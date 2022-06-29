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война (46847) СБУ (18690) Баканов Иван (299)

Баканов с первого дня полномасштабного вторжения РФ находился в Украине, на рабочем месте, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

баканов

Официальный представитель СБУ Артем Дехтяренко прокомментировал публикации в прессе о смене руководства спецслужбы. СБУ официально опровергает утверждение о том, что вроде бы ее глава Иван Баканов в первые дни войны находился не в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

"В информационном поле есть много ерунды. Однако это не значит, что все нужно опровергать. Но поскольку эта тема давно муссируется в информпространстве, скажу четко и ясно: Иван Баканов с первого дня полномасштабного вторжения находился в Украине, на рабочем месте. Он также встречался с международными партнерами, которые стремились оказать помощь Украине в самый сложный момент. То есть, выполнял свои непосредственные обязанности. Точка.

Дехтяренко напомнил, что если верить слухам, которые с первых дней полномасштабной войны распускали россияне, то фактически обо всех чиновниках говорили, что они куда-то сбежали. "О ни одном из этих случаев информация в итоге не подтвердилась. Повторюсь – такие реалии информационной войны, и странно, когда украинские журналисты заходят в российские нарративы", – отметил официальный представитель СБУ.

Читайте также: ФСБ РФ планировала вывезти Медведчука в Приднестровье, а оттуда в Москву, - Баканов

"На моей памяти это уже четвертая или пятая волна подобных слухов. И возникает вопрос: а не создает ли эти волны враг? Ответ, как мне кажется, на поверхности. Потому что цель россиян – посеять раздор в нашем обществе, усилить ссоры", – отметил Дехтяренко.

Напомним, несколько дней назад издание Politico, ссылаясь на неназванные источники в украинских властях, заявило, что Владимир Зеленский якобы намерен уволить Баканова с должности главы СБУ. Впоследствии нардеп Федор Вениславский сообщил, что не располагает информацией о том, что на Банковой рассматривается вопрос замены главы Службы безопасности.
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Топ комментарии
+68
Ага, помогал Наумову клумаки собирать
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29.06.2022 18:38
+53
бакланов вдруг громко защелкал клювом
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29.06.2022 18:38
+45
свистьож.
Про його відсутність на робочому місці засвідчило безліч високопосадовців, нехай тільки усно і не на камеру.
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29.06.2022 18:41
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29.06.2022 18:37 Ответить
Ага, помогал Наумову клумаки собирать
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29.06.2022 18:38 Ответить
бакланов вдруг громко защелкал клювом
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29.06.2022 18:38 Ответить
МЛЯ, идет 4 месяц агрессии,а шавки вспомнили ,что надо отмывать обосранного шефа
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29.06.2022 19:38 Ответить
Так нехай хтось з цих «міжнародних партнерів» підтвердять факт таких зустрічей! Перелік у студію !!!
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30.06.2022 00:48 Ответить
шо серйозно?!
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29.06.2022 18:41 Ответить
свистьож.
Про його відсутність на робочому місці засвідчило безліч високопосадовців, нехай тільки усно і не на камеру.
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29.06.2022 18:41 Ответить
Він по сумісництву працював тоді, відповідно був на іншому робочому місці.
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29.06.2022 18:57 Ответить
наумова супроводжував до Сербії
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29.06.2022 22:56 Ответить
Україна досі не запровадила санкції проти російських олігархів Фрідмана, Усманова та Абрамовича, - дослідження
https://biz.censor.net/news/3350959/***************************************************************************************************************
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29.06.2022 18:43 Ответить
Абрамович заплатил израильскому профессору 50 000 000 зеленых за поддержку его для снятия санкций,а у нас он 400 000 человек спас,согласно справки Арахламии Интересная арифметика получается
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29.06.2022 18:47 Ответить
знайома пістня:
лінтінант баканоф -
казирнОй валєт!
лінтінант баканоф -
чьорний пісталєт!
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29.06.2022 18:43 Ответить
Ну да, шапка-невидимка, кавёр-самалет и вся остальная хня...
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29.06.2022 18:44 Ответить
Veronika

