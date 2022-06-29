Топ-5 главных заявлений НАТО по России на саммите лидеров Альянса в Мадриде

Россия, впервые после окончания Второй мировой войны развязавшая полномасштабную войну в Европе, была центральной темой на саммите НАТО в Мадриде.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ТСН.

Главным событием встречи лидеров стран-членов НАТО в Испании, наряду с принятием в ряды Альянса Финляндии и Швеции, стало первое признание России "наиболее значимой и непосредственной угрозой безопасности союзников, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе" .

Об этом говорится в принятой Стратегической концепции НАТО, которая не пересматривалась с 2010 года, где прямо говорится, что Россия модернизирует и расширяет свои ядерные системы, сигнализируя об их возможном использовании. Также лидеры стран-членов Альянса уже приняли итоговую декларацию саммита НАТО в Мадриде, где Альянс возлагает всю полноту ответственности за продовольственный и энергетический кризис на Россию, призывая Россию немедленно прекратить войну, а Беларусь – свое участие в этой войне.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты продолжают наносить удары по Орехову и Гуляйполю, - Запорожская ОВА. ФОТО

ТСН.ua собрал топ-5 важных упоминаний о России в Стратегической концепции и итоговой декларации саммита.

1. РФ нарушила нормы и принципы, предусматривавшие стабильный и предполагаемый порядок европейской безопасности. Мы не можем сбрасывать со счетов возможность нападения на суверенитет и территориальную целостность союзников (стран-членов НАТО – ред.).

2. РФ является наиболее значимой и прямой угрозой безопасности союзников, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе. Она стремится установить сферу влияния и прямого контроля посредством принуждения, подрывной деятельности, агрессии и аннексии.

3. Россия должна немедленно остановить эту войну и покинуть Украину. Белорусь должна прекратить свое соучастие в этой войне.

4. Углубление стратегического партнерства между КНР и РФ и их взаимоусиливающие попытки подорвать международный порядок, основанный на правилах, противоречат нашим ценностям и интересам.

5. Россия также намеренно углубляет продовольственный и энергетический кризис, затрагивающий миллиарды людей во всем мире, в том числе своими военными действиями. Члены НАТО тесно сотрудничают в поддержке международных усилий по обеспечению экспорта украинского зерна и снижению остроты глобального продовольственного кризиса.

Также читайте: Двери НАТО открыты и это также касается Бухарестского решения о членстве Украины, - Столтенберг