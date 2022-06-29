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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
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Генштаб ВС (4291) Лисичанск (321) ВСУ (5154)

Враг пытается блокировать Лисичанск. Для поддержки наступательных действий были засланы ДРГ, уничтоженные нашими воинами, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 29 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Генштаба в фейсбуке.

В вечерней сводке отмечается: "Продолжается сто двадцать шестой день героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.

Проведен масштабный обмен пленными, благодаря которому домой вернулись 144 украинских защитника. Среди них – 95 защитников "Азовстали".

Читайте также: Враг готовит наступление на Славянск, пытается оцепить Лисичанск, - Генштаб ВСУ

На Волынском и Полесском направлениях, в рамках учений, военными комиссариатами республики Беларусь проводится проверка приписного состава и возможности проведения мобилизации на территории отдельных регионов.

На Северском направлении враг продолжает осуществлять усиленную охрану участка украинско-российской границы. Кроме того, агрессор совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Турья и Луговка Сумской области. Нанес авиационный удар по населенному пункту Угроеды.

На Харьковском направлении противник обстреливал из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы некоторых населенных пунктов, в часности Харькова, Базалиевки, Пришиба, Шестакового, Русскойц Лозовой, Верхнего Салтова, Ивановки и Замуловки.

На Славянском направлении враг проводит перегруппировку войск и удерживает ранее занятые рубежи. Зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Долина, Богородичное, Никольское, Грушеваха и Долгенькое. Также оккупанты нанесли авиаудару вблизи Гусаровки.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 35 450 человек, 217 самолетов, 185 вертолетов, 1572 танков и 3720 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

На Донецком направлении противник при поддержке артиллерии пытается блокировать город Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск-Бахмут. Совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Лисичанск, Верхнекаменка, Северск и авиаудар по району Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Для поддержки наступательных действий в районе населенного пункта Верхнекаменка задействовал диверсионно-разведывательные группы. Украинские воины их обнаружили и обезвредили. Остатки ДРГ оккупантов отошли.

На Краматорском направлении активных боевых действий враг не вел, обстрелял из артиллерии район Татьяновки.

На Бахмутском направлении враг обстреливал позиции наших войск из артиллерии разных калибров вблизи Клинового, Раздолевки, Выемки и Ивано-Дарьевки. Нанес авиаудар недалеко от села Возрождение. Пытался наступательными действиями улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Спорное, успеха не имел, отошел. Диверсионно-разведывательную группу противника наши воины обезвредили недалеко от Берестового.

Читайте также: Оккупанты имеют частичный успех на Бахмутском направлении и пытаются закрепиться в районе Углегорской ТЭС, - Генштаб ВСУ

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал наши позиции из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Веселое, Павловка, Белогорье, Инженерное, Ольговское, Преображенка и Гуляй. Кроме того, российские оккупанты нанесли авиационные удары по гражданской инфраструктуре вблизи Орехова и Щербаков.

На Южнобужском направлении враг осуществлял систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии, проводит перегруппировку войск.

Читайте также: Оккупанты разворачивают "Грады" вблизи приграничных районов Сумщины, - Генштаб ВСУ

На временно занятой территории Украины оккупационные власти продолжают проведение мероприятий административно-полицейского режима. Продолжается сбор личной информации местных жителей, принудительная паспортизация и запрет выезда населения на территорию, подконтрольную украинским властям.

Отдельные подразделения Вооруженных сил Российской Федерации, выведенные на восстановление боеспособности с территории Украины, не могут своевременно доукомплектовать подразделения из-за нежелания личного состава участвовать в войне против Украины. Личный состав, отказавшийся от участия в войне, увольняется, есть попытки привлечения таких лиц к уголовной ответственности.

Наши подразделения продолжают выполнение ракетно-артиллерийских огневых задач на определенных направлениях и уничтожают оккупантов в ближних боях".

Читайте также: Враг готовит наступление на Славянск, пытается оцепить Лисичанск, - Генштаб ВСУ
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Топ комментарии
+10
ДРГ - знищено, це як музика! Нех.у шастать!
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29.06.2022 19:09
+4
Тем временем Болгария выгнала 70 Щтирлицов путлера под дипломатическим прикрытием...
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29.06.2022 19:50
+3
Проведено масштабний обмін полоненими, завдяки якому додому повернулись 144 українських захисники. Серед них - 95 оборонців "Азовсталі".

