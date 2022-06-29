Враг пытается блокировать Лисичанск. Для поддержки наступательных действий были засланы ДРГ, уничтоженные нашими воинами, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 29 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Генштаба в фейсбуке.

В вечерней сводке отмечается: "Продолжается сто двадцать шестой день героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.

Проведен масштабный обмен пленными, благодаря которому домой вернулись 144 украинских защитника. Среди них – 95 защитников "Азовстали".

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На Волынском и Полесском направлениях, в рамках учений, военными комиссариатами республики Беларусь проводится проверка приписного состава и возможности проведения мобилизации на территории отдельных регионов.

На Северском направлении враг продолжает осуществлять усиленную охрану участка украинско-российской границы. Кроме того, агрессор совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Турья и Луговка Сумской области. Нанес авиационный удар по населенному пункту Угроеды.

На Харьковском направлении противник обстреливал из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы некоторых населенных пунктов, в часности Харькова, Базалиевки, Пришиба, Шестакового, Русскойц Лозовой, Верхнего Салтова, Ивановки и Замуловки.

На Славянском направлении враг проводит перегруппировку войск и удерживает ранее занятые рубежи. Зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Долина, Богородичное, Никольское, Грушеваха и Долгенькое. Также оккупанты нанесли авиаудару вблизи Гусаровки.

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На Донецком направлении противник при поддержке артиллерии пытается блокировать город Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск-Бахмут. Совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Лисичанск, Верхнекаменка, Северск и авиаудар по району Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Для поддержки наступательных действий в районе населенного пункта Верхнекаменка задействовал диверсионно-разведывательные группы. Украинские воины их обнаружили и обезвредили. Остатки ДРГ оккупантов отошли.

На Краматорском направлении активных боевых действий враг не вел, обстрелял из артиллерии район Татьяновки.

На Бахмутском направлении враг обстреливал позиции наших войск из артиллерии разных калибров вблизи Клинового, Раздолевки, Выемки и Ивано-Дарьевки. Нанес авиаудар недалеко от села Возрождение. Пытался наступательными действиями улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Спорное, успеха не имел, отошел. Диверсионно-разведывательную группу противника наши воины обезвредили недалеко от Берестового.

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На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал наши позиции из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Веселое, Павловка, Белогорье, Инженерное, Ольговское, Преображенка и Гуляй. Кроме того, российские оккупанты нанесли авиационные удары по гражданской инфраструктуре вблизи Орехова и Щербаков.

На Южнобужском направлении враг осуществлял систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии, проводит перегруппировку войск.

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На временно занятой территории Украины оккупационные власти продолжают проведение мероприятий административно-полицейского режима. Продолжается сбор личной информации местных жителей, принудительная паспортизация и запрет выезда населения на территорию, подконтрольную украинским властям.

Отдельные подразделения Вооруженных сил Российской Федерации, выведенные на восстановление боеспособности с территории Украины, не могут своевременно доукомплектовать подразделения из-за нежелания личного состава участвовать в войне против Украины. Личный состав, отказавшийся от участия в войне, увольняется, есть попытки привлечения таких лиц к уголовной ответственности.

Наши подразделения продолжают выполнение ракетно-артиллерийских огневых задач на определенных направлениях и уничтожают оккупантов в ближних боях".

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