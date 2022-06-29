Топ-5 главных заявлений НАТО по России на саммите лидеров Альянса в Мадриде
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия, впервые после окончания Второй мировой войны развязавшая полномасштабную войну в Европе, была центральной темой на саммите НАТО в Мадриде.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ТСН.
Главным событием встречи лидеров стран-членов НАТО в Испании, наряду с принятием в ряды Альянса Финляндии и Швеции, стало первое признание России "наиболее значимой и непосредственной угрозой безопасности союзников, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе" .
Об этом говорится в принятой Стратегической концепции НАТО, которая не пересматривалась с 2010 года, где прямо говорится, что Россия модернизирует и расширяет свои ядерные системы, сигнализируя об их возможном использовании. Также лидеры стран-членов Альянса уже приняли итоговую декларацию саммита НАТО в Мадриде, где Альянс возлагает всю полноту ответственности за продовольственный и энергетический кризис на Россию, призывая Россию немедленно прекратить войну, а Беларусь – свое участие в этой войне.
ТСН.ua собрал топ-5 важных упоминаний о России в Стратегической концепции и итоговой декларации саммита.
1. РФ нарушила нормы и принципы, предусматривавшие стабильный и предполагаемый порядок европейской безопасности. Мы не можем сбрасывать со счетов возможность нападения на суверенитет и территориальную целостность союзников (стран-членов НАТО – ред.).
2. РФ является наиболее значимой и прямой угрозой безопасности союзников, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе. Она стремится установить сферу влияния и прямого контроля посредством принуждения, подрывной деятельности, агрессии и аннексии.
3. Россия должна немедленно остановить эту войну и покинуть Украину. Белорусь должна прекратить свое соучастие в этой войне.
4. Углубление стратегического партнерства между КНР и РФ и их взаимоусиливающие попытки подорвать международный порядок, основанный на правилах, противоречат нашим ценностям и интересам.
5. Россия также намеренно углубляет продовольственный и энергетический кризис, затрагивающий миллиарды людей во всем мире, в том числе своими военными действиями. Члены НАТО тесно сотрудничают в поддержке международных усилий по обеспечению экспорта украинского зерна и снижению остроты глобального продовольственного кризиса.
Пожалуйста, подождите...
Якби не вони, то все. Не було би вже України
Отримуємо окремо від деяких держав учасниць НАТО завдяки рішенням парламентів цих країн, а від самої НАТО як структури - нічого. І як не раз підкреслювали в альянсі - не давали і не будуть давати нічого від самого альянсу
І армії у нього немає, прикінь
Це лише аналітичні центри.
А мій коммент не про зброю взагалі був.
Якщо НАТО воєнний альянс і вони справді хочуть допомогти розблокувати порти, то повинні діяти тими способами, які для неї доступні, і для чого взагалі цей альянс створювався. А для пустих балачок без конкретних рішень завжди є ООН.
Все дуже просто. Країни НАТО це і є НАТО.
Не морочте людям