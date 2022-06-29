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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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G20 (281) Зеленский (16555) Индонезия (137)

Президент Индонезии Видодо передал Зеленскому приглашение лично принять участие в саммите G20

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

ірпінь,відодо

Президент Индонезии Джоко Видодо передал президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение лично принять участие в саммите "Большой двадцатки" (G20).

"Я передал приглашение президенту Зеленскому лично принять участие в саммите "Большой двадцатки", который состоится на Бали в ноябре 2022 года. Очень важно, чтобы все страны соблюдали принцип суверенитета и территориальной целостности", - сказал Видодо на пресс-конференции по результатам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в среду передает Цензор.НЕТ и ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил необходимость мирного разрешения конфликта. Видодо отметил, что вскоре встретится с президентом РФ Владимиром Путиным и выразит ему желание мира.

"У меня будет встреча очень скоро с президентом Путиным, я ему тоже выскажу наше желание мира", - подчеркнул президент Индонезии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россию бойкотировали на заседании G20 в Вашингтоне, - CNN
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Топ комментарии
+2
Хай продолжает сидеть в своем бункере!!!

Во-первых: не хер шастать за наш счет.

Во-вторых: меньше накосячит. Читает по бумажке - вот пусть и читает дальше.

Что оно там будет делать среди уважаемых людей? Позорить опять Украину?
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29.06.2022 18:58
+1
Пам'ятаєте справу ДіРубенс проти ЗСУ та мене? Коротко - справу поновили! В країні війна з рашистами, мразь втікла в рашку та Московії пилить годний мокшанський контент, а тут... Детальніше на скріншотах або Telegram - Просто феєрично, ні - абсурд!
https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1542168427795718144
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29.06.2022 18:35
+1
Нужно Индонезию взять в наш союз с Великобританией и Польшей. Нужно больше стран набирать в наш союз!!! Нужно США и Канаду и Австралию взять и Великобритания сможет договориться. Еще нужно прибалтийские страны взять в союз. И нужно еще Турцию взять в союз! И нужно взять Арабские нефтегазовые страны взять в союз и нам нужно построить быстро трубы для газа и нефти в Европу и Украина тоже будет там брать. Там добыча дешевле и цены дешевле вероятно. А у Арабских стран будет прибыль и захват части рынка России. Индию нужно взять в союз и Великобритания возможно сможет тоже договориться. Лишить РФ союзника крупного и приобрести нам союзника хорошего и много всего в философии взять у Индии. Шива держит в руке Трезуб - герб наш. И нужно Европейские страны брать в союз. И Бразилию брать в союз. Африканские страны брать в союз. Азиатские страны еще надо брать - Японию, Сингапур, Тайвань, и т.д. Нужно создать новый самый мощный союз в истории человечества!!!
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29.06.2022 19:12
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треба їхати!!!
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29.06.2022 18:33 Ответить
.........ну да.... там "Сватов" пока наверное ещё не смотрели......
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29.06.2022 18:40 Ответить
НовиниУкраїна
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МОН оскандалилося картою світу з "Турцією" та "Словакією", але без українського Криму (фото)
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29.06.2022 18:34 Ответить
Шапіто95 руліт(всякі там шкарпети)
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29.06.2022 18:37 Ответить
Пам'ятаєте справу ДіРубенс проти ЗСУ та мене? Коротко - справу поновили! В країні війна з рашистами, мразь втікла в рашку та Московії пилить годний мокшанський контент, а тут... Детальніше на скріншотах або Telegram - Просто феєрично, ні - абсурд!
https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1542168427795718144
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29.06.2022 18:35 Ответить
ну і шо?
Апеляційний суд завжди поновлює справу, якщо пропущений термін подачі апеляції.
Головне - що буде винесено по сутті.
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29.06.2022 18:40 Ответить
Полегче, ибо "найвеличніший" может лопнуть от важности...
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29.06.2022 18:37 Ответить
Піаніну з собою везти, чи там дадуть?
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29.06.2022 18:44 Ответить
.....это не главное, для виртуоза......
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29.06.2022 18:49 Ответить
Он и Путина пригласил, хотя Запад был категорически против. Зеленский не должен прогибаться.
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29.06.2022 18:48 Ответить
Хай продолжает сидеть в своем бункере!!!

Во-первых: не хер шастать за наш счет.

Во-вторых: меньше накосячит. Читает по бумажке - вот пусть и читает дальше.

Что оно там будет делать среди уважаемых людей? Позорить опять Украину?
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29.06.2022 18:58 Ответить
Нужно Индонезию взять в наш союз с Великобританией и Польшей. Нужно больше стран набирать в наш союз!!! Нужно США и Канаду и Австралию взять и Великобритания сможет договориться. Еще нужно прибалтийские страны взять в союз. И нужно еще Турцию взять в союз! И нужно взять Арабские нефтегазовые страны взять в союз и нам нужно построить быстро трубы для газа и нефти в Европу и Украина тоже будет там брать. Там добыча дешевле и цены дешевле вероятно. А у Арабских стран будет прибыль и захват части рынка России. Индию нужно взять в союз и Великобритания возможно сможет тоже договориться. Лишить РФ союзника крупного и приобрести нам союзника хорошего и много всего в философии взять у Индии. Шива держит в руке Трезуб - герб наш. И нужно Европейские страны брать в союз. И Бразилию брать в союз. Африканские страны брать в союз. Азиатские страны еще надо брать - Японию, Сингапур, Тайвань, и т.д. Нужно создать новый самый мощный союз в истории человечества!!!
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29.06.2022 19:12 Ответить
Індонезія - четверта у світі країна за кількістю населення.

Раша ... 9 - та ... територія дохрена - а людей не хватає
І вони ще не жаліють своїх громадян - кидають їх воювати/помирати , чим нищать цей мізер людина/кв.кілометр -> щоб захватити ще території

Жадність фраєра погубить
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29.06.2022 20:44 Ответить
 
 