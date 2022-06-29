Баканов с первого дня полномасштабного вторжения РФ находился в Украине, на рабочем месте, - СБУ
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Официальный представитель СБУ Артем Дехтяренко прокомментировал публикации в прессе о смене руководства спецслужбы. СБУ официально опровергает утверждение о том, что вроде бы ее глава Иван Баканов в первые дни войны находился не в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.
"В информационном поле есть много ерунды. Однако это не значит, что все нужно опровергать. Но поскольку эта тема давно муссируется в информпространстве, скажу четко и ясно: Иван Баканов с первого дня полномасштабного вторжения находился в Украине, на рабочем месте. Он также встречался с международными партнерами, которые стремились оказать помощь Украине в самый сложный момент. То есть, выполнял свои непосредственные обязанности. Точка.
Дехтяренко напомнил, что если верить слухам, которые с первых дней полномасштабной войны распускали россияне, то фактически обо всех чиновниках говорили, что они куда-то сбежали. "О ни одном из этих случаев информация в итоге не подтвердилась. Повторюсь – такие реалии информационной войны, и странно, когда украинские журналисты заходят в российские нарративы", – отметил официальный представитель СБУ.
"На моей памяти это уже четвертая или пятая волна подобных слухов. И возникает вопрос: а не создает ли эти волны враг? Ответ, как мне кажется, на поверхности. Потому что цель россиян – посеять раздор в нашем обществе, усилить ссоры", – отметил Дехтяренко.
Напомним, несколько дней назад издание Politico, ссылаясь на неназванные источники в украинских властях, заявило, что Владимир Зеленский якобы намерен уволить Баканова с должности главы СБУ. Впоследствии нардеп Федор Вениславский сообщил, что не располагает информацией о том, что на Банковой рассматривается вопрос замены главы Службы безопасности.
Пожалуйста, подождите...
Про його відсутність на робочому місці засвідчило безліч високопосадовців, нехай тільки усно і не на камеру.
https://biz.censor.net/news/3350959/***************************************************************************************************************
лінтінант баканоф -
казирнОй валєт!
лінтінант баканоф -
чьорний пісталєт!
@3JIa_
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15 ч
А тим часом поки всі збирають на Байрактари(за що їм дяка) 45 окрема артилерійська бригада Збройних Сил України не може більше місяця зібрати 700 тисяч на тягачі для гармат (це жах) друзі, хто може долучайтесь
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от, просто фізично не спроможнє
Есть сведения, что эти устаревшие беспилотники были приспособлены для перевозки взрывчатки и теперь используются как эрзац-баллистические ракеты с дальностью полета более 100 км.
А це де, може у ФСБ координував здачу півдня України, бо тоді питання про "партнерів"з Рашки відпадає.
Навіщо ж брехати
Все одно дізнаємось де очкарик переховувався, поки кротипарашки хазяйнували в СБУ .