це має бути окрема новина
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29.06.2022 19:30
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Правила форума Совет форумчан
Почему ТРО жрет суши на блокпостах, вообще ******?
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29.06.2022 19:08 Ответить
А мусора там не Тро.
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29.06.2022 19:09 Ответить
Почему ти дебіл?
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29.06.2022 19:21 Ответить
Неправда! Вони їдять черешню з личинками вишневої мухи. Це набагато корисніше, ніж суші. Одразу овочі з м'ясом
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29.06.2022 19:29 Ответить
ДРГ - знищено, це як музика! Нех.у шастать!
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29.06.2022 19:09 Ответить
Проведено масштабний обмін полоненими, завдяки якому додому повернулись 144 українських захисники. Серед них - 95 оборонців "Азовсталі".

це має бути окрема новина
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29.06.2022 19:30 Ответить
а есть официальная инфа-сколько обменяли Азова??А то только слова!!И если правда-то кого отдали взамен??Москали трындели-ЧТО ВЕСЬ АЗОВ ПОЙДЁТ ПОД ТРИБУНАЛ!!
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29.06.2022 23:39 Ответить
Вы не представляете сколько людей готовы помогать братьям украинцам. Где ваши счета. Где реклама. Из ручейков получается полноводная река. Не отказывайтесь от помощи братья. Обнародуйте счета браты.
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29.06.2022 19:49 Ответить
Фонд "Вернись живым" - можете смело туда донатить.
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29.06.2022 22:10 Ответить
Тем временем Болгария выгнала 70 Щтирлицов путлера под дипломатическим прикрытием...
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29.06.2022 19:50 Ответить
Да ладно -ты в цифрах не попутался ))??? может раз в 10 меньше )?????
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29.06.2022 23:41 Ответить
"Сьогодні ми вислали 70 російських дипломатів... Багато з них працювали безпосередньо на (розвідувальні) служби, і їхня дипломатична роль була більше схожою на прикриття", - сказав прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков....
Це рішення більш ніж наполовину зменшує дипломатичну присутність Росії, яка, за словами Пєткова, наприкінці квітня налічувала 114 осіб!!!
https://www.reuters.com/world/europe/bulgaria-expels-70-russian-diplomatic-staff-over-espionage-concerns-2022-06-28/
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30.06.2022 01:55 Ответить
Олег Шарп: "Лисичанск. Сегодня россияне захватили холмы к югу от города и ведут бои у его юго-восточных окраин. Решающим есть то, что у них почти десятикратное преимущество в артиллерии. Поэтому наших ребят нужно отводить для выравнивания фронта - сейчас люди гораздо важнее города, находящегося в полукотле."
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30.06.2022 01:17 Ответить
Олег Шарп, репост: "The Washington Post публікує драматичний репортаж своїх кореспондентів про вихід українських підрозділів із Лисичанська.
Це місто, як пише видання, знаходиться "на межі захоплення". Звідти у бік Сіверська висунувся загін десантників, але дорогою по них вдарила російська артилерія.
Після удару касетними снарядами з'явилося багато поранених. Перев'язавши їх, десантники помчали до переліску за кілометр від місця обстрілу. Там вони почали маскувати машини гілками.
Поранених виявилося вісім. Командир по рації викликав лікарів, і в цей момент журналісти Washington Post, які робили репортаж про бої під Лисичанськом, натрапили на загін.
Солдати ЗСУ намагалися їх прогнати, оскільки триває обстріл. Але кореспонденти, як виявилося, їхали разом із військовими медиками та необхідним обладнанням. Ті почали допомагати пораненим, вводити їм ліки та колоти морфій. Потім із Лисичанська під'їхала викликана командиром по рації "швидка", яка забрала тяжко поранених".
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30.06.2022 01:20 Ответить
І Лисичанськ, схоже незабаром буде здано...
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30.06.2022 01:22 Ответить
Slava Velykoi Ukraine.жги быдлонасекомышей с болот мацковии
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30.06.2022 06:43 Ответить
Мнение экспертов, что "война будет долгой", учитывает многое, но оно не учитывает реальное состояние российской армии, участвующей в боевых действиях. По факту ВСУ еще не проводило наступательных операций с прорывом обороны противника и его окружением или попыткой окружения. При проведении тактических операций ВСУ даже с намеком на окружение, поведение российских захватчиков было одним и тем же - поспешное, даже паническое отступление, а иногда и бегство. Воевать в окружении за медальку от Путина никто из них , даже офицеры, не собираются. Это значит, что по факту оборона врага в значительной мере, как карточный домик, Одна удачная операция ВСУ с прорывом и окружением врага и его оборона на большом участке фронта сразу в значительной мере рассыпится, а при быстрых и решительных действиях ВСУ может развалиться весь фронт. Все произойдет очень быстро. Главное, чтобы и Президент и командование ВСУ были настроены на проведении такой операции и выбрали удачный момент для ее проведения, а не "тянули резину".
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30.06.2022 09:10 Ответить
 
 