсталь. Але там були не лише бійці полку азов, а й морпіхи, прикордонники. Тобто безпосередньо бійців полку азов- 43, а учасників оборони азовсталі - 95.
показать весь комментарий
29.06.2022 19:41 Ответить
"Зі 144 звільнених - 95 оборонців "Азовсталі" Джерело: https://censor.net/ua/n3351060
показать весь комментарий
29.06.2022 22:31 Ответить
Дякую, Боже! ...треба ще
показать весь комментарий
29.06.2022 17:42 Ответить
Дякувати треба ГУР МО!
показать весь комментарий
30.06.2022 12:52 Ответить
прекрасно. Уявляю емоції рідних!
показать весь комментарий
29.06.2022 17:42 Ответить
Не вірю, вони б ні за що б не віддали їх 🤬
показать весь комментарий
29.06.2022 17:42 Ответить
віддали поранених - не хотят возитись із лікуванням
показать весь комментарий
29.06.2022 17:47 Ответить
кацапы отдали тяжелых и с ампутациями. Здоровых они не отдадут... считай сдыхались просто, простите за слово, "обузы". Ну это для них они обуза, а ДЛЯ НАС ОНИ ГЕРОИ, СЛАВА ГЕРОЯМ!!!
показать весь комментарий
29.06.2022 18:46 Ответить
Главное не героизировать сейчас Боневтика. Тут его заслуга ноль целых, ноль десятых. Пусть те кто смогли совершить этот обмен - работают в том же духе!!!
показать весь комментарий
29.06.2022 18:48 Ответить
Забавно, что для вас даже во время войны главное - это чтобы у политического конкурента вашего босса не прибавилось политических очков.
Кстати, если бы этот обмен произошел при вашем олигархе - вы явно писали бы, что все 110% заслуги - именно его.
показать весь комментарий
30.06.2022 11:37 Ответить
Героям Слава🙏🙏🙏❤️💙💛‼️Швидкого одуження
показать весь комментарий
29.06.2022 18:51 Ответить
Поранених які не зможуть стати в стрій віддавали без будь яких умов навіть у роки 2-ї світової. Звичайно країни які підписали Женевську конвенцію. Британці і німці обмінювалися інвалідами через Португалію.
показать весь комментарий
30.06.2022 12:34 Ответить
поменяли на летчиков
показать весь комментарий
29.06.2022 18:46 Ответить
На Криштопа и Красноярцева. Завтра опять будут сбрасывать ФАБ-500 на пригороды Харькова...
показать весь комментарий
29.06.2022 19:16 Ответить
глаза им выколоть и отдать
показать весь комментарий
30.06.2022 01:30 Ответить
Таки поки Зелі не даси підсрачника, він і не почешеться.
показать весь комментарий
29.06.2022 17:42 Ответить
При чем тут зеля? Санкции полезные для рабссеи и ее олигархов сработали. А зеля так, потрындеть, порисоваться, курнуть и забыться.
показать весь комментарий
29.06.2022 17:46 Ответить
При чому тут санкції? У сепаратистів своїх поранених повно, навіщо їм возиться з українцями? Все одно вони вже не бійці.
показать весь комментарий
29.06.2022 18:50 Ответить
Обменять его на *****-оригинал,последнего замочить нах при обмене,а первого- забрать назад,ещё не время...
показать весь комментарий
29.06.2022 17:50 Ответить
Добре діло!
Але: не всіх повернули, як обіцяли...
показать весь комментарий
29.06.2022 17:43 Ответить
показать весь комментарий
29.06.2022 20:00 Ответить
Слышу ZOV - освободить AZOV
показать весь комментарий
29.06.2022 17:46 Ответить
Ти б так, по хорошому заткнувся з клованом, де шапіто з сватами, а де війна України с московським улусом.
показать весь комментарий
29.06.2022 17:57 Ответить
А мілліардер, що нажився на війні до чого тут?
показать весь комментарий
29.06.2022 18:00 Ответить
Алкаш, це ти про коломойського?
показать весь комментарий
29.06.2022 19:53 Ответить
Ти про Беню и Ахмета?
показать весь комментарий
30.06.2022 12:54 Ответить
Оркам ни в чем верить нельзя. Ещё сегодня утром их Бастрыкин заявлял, что больше обменивать наших пленных не будут - сразу в тюрьму. А вечером уже 150 наших воинов обменяли. Это вообще как? Что ни скажут, то бери со знаком наоборо
показать весь комментарий
29.06.2022 17:48 Ответить
Веришь дебилу -Бастрикину? 6 миллионов.
показать весь комментарий
29.06.2022 18:02 Ответить
Кого ти слухаєш .? Якогось лося , з прізвищем - байстрюкін . .
Там як ***** вирішить так і буде .
Були чутки , що воно привселюдно пообіцяло генсеку ООН і Єрдогану , обміняти захисників Маріуполя , то ж може це і правда .

