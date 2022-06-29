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Литва (2124) НАТО (8945) саммит (1032) Науседа Гитанас (193)

Саммит в Мадриде – это, вероятно, последняя возможность остановить Россию, - президент Литвы Науседа

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что саммит НАТО в Мадриде, вероятно, является последней возможностью усилить регион и таким образом остановить Россию. Он также призвал страны Запада ускорить принятие решений по поддержке Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Delfi.

"Думаю, России необходимо понять, что Европа и демократический мир не слабы, что мы можем принимать необходимые решения, адекватные нынешней ситуации", — сказал Науседа журналистам перед встречей в среду.

"Я очень надеюсь, что мы воспользуемся этой возможностью. Вероятно, это последний шанс принять решения, которые будут достаточно сильными, чтобы остановить Россию, не допустить дальнейших ее действий и положить конец этой авантюре в Украине, если ее можно так назвать", - добавил он.

"Если это будет продолжаться, другой целью могут стать страны Балтии или любое другое государство в Европе, потому что аппетит восстановить империю просто безграничен", - сказал президент Литвы.

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Лидеры НАТО должны одобрить укрупнение батальонов союзников в восточном крыле до подразделений размером с бригаду и другие меры по защите региона от возможной российской агрессии. Международные батальоны Альянса были развернуты в Литве, как и в других странах Балтии, в Польше в 2017 году в ответ на растущую угрозу Кремля после аннексии Крыма.

По словам Науседы, региону нужны "военные на земле", он больше не может зависеть от обязательств Альянса прислать дополнительные силы уже после начала конфликта. Он сказал, что есть угроза того, что российские и белорусские силы заблокируют вход союзников в регион через Сувалкский коридор. "Это коридор, который Россия может использовать геополитически и стратегически. Мы должны закрыть его, прежде всего, сильным передовым присутствием", - сказал Науседа.

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Он также призвал страны Запада ускорить принятие решений о поддержке Украины. "Фактор времени - главный. Каждый день убивают людей, разрушают города и разрушают инфраструктуру (…) из-за слишком долгого ожидания", — сказал президент.

Литва и другие страны Балтии и Центральной Европы также добиваются того, чтобы Россия была определена как угроза в новой Стратегической концепции НАТО, которая не менялась в течение 12 лет. Об этом президент Литвы говорил позднее, обращаясь к главам государств НАТО. "Прежде всего нам следует четко обозначить проблему. Следует отметить, что в новой Стратегической концепции Россия определяется как прямая военная угроза Альянсу, что требует большего внимания к нашей коллективной обороне", — сказал литовский лидер.

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В числе пяти обязательных шагов для НАТО он назвал переход к современной передовой обороне, увеличение оборонных бюджетов, прием в организацию Финляндии и Швеции, продолжение оказания помощи Украине.

"Украина сражается за каждого из нас. Каждый день кровью украинцев она подтверждает, что является самым стойким защитником западных ценностей. Мы должны помогать Украине всеми способами, в том числе и военными. Особенно важно обеспечить быструю и долгосрочную поставку оружия и боеприпасов в Украину", - сказал Науседа.
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Всякие там саммиты - это хорошо, а реально дикую лапотную орду во главе с членоголовым фюрером ******, срущим в чемодан, остановили наши славные ВСУ
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29.06.2022 17:58 Ответить
В процесі. Вони ще не зупинені. Крім того , потрібно вичистити захоплені гопотою землі.
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29.06.2022 17:59 Ответить
При всем уважении к нашем ВСУ, враг медленно и уверено продвигается и уже оккупировано около 25% нашей земли, без реальных поставок оружия его не остановить не говоря уже о наступлении.
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29.06.2022 18:53 Ответить
Згоден. Реакція нижче критичного порогу,заохочуватиме. Не тягніть кота за мудебейцали
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29.06.2022 18:04 Ответить
Декларация саммита НАТО:

▪️ утвердили новую стратегическую концепцию до 2030, назвав Россию самой значительной и прямой угрозой безопасности альянса;

▪️ договорились о значительном увеличении сил высокой готовности на восточном фланге;

▪️ утвердили пакет помощи Украине, включающий ускорение поставок нелетального оборудования, усиление киберзащиты и модернизацию оборонной промышленности;

▪️ договорились усилить политическую и практическую поддержку Грузии, Молдове и другим партнерам;

▪️ официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в альянс и заявили, что безопасность этих стран имеет для НАТО «приоритетное значение», в том числе в период присоединения.

Новая стратегическая концепция НАТО гласит, что альянс хочет сохранить каналы связи с Россией для снижения рисков, но не считает более Москву своим партнером, передают РИА Новости. https://t.me/charter97_org/76955
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29.06.2022 18:05 Ответить
Договорились договариваться.
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29.06.2022 18:16 Ответить
А що, занепокоєність та стурбованість не працюють?
З прозрінням
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29.06.2022 18:19 Ответить
Так вони тепер дуже млятб занепокоєні
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29.06.2022 18:23 Ответить
Тут судя по всему уже НАТО надо вступать в ВСУ. Врядли хоть одна страна их блока выдержала и неделю такого ада.
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29.06.2022 18:23 Ответить
И как "укрепление батальонов" в Румыниях поможет Украине, раз уж это последний шанс.
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29.06.2022 18:51 Ответить
 
 