@3JIa_

·

15 ч

А тим часом поки всі збирають на Байрактари(за що їм дяка) 45 окрема артилерійська бригада Збройних Сил України не може більше місяця зібрати 700 тисяч на тягачі для гармат (це жах) друзі, хто може долучайтесь

https://secure.wayforpay.com/payment/sef4975b42cb9

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29.06.2022 18:44 Ответить
Скиньте это Притуле---у него деньги от Байрактаров остались---сможет сразу купить!
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29.06.2022 23:41 Ответить
Наумов дуже вдячний Баканову за безперешкодний виїзд з України))) з грошима і злочинцем....
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29.06.2022 18:45 Ответить
Віримо,артем,віримо !
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29.06.2022 18:47 Ответить
Ваши даказатєльства,хоч і після них пох,сбу шарашкіна артєль.
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29.06.2022 18:48 Ответить
гундосе чмо не здатне визнати провал своєї кадрової політики
от, просто фізично не спроможнє
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29.06.2022 18:48 Ответить
В Україні, і де ж конкретно? На Закарпатті?!?
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29.06.2022 18:48 Ответить
Вместе с тищенко оборонял закарпатье. дерьмак с ними был или бухал со страха?
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29.06.2022 18:48 Ответить
Вони тепер все будуть списувати на кацапській фейки,як ********* на омеріку
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29.06.2022 18:48 Ответить
Ніхто цьому не вірить,бо речник СБУ сам про свого начальника говорить - дуже дивно!Ця відмазка означає,що Зеленський не збирається навіть звільняти Баканова нібито"спеца"!
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29.06.2022 19:22 Ответить
Как будто, кто-то вам скажет правду!! Всё это шобло прикрывап5т друг друга!!
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29.06.2022 18:48 Ответить
Дермака і заподляка, коли притягнете за вагнеровців? І цю хвойду Безугла що брехала? До речі що робить ця шалава в штабах ЗСУ?
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29.06.2022 18:49 Ответить
Здає позиції та слабкі місця єрмаку,а той далі *****
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29.06.2022 19:36 Ответить
Общак держал, а это дело серьёзное: сбежишь - кореша найдут и порешают ....
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29.06.2022 18:52 Ответить
Сегодня ночью над Курской областью был сбит украинский беспилотный самолет Ту-143 "Рейс".
Есть сведения, что эти устаревшие беспилотники были приспособлены для перевозки взрывчатки и теперь используются как эрзац-баллистические ракеты с дальностью полета более 100 км.