А на те що там мелють різні його холопи , не треба звертати уваги . То понти ..
показать весь комментарий
29.06.2022 18:07 Ответить
Брехня
показать весь комментарий
29.06.2022 17:50 Ответить
Дякую хлопці за службу!!!
Ласкаво просимо додому!
показать весь комментарий
29.06.2022 17:52 Ответить
показать весь комментарий
29.06.2022 17:53 Ответить
Пора готувати міцний ошийник-строгач з надписом Захисники Маріуполя-Азовсталь.
показать весь комментарий
29.06.2022 18:18 Ответить
Треба було усім померти чи як?
показать весь комментарий
29.06.2022 18:54 Ответить
це очевидно на тих днрівців,хто бачив відео від Золкіна в минулу неділю,той знає .Ну і чмоня відправився в родную Говловку.
показать весь комментарий
29.06.2022 17:53 Ответить
зачем им такой боец?
показать весь комментарий
29.06.2022 18:58 Ответить
Лупайте сю скалу, нехай ні жар , ні холод не спинять вас.
показать весь комментарий
29.06.2022 17:55 Ответить
+
значить влада працює. Якщо молодці, то молодці,чекаємо на наступні обміни.
показать весь комментарий
29.06.2022 17:58 Ответить
Вот так добрые дела и делаются
Молча по тихому без рекламы без шума --- но результативно
Видно этим занялась умная голова
показать весь комментарий
29.06.2022 18:03 Ответить
Конечно умная голова занялась, а не зеленая!
показать весь комментарий
29.06.2022 18:05 Ответить
Да и отдали только ТЯЖЕЛО раненных, полтора месяца продержав их в плену БЕЗ лечения, т.е. покалечив людей!
показать весь комментарий
29.06.2022 18:09 Ответить
Одужання вам, надіюсь жОПа не начне кошмарити та залякувати.
показать весь комментарий
29.06.2022 18:13 Ответить
Ну а где комментаторы, не брать свинособак в плен.... расстреливать на месте?
показать весь комментарий
29.06.2022 18:25 Ответить
Это очень радует!Особено то что спасли много тяжелораненых!
показать весь комментарий
29.06.2022 18:51 Ответить
Це супер)
показать весь комментарий
29.06.2022 18:56 Ответить
дуже добра новина. Але, нажаль, найчастіше великі обміни полоненими означають підготовку до мирної угоди і ці обміні йдуть як жести доброї волі з обох сторін.
показать весь комментарий
29.06.2022 20:07 Ответить
Хорошая новость! Желаю всем вернувшимся бойцам-героям выздоровления и успешной реабилитации! 👍👋
показать весь комментарий
29.06.2022 20:29 Ответить
Очень-очень рад за освобожденных бойцов! Сердце болит за всех мужественных защитников Мариуполя. Очень надеюсь и верю, что все обретут свободу.
показать весь комментарий
29.06.2022 20:54 Ответить
Хай їм бог допомогає.
показать весь комментарий
29.06.2022 21:16 Ответить
Нагадайте мені, скільки всього було захисників Азовсталі ?🤔
показать весь комментарий
29.06.2022 22:32 Ответить
Одужуйте, рідні.
Відновлюйтеся після пережитого.
Ви - вдома. Тепер все буде добре.
показать весь комментарий
29.06.2022 22:51 Ответить
А всіх полонених - захисників Азовсталі було десь 2 тисячі.
показать весь комментарий
30.06.2022 00:15 Ответить
ЗСУ набирайте побольше пленньІх для обменного фонда.
показать весь комментарий
30.06.2022 08:49 Ответить
Все ,що трапилось в Україні за останніх 3 роки є наслідками оманського офшору бєнікаламоя!!!Люди,українці,як можна було довірити своє життя,країну міжнародному злодію бєнікаламою-афериступройдисвіту ??((він і далі продовжує це робити....найбільша боротьба оманських кнурів...це порошенко і суди бєні з країною "Україна"...а відсудив вже чимало млд і чекає на гроші країн помічників...
показать весь комментарий
30.06.2022 09:59 Ответить
Ось що пишуть прихильники боневтіка.

показать весь комментарий
30.06.2022 12:58 Ответить
Багато чого буде, і не вірити підстав немає.
показать весь комментарий
30.06.2022 17:59 Ответить
 
 