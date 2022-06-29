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Апелляционный суд Киева открыл производство по жалобе пророссийской блогерши Маламан (находящейся в РФ) против полковника ВСУ Штефана

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

штефан,маламан

Полковник ВСУ Анатолий Штефан обнародовал информацию, что Киевский апелляционный суд открыл производство по апелляционной жалобе Таисии Маламан против него.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме.

Штефан отметил: "Ух ты как же ярко. Совершенно случайно было выявлено постановление Киевского апелляционного суда от 14.06.22 г. об открытии производства по апелляционной жалобе Таи на решение Соломенского районного суда города Киева от 02.02.22 г.

Решением первой инстанции было отказано Маламан в иске ко мне, МОУ защита чести, достоинства, деловой репутации и опровержения недостоверной информации

Несмотря на то, что срок обжалования решения давно истек, суд по его ходатайству возобновил срок апелляционного обжалования.

Пока дело еще не предназначено к рассмотрению.

Скажите феерически? Особенно во время полномасштабной войны с Московией!

Госпожа таисия дирубенс сидит на Московии ( убежала за пару дней до полномасштабной агрессии по моей информации), лупит достойный московский контент, ее куратор Медведчук арестован, поддерживающие её партии запрещены, телеканалы закрыты, а дело есть".

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Напомним, Маламан, более известная как di.rubens, прославилась в январе 2021 года, когда Штефан опубликовал снятый на Майдане Незалежности ролик с ее участием. На видео девушка в ответ на предложение выбрать сначала между "Америкой и Россией", а затем Украиной и Россией оба раза отвечает "Россия".

20 января 2021 года di.rubens записала ролик, в котором пригрозила Штефану судом и уголовным делом. В этот же день о прекращении сотрудничества с ней заявила сеть "Алло". Также работать с блоггершей приостановили Borjomi и Nestle. Заступились за нее представители "ОПЗЖ" Медведчук и Кузьмин.

8 февраля 2021 года Соломенский суд Киева отказал в иске о защите чести и достоинства блогерши Таисии Маламан, которая судилась с ветераном войны на Донбассе Анатолием Штефаном с позывным "Штирлиц" и Министерства обороны
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Топ комментарии
+70
Бо наша влада обслуговує теж паРашу.
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29.06.2022 19:00
+51
vopros : pochemu sud Ukranini voobshe obsluzhivaet kakuju ta vatnuju blogershu iz parashi ?
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29.06.2022 18:57
+47
Більшість суддів назначені портновим при янику... Портнов - друг Бєні, поки був Пєтя, то він ховався у московії, а в 2019 вернувся і всі справи проти нього закрили!
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29.06.2022 19:23
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При зеленому лайні такі речі не дивина.
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29.06.2022 23:05 Ответить
ГАНЬБА українській владі !!! Як таке могло статися в демократичній Україні ?!! Якась паршива проросійська блогерка хамовито ллє бруд на бойового полковника ЗСУ. судова справа триває вже більше півтора року. а блогерка сидить в рашці і заходиться від сміху від маніпуляцій " українського правосуддя ". адже вона відмінно відпрацювала за свої бабки. Цю справу взагалі не мали відкривати. але ж всі суди в Україні корумповані. а в судах - проросійські колаборанти. які працюють на опжд. на ватників. на ворога. А Міноборони не може захистити честь бойового офіцера та одночасно і честь Міноборони ! Жесть, дно...
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29.06.2022 23:10 Ответить
В демократичній країні таке може статись, тому ще це і є демократія. Все там буде нормально - захистять, не треба так багато емоцій.
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30.06.2022 13:02 Ответить
Надеюсь, этой твари откажут даже в волчьем суде.

Также надеюсь, что на московии эта тварь напорется на толпу "бравых" кадыровцев или бурятов-лугандонцев в неподходящее время и в неподходящем месте...со всеми вытекающими)))
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29.06.2022 23:37 Ответить
А зелений опариш рве на собі труси, доводячи західним лідерам про успішну судову реформу в країні.
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30.06.2022 00:00 Ответить
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