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29.06.2022 18:53 Ответить
Що це за бурятське інфо-гімно?
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29.06.2022 19:11 Ответить
Баканов був на робочому місце і зустрічався з міжнародними партнерами)
А це де, може у ФСБ координував здачу півдня України, бо тоді питання про "партнерів"з Рашки відпадає.
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29.06.2022 18:55 Ответить
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29.06.2022 18:56 Ответить
Мерзенні пики неукраїнські,хозари.
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29.06.2022 20:13 Ответить
Якби це було нісенітнецею, то через понад 4 (чотири) місяці про це б і не говорили. Соромно, панове офіцери!
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29.06.2022 18:57 Ответить
Верим, помним в 35-40 лет главой СБУ ну-ну
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29.06.2022 18:58 Ответить
Єта політіческіє должності, а не карьєрньє ©.
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29.06.2022 21:20 Ответить
✈️
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29.06.2022 19:04 Ответить
Это шутка для передачи рассмеши комика? ЗАЧЕТ! 1000 грн за шутку!
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29.06.2022 19:04 Ответить
Верю!!!!Тартаров руководил обороной Киева,а Боканов руководил Тартаровым...Верю!!!
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29.06.2022 19:05 Ответить
Звісно з відкіля «патріотичні» ноги ростуть.
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29.06.2022 19:15 Ответить
Зеленая погань с Ермаком сделают так, что главным оборонителем Киева станут Татаров с Арестовичем, а главным борцом с диверсионными группами Баканов
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29.06.2022 19:17 Ответить
А тебе по душе Кличко, красуня?
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29.06.2022 19:22 Ответить
А шо не так с Кличко?
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30.06.2022 11:02 Ответить
то що?! від нього ничого корисного для України!
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29.06.2022 19:22 Ответить
Після наумова перша особа мала б подати у відставку ми ж йдемо в ЄС чи загальні людські цінності не для нас я про совість. чи такі виоги лише для підлеглих
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29.06.2022 19:23 Ответить
Баканова треба негайно вигнати як профнепридане лайно сраною мітлою! Він повністю довів свою профнепридатність і шкідливість на займаній посаді. Саме так! Це шкідник і падло яке не маючи жодного уявлення про роботу СБУ зголосилось зайняти посаду на прохання сусіда по парадному, такого собі клоуна з Кварталу... Саме його перебування на посаді є безумовним свідоцтвом кумівства і тупого жидобільшовицького протекціонізму ЗЄ. У нього єдине персональне завдання з яким він справляється -блокувати все що заважає ЗЄ. Всю іншу роботу роблять заступники. Це блокіратор. Така собі пробка в каналізації.
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29.06.2022 19:24 Ответить
маланець маланця ніколи не здаст.
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29.06.2022 19:24 Ответить
Тю! Здають аж бігом і завжди знаходять для цього виправдання. Немає більш захоплюючої процедури за спостереження за жидами які полють один на одного, торгуюють один обним і підставляють один одного. Все життя спостерігаю за цими інтриганами. Це як безкінечна корейська дорама для домогосподарок в "джюдіс стайл".
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29.06.2022 20:11 Ответить
Всі ломають голову де були Баканов і Монастирський з 24.02.22. і чому їх не було в Києві. Диктую вам великими літерами, відкриваю державну таємницю. І БАКАНОВ, І МОНАСТИРСЬКИЙ В КИЄВІ БУЛИ ВІДСУТНІ ПО ПРОСТІЙ ПРИЧИНІ, А САМЕ: ВОНИ ГОТУВАЛИ МІСЦЕ МОЖЛИВОЇ ЕВАКУАЦІЇ ДЛЯ "того хто не втік". ЯКБИ ЗАПАХЛО ЖАРЕНИМ ТО ЗЕЛЯ СТАРТОНУВ БИ З ПРОБУКСОВКОЙ І СРАТЬ ВІН ХОТІВ БИ НА ВСІХ НАС, сірих. Але це таємниця тс-с-с-с.
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29.06.2022 19:28 Ответить
благо, що на війну можливо все списати і здачу спецслужбами України рашистам мінних полів Херсонщини і Запоріжчини, і зникнення керівництва з сім'ями з України і ................ продовжують знаву керувати
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29.06.2022 19:30 Ответить
Хто вам винен,що ви терпить?
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29.06.2022 20:16 Ответить
Ну так "покажіть" ці "зустрічі" в перші дні війни... - що "відосікі" зкінчились?
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29.06.2022 19:31 Ответить
ось і все-зе своїх не здає
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29.06.2022 19:46 Ответить
Повна лажа.
Навіщо ж брехати

Все одно дізнаємось де очкарик переховувався, поки кротипарашки хазяйнували в СБУ .
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29.06.2022 19:48 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1CTcH613L2U
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29.06.2022 19:55 Ответить
Сам себе у відрядження відправив, а херсонських взяв екскортницями
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29.06.2022 19:58 Ответить
Шо там с Наумовым? Уже вывезли в багажнике авто в Украину?
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29.06.2022 20:22 Ответить
Зробили заяву підлеглі Баканова. А що вони при ньому ще могли сказати? "Зелені" ще ні разу не обманювали суспільство і в цьому випадку не обманули? Правда буде після виборів Президента і точно не на користь Баканова.
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29.06.2022 20:25 Ответить
Надо герою медаль за этот подвиг дать.
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29.06.2022 20:38 Ответить
многоходовочка так сєбє, почті дно((
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29.06.2022 21:26 Ответить
Ага, був, тільки не помітив як у нього телевізор та форму вкрали з кабінету🤣🤣🤣👍👍👍👍👍 воно працюєте РФ
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29.06.2022 21:37 Ответить
Ще один героїчний Боневтік.
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29.06.2022 21:58 Ответить
Яка ганьба !
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29.06.2022 22:04 Ответить
Скільки разів за цей час до московської церкви ходив?
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29.06.2022 22:07 Ответить
Ой брешети зелені мразі.Вісельниця плаче по вам.
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29.06.2022 22:11 Ответить
Місцезнаходження того робочого міста встановити не вдалось.
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29.06.2022 23:07 Ответить
Місце"боневтік" зайняте))))
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30.06.2022 05:07 Ответить
 
 