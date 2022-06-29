Самый большой обмен пленными с 24 февраля: На Родину вернулись 144 украинских защитника, в том числе 43 "азовца", - ГУР МО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Проведен очередной обмен пленными, благодаря которому домой вернулись 144 украинских защитника. Это самый большой обмен с самого начала полномасштабного российского вторжения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.
"Из 144 освобожденных – 95 защитников "Азовстали". Среди них – 43 военнослужащих полка "Азов". Всего освобождено:
– 59 бойцов Национальной гвардии;
- 30 – Военно-морских сил;
- 28 – Вооруженных сил Украины;
- 17 – Государственной пограничной службы Украины;
- 9 – Территориальной обороны;
- 1 – Национальная полиция Украины.
Из них 23 офицера и 69 военнослужащих сержантского и старшинского состава. Старшему из освобожденных исполнилось 65 лет, самому младшему – 19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что большинство освобожденных украинцев имеют тяжелые травмы: огнестрельные и осколочные ранения, взрывные травмы, ожоги, переломы, ампутации конечностей. Все они получают должную неотложную медицинскую и психологическую помощь.
Пожалуйста, подождите...
Одужання нашим героям!
Кстати, если бы этот обмен произошел при вашем олигархе - вы явно писали бы, что все 110% заслуги - именно его.
Але: не всіх повернули, як обіцяли...
Там як ***** вирішить так і буде .
Були чутки , що воно привселюдно пообіцяло генсеку ООН і Єрдогану , обміняти захисників Маріуполя , то ж може це і правда .
А на те що там мелють різні його холопи , не треба звертати уваги . То понти ..
Ласкаво просимо додому!
значить влада працює. Якщо молодці, то молодці,чекаємо на наступні обміни.
Молча по тихому без рекламы без шума --- но результативно
Видно этим занялась умная голова
Відновлюйтеся після пережитого.
Ви - вдома. Тепер все буде добре.