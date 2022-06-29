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Топ-5 главных заявлений НАТО по России на саммите лидеров Альянса в Мадриде

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

нато

Россия, впервые после окончания Второй мировой войны развязавшая полномасштабную войну в Европе, была центральной темой на саммите НАТО в Мадриде.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ТСН.

Главным событием встречи лидеров стран-членов НАТО в Испании, наряду с принятием в ряды Альянса Финляндии и Швеции, стало первое признание России "наиболее значимой и непосредственной угрозой безопасности союзников, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе" .

Об этом говорится в принятой Стратегической концепции НАТО, которая не пересматривалась с 2010 года, где прямо говорится, что Россия модернизирует и расширяет свои ядерные системы, сигнализируя об их возможном использовании. Также лидеры стран-членов Альянса уже приняли итоговую декларацию саммита НАТО в Мадриде, где Альянс возлагает всю полноту ответственности за продовольственный и энергетический кризис на Россию, призывая Россию немедленно прекратить войну, а Беларусь – свое участие в этой войне.

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ТСН.ua собрал топ-5 важных упоминаний о России в Стратегической концепции и итоговой декларации саммита.

1. РФ нарушила нормы и принципы, предусматривавшие стабильный и предполагаемый порядок европейской безопасности. Мы не можем сбрасывать со счетов возможность нападения на суверенитет и территориальную целостность союзников (стран-членов НАТО – ред.).

2. РФ является наиболее значимой и прямой угрозой безопасности союзников, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе. Она стремится установить сферу влияния и прямого контроля посредством принуждения, подрывной деятельности, агрессии и аннексии.

3. Россия должна немедленно остановить эту войну и покинуть Украину. Белорусь должна прекратить свое соучастие в этой войне.

4. Углубление стратегического партнерства между КНР и РФ и их взаимоусиливающие попытки подорвать международный порядок, основанный на правилах, противоречат нашим ценностям и интересам.

5. Россия также намеренно углубляет продовольственный и энергетический кризис, затрагивающий миллиарды людей во всем мире, в том числе своими военными действиями. Члены НАТО тесно сотрудничают в поддержке международных усилий по обеспечению экспорта украинского зерна и снижению остроты глобального продовольственного кризиса.

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Топ комментарии
+36
А зброю ми з якого альянсу отримуємо?
Якби не вони, то все. Не було би вже України
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29.06.2022 19:36
+30
А як думаєш, якби ми зараз були би у цій організації, що всього боїться, то росія на нас би напала?
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29.06.2022 19:33
+26
Союзник Гітлера при розділі Польші не поніс будь якої відповідальності за початок Другої Світової. Ну от тепер непокаране зло повернулось і знову почало війну яка легко може перерости в Третю Світову. ...
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29.06.2022 19:32
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Правила форума Совет форумчан
багато галасу а толку мало, така страшна мілітарі організація а всього боїться, нагадує радбез оон
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29.06.2022 19:29 Ответить
А як думаєш, якби ми зараз були би у цій організації, що всього боїться, то росія на нас би напала?
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29.06.2022 19:33 Ответить
Та ясно, що не напала би.
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29.06.2022 19:34 Ответить
Інша справа, що росія ще у 2014 році зробила все, щоб нас туди не взяли.
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29.06.2022 20:17 Ответить
Сказали четко и однозначно👍Думаю путен задумаеться и прекратит эту безсмысленную войну☝ ***** уже смертник. Просто, что бы сохранить жизнь дочерям и т д.❗
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29.06.2022 19:42 Ответить
Нет ему дороги назад, свои на парашу отправят
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30.06.2022 10:31 Ответить
Це у вас галас,а для України це прорив. Подвоєння допомоги і реальне сказано,хто є хто.
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29.06.2022 20:19 Ответить
Подачки на фоне шведов и финов. Просто совесть заела бы, да и не знали чтобы говорить с Зеленский. Он хоть и не "лох", но требовать умеет от Запада.
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29.06.2022 23:30 Ответить
Подлизон засчитан. Лох-Оманский умеет ныть и делать из себя обиженного ребёнка. В нем ни капли мужественности, обычный холуй и кукла. А требовать надо было до войны от всего ВПК Украины. А не финансировать дороги
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30.06.2022 10:11 Ответить
Та хоч й весь бюджет всадили б у ВПК - набагато краще б не було. За 3 роки неможливо було підготуватись до цієї війни.
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30.06.2022 13:15 Ответить
По останньому реченню я так розумію, що головний підсумок: НАТО перетворилось з воєнного альянсу в дилера зерна. А так більше нічого проривного
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29.06.2022 19:30 Ответить
А зброю ми з якого альянсу отримуємо?
Якби не вони, то все. Не було би вже України
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29.06.2022 19:36 Ответить
Від самого альянсу - взагалі нічого.
Отримуємо окремо від деяких держав учасниць НАТО завдяки рішенням парламентів цих країн, а від самої НАТО як структури - нічого. І як не раз підкреслювали в альянсі - не давали і не будуть давати нічого від самого альянсу
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29.06.2022 19:40 Ответить
А сам альянс не володіє зброєю.
І армії у нього немає, прикінь

Це лише аналітичні центри.
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29.06.2022 19:43 Ответить
Стоп, спочатку ви спитали "А зброю ми з якого альянсу отримуємо?", а тепер самі й пишете що в альянсу немає зброї. Так Ви самі цю путанину і почали)
А мій коммент не про зброю взагалі був.
Якщо НАТО воєнний альянс і вони справді хочуть допомогти розблокувати порти, то повинні діяти тими способами, які для неї доступні, і для чого взагалі цей альянс створювався. А для пустих балачок без конкретних рішень завжди є ООН.
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29.06.2022 19:51 Ответить
То у вас плутанина в голові.
Все дуже просто. Країни НАТО це і є НАТО.
Не морочте людям голови більше, ясно?
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29.06.2022 19:52 Ответить
Тобто це я написав "А зброю ми з якого альянсу отримуємо?", а потім почав писати що в альянсу НАТО немає зброї, а тільки в її учасниць? Вам не здається, що у Вас когнітивний дисонанс?
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29.06.2022 19:54 Ответить
Ви дуже вміло вдаєте з себе дурника.
Не старайтеся аж так.
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29.06.2022 19:55 Ответить
Перечитайте гілку.
Ви перші написали "А зброю ми з якого альянсу отримуємо?", я Вам і відповів, що зброю ми отримуємо від учасниць НАТО, а не від самої структури, потім ви написали те саме))
Ви в двох реченнях самі собі суперечили
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29.06.2022 19:58 Ответить
Я знаю що і як мені писати.
Просто набридли нато- критикани.
Ви ж тут саме для цього?
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29.06.2022 20:18 Ответить
Чувак, не стоит из себя строить большего идиота чем ты есть.
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29.06.2022 22:00 Ответить
Перше і останнє.
Для довбнів.
НАТО це оборонний блок, який створювався для захисту членів НАТО . На яку країну НАТО напали?
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29.06.2022 19:54 Ответить
Для довбнів.
НАТО це оборонний блок, який створювався для захисту членів НАТО.
З яких пір вони перетворилися в альянс, який обговорює вивіз нашого зерна? Про що і був мій перший коментар. А ви почали ліпити потім хто зна що.
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29.06.2022 20:00 Ответить
mozhe s teh por ka UA podnjala cei vopros ?
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29.06.2022 20:08 Ответить
kogda zhe vy poimete shto cei alliance - ce ne sklad *********** ta tankov ? ce dogovor ob sovmestnoi bezpeki. CE BUMAGA na kotoroi napisano , kto tuda vhode i kakovi objazatelstva ta privilegii
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29.06.2022 19:44 Ответить
Довбики сліпо повторюють за подоляківцями. Їх не цікавить правда. У них свій світ. Зелений.
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29.06.2022 19:49 Ответить
потрібно завести кондуїт, хто що і яка країна НАТО скільки і чого надала Україні.
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29.06.2022 19:44 Ответить
to nepomozhet vse ravno bude ZRADA ves de i vsegda - vse scikuni i trusi
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29.06.2022 19:48 Ответить
Як згадаю як наша зелень готувала коктейлі Молотова..
Це серйозно ???
Щоб людей просто на м'ясо покришили.
Ото одоробли..
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29.06.2022 19:51 Ответить
так в самому НАТО немає військ НАТО чи озброєння НАТО. Це лише союз держав на папері. Що НАТО тобі даст
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29.06.2022 19:53 Ответить
moguvam skazatj shto so vstupu Latviji v NATO v 2004 - na nas nikto nenapadal. nebudj mi v alianse - mi by bili v situaciji Gruziji ili Ukraini uzhe davno....

vyvodi delaite sami.
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29.06.2022 20:02 Ответить
u NATO e voiska - no ce ne tozhe samo shto armija v ramkah odnovo gosudarstva.
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29.06.2022 20:03 Ответить
Не зовсім так. Є, наприклад, об*єднані морські сили з своїм штабом, якими командують адмірали від різних членів НАТО.
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29.06.2022 20:11 Ответить
Союзник Гітлера при розділі Польші не поніс будь якої відповідальності за початок Другої Світової. Ну от тепер непокаране зло повернулось і знову почало війну яка легко може перерости в Третю Світову. ...
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29.06.2022 19:32 Ответить
Для вчинення Третьої Світової потрібен як мінімум союз декількох потужних промислових країн, а не країна-голодранець у якій не вміють будувати ні доріг, ні нужників, та і взагалі ніфіга не вміють створювати.
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29.06.2022 20:18 Ответить
А Ви подивіться хто має ЯО. І скільки з них є тоталітарними диктаторськими режима з тягою до реваншизму. Прозрієте. Кількісна перевага зовсім не а стороні демократії і "прав людини"...
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29.06.2022 22:45 Ответить
А крім ЯО в них щось толком є.
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30.06.2022 06:06 Ответить
Демократичні країни практично всі - під "ядерною парасолькою" США. І нам того же бажаю... А диктатори - кожен за себе, хоч і бувають іноді в союзах, але довіри немає. Диктатор постійно чекає ножа в спину і від своїх, і від чужих. "Се ля ві" по-диктаторськи.
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30.06.2022 13:11 Ответить
Вона вже почалась, в Україні палає, а в світі поки тліє, розгорітися може в будь який момент і чемберлени не допоможуть.
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29.06.2022 22:21 Ответить
Где поддержка Украины, постоянные поставки вооружений
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29.06.2022 19:33 Ответить
в самому НАТО свого озброєння нема.
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29.06.2022 19:43 Ответить
"Росія має негайно зупинити цю війну та піти з України. Білорусь має припинити свою співучасть у цій війні."

А то що? Слабенько якось... Цією блаблабла кацапів не налякати...
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29.06.2022 19:36 Ответить
А то НАТО надішле путлєру ноту протесту і Столтенберг в черговий раз посилить підтримку Україні.)
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29.06.2022 19:45 Ответить
Кацапів "ні", а от бяшки почнуть чухатись - їм подбається бути з переможцями.
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29.06.2022 20:20 Ответить
Розговор ни о чем
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29.06.2022 23:38 Ответить
окремі країни ЄС (і навіть відомо які, їх більше десяти) заветутють ці "пропозиції" На це і розрахунок її авторів.
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29.06.2022 19:48 Ответить
Litva uzhe skazala shto nalozhe VETO - nijakih postupok nebude
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29.06.2022 19:49 Ответить
Добавлю 6-й, который надо не декларировать, а взять и сделать.
6) Параша должна быть уничтожена вместе со всем её населением, поскольку никого там исправить уже нельзя. Те, кто хоть отдалённо похож на людей, из Параши уже свалили. Остался 100%-ный биомусор.
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29.06.2022 19:40 Ответить
Так, вони її знищать і це вже вирішено, але не військовим шляхом, а санкціями. Європа повільно, але впевнено буде відмовлятися від енергоносіїв параші, припинить постачати свої технології і завозити необхідні параші товари, які можуть використовуватися в обороні і економіці. Більше ніколи параша не буде допущені ні в які проекти по постачанню газу чи нафти, по виробництву на парашії брендових авто, товарів... , ні одне порядне товариство не впустить потвору у свій дім.З 2022 року пішов відлік смерті парашії і вона наступить розпадом на маленькі клаптики і поверененням вкрадениїх територій тим народам, яким вони належать. А інші варіанти - парашія знищить Європу. Тому вони зрозщуміли свої помилки і більше цього не допустять.
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29.06.2022 20:04 Ответить
Україна обороняється не проти параші, а проти фашистів чи рашистів у тій *********.
Провокатори порохобото-кремлядські, не потрібно роздмухувати більше ніж уже горить. Багато з них не хоче воювати. Це потрібно заохочувати, а не провокувати на війну.
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29.06.2022 23:27 Ответить
Сторонники "не таких русских" идут на куй вслед за сруським военным кораблём.
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29.06.2022 23:30 Ответить
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30.06.2022 06:32 Ответить
Олександр Бригинець

@bryhynets

·

2 ч

Зеленський розказав щось і правильне, і дивне, але не звернувся до НАТО з проханням надати Україні ПДЧ до кінця року, як закликає Порошенко( Було відчуття, що Зеленський боявся, а раптом візьмуть і скажуть: тут Порошенко виступав за ПДЧ, заявку подав ще Ющенко… То ми - згодні)
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29.06.2022 19:40 Ответить
Саме головне, що стосується нас "Росія має негайно зупинити цю війну та піти з України".
Тобто: НАТО однозначно за повну деокупацію.
Все інше також стосується України - але де опосередковано; а де - як похідна від припинення війни через вигнання касапів з України.

Чого нема тут:
Відсутнє положення про визнання лаптєстану на офіційному рівні (в резолюції НАТО) тоталітарною, диктаторською, агресивною, фашиською і рашиською країною; а також країною-терористом і такою, яка не має права існувати в цивілізованому світі. З усіма наслідками для НАТО такого визнання.
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29.06.2022 19:42 Ответить
Я не володію дипломатичними прийомами. Я би третій пункт написав так:

"3. *******, спаковали свои манатки и с₴***** с Украиньі. 24 часа сроку. Время пошло. Кто не успел - закопаем. За каждого неуспевшего Кабаевой подсрач. Шоб лучше думалось - по "томагавку" в центр каждого города, в каждьій НПЗ и каждьій виноводочньій магазин (да, у нас ракет хватит)".

І може все і скінчилося б...
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29.06.2022 19:44 Ответить
гора роділа мишь
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29.06.2022 19:48 Ответить
Снова, ета, как єйо, русофобію затєваєм?
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29.06.2022 19:51 Ответить
НАТО расширяется...терпи Мавзолейная уродина "красавица"...Цап...царапица...
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29.06.2022 19:55 Ответить
Озвучена допомога України від НАТО на саміті в Мадриді - кілька сотень рацій та костюми хімзахисту ... і жодного патрону ... )
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29.06.2022 19:57 Ответить
Елена,а вы бы хотели что бы вам полный список огласили ? Оружие идет потоком , патронов хватит на годы , нам говорят процентов 5 от того, что реально нам поставляют.
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29.06.2022 21:52 Ответить
Если бы давали сколько вы говорите. То кацапы как минимум остановились бы. И не было этих захватов ежедневных
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29.06.2022 23:41 Ответить
Анджей Дуда пригласил НАТО построить в Польше крутой логистический штаб НАТО...поскольку прибудет в Европу дополнительно 250 000 солдати офіицеров спецназа США...
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29.06.2022 20:04 Ответить
А толку? Погуляют по Польше и уедут.
Уверен после Украины РФ ещё проверит НАТО, на сколько эта организация способна защищать своих членов. И если кого то напугает ядерное оружие, как они сейчас выражаются. То всему НАТО конец, сразу же после того как Польшу РФ захватит. Пускай пока что поторгуются ещё там французы с немцами. Когда НАТО распадется. Ещё повоюют. Это 100%
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29.06.2022 23:46 Ответить
Ната може собі звиздіти у мікроХвони і на 4К відео все, що тій суці заманеться. Яка було брехлива і сциклива, такою і є. Дай Боже, щоби по нашій Перемозі в Нашій війні з виродками ото все ната, оон, обсе, ує було згорнуто бульдозером разом з підмурками своїми фальшивими, і на чистім ґрунті були засновані інституції, котрі дотримуватимуться забезпечення порядку в Світі БЕЗ!, курва, дикунів з території, названої раша? Закінчуйте вже ви, всілякі гандони і ферштеєри верещати про не можливість відмови від ***********, хоч ви і казали на всі екрани світу, що вона є найгірша на ринку! Ви, такі економічно потужні "монстри" еуропи, виробники легких авто, ніяк не відмовитесь від дизелю та бензину, щоби перейти на альтернативу, бо усцикаєтеся тільки від думки про те, що для вас та рашохалява і корупція в верхах на цей темат закінчиться ой не весело, Оце вам, товариство, моє бачення...
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29.06.2022 20:41 Ответить
Якби не допомога нато, то кацап стояв би вже в Ужгороді і Львові.
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29.06.2022 21:53 Ответить
Якби Будапешский меморандум чтото значил, то кацапов бы не было в Украине. Вы думаете Зеленский клянчит ? Нет он требует по договору помощи. По этому надеюсь что Украина как ни как остановит РФ. Создаст ядерное оружие и пошли они все вместе взятые. А Украина поживет спокойно !!!
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29.06.2022 23:50 Ответить
А ДАВАЙТЕ ПОБАЖАЄМО РАСІЇ НОВИЙ 2023 РІК ЗУСТРІЧАТИ У РІЗНИХ КРАЇНАХ -
ЕРЗЯНІЇ, КОРЕЛІЇ, СИБІРСЬКИЙ РЕСПУБЛИЦІ, КУБАНСЬКИЙ НАРОДНІЙ
РЕСПУБЛИЦІ, КИТАЙСЬКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУЗІ ДАЛЬНОГО СХОДУ
ТА ІНШИХ БУДЬМО
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29.06.2022 23:03 Ответить
В общем Украина за бортом в отличии от Швеции и Финляндии. Нам кучу наобещали, чтобы мы только заткнулись. И Петриоты даже обещают. Хотя до этого про ПВО и ПРО были запреты. Пускай дают Рапторы F35. Раз кинули просто. Ещё при Ющенку Украина пыталась вступить в НАТО. Но нас не взяли. Это плевок конечно в сторону Украины !
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29.06.2022 23:19 Ответить
Надеюсь Зеленский будет максимально требовать американские истребители раз Украину не взяли в НАТО в отличии от Швеции и Финляндии. Я помню как Зеленский очень так жестко требовал помощь на собрании в Европе в феврале. Надеюсь он выступит ещё жеще
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29.06.2022 23:22 Ответить
Ну шо х"""""ло нраится- не нравится.
НАТА расширяется
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29.06.2022 23:27 Ответить
Ой набігло коментаторів ...
Звідки ?
Банити !
5 пунктів - зовсім зрозумілі - і більше загальнополітичні ...
Так , і невеличкі війни у Європі 21 століття - НАТО попускало Московії .
А Московія - весь час воює - і Афган , і Придністров"є , 2-і чеченські , Сирія , у Грузії 2 території забрали ... , та усього і не згадаєш - але воно було і є !

Але оця "спецоперація" з військами які хочуть взяти у кільця і Київ і Харків і Херсон і Одесу і Миколаєв і Запоріжжя і .... майже усю Україну з виходами на країни "бувшого соцлагеря" .
Не вдалася ! Хоч своїм партейкам - міліардів влито немало
Вистоїмо !
І захід нам допоможе !
( Шанувальникам та цитувальникам Остапа Бендера - не турбуватися )
В Україні зараз більше цінують та цитують Бандеру !
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29.06.2022 23:59 Ответить
Загальні, затерті фрази ні про що. "...росія мае...". Та х*йло х*й клало на це все!
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30.06.2022 00:11 Ответить
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30.06.2022 07:25 Ответить
***** обісцяли прямо в харю.
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30.06.2022 09:15 Ответить
 
 