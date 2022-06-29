Президент Индонезии Видодо передал Зеленскому приглашение лично принять участие в саммите G20

Президент Индонезии Джоко Видодо передал президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение лично принять участие в саммите "Большой двадцатки" (G20).

"Я передал приглашение президенту Зеленскому лично принять участие в саммите "Большой двадцатки", который состоится на Бали в ноябре 2022 года. Очень важно, чтобы все страны соблюдали принцип суверенитета и территориальной целостности", - сказал Видодо на пресс-конференции по результатам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в среду передает Цензор.НЕТ и ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил необходимость мирного разрешения конфликта. Видодо отметил, что вскоре встретится с президентом РФ Владимиром Путиным и выразит ему желание мира.

"У меня будет встреча очень скоро с президентом Путиным, я ему тоже выскажу наше желание мира", - подчеркнул президент Индонезии.

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