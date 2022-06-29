Президент Индонезии Видодо передал Зеленскому приглашение лично принять участие в саммите G20
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Президент Индонезии Джоко Видодо передал президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение лично принять участие в саммите "Большой двадцатки" (G20).
"Я передал приглашение президенту Зеленскому лично принять участие в саммите "Большой двадцатки", который состоится на Бали в ноябре 2022 года. Очень важно, чтобы все страны соблюдали принцип суверенитета и территориальной целостности", - сказал Видодо на пресс-конференции по результатам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в среду передает Цензор.НЕТ и ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он отметил необходимость мирного разрешения конфликта. Видодо отметил, что вскоре встретится с президентом РФ Владимиром Путиным и выразит ему желание мира.
"У меня будет встреча очень скоро с президентом Путиным, я ему тоже выскажу наше желание мира", - подчеркнул президент Индонезии.
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https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1542168427795718144
Апеляційний суд завжди поновлює справу, якщо пропущений термін подачі апеляції.
Головне - що буде винесено по сутті.
Во-первых: не хер шастать за наш счет.
Во-вторых: меньше накосячит. Читает по бумажке - вот пусть и читает дальше.
Что оно там будет делать среди уважаемых людей? Позорить опять Украину?
Раша ... 9 - та ... територія дохрена - а людей не хватає
І вони ще не жаліють своїх громадян - кидають їх воювати/помирати , чим нищать цей мізер людина/кв.кілометр -> щоб захватити ще території
Жадність фраєра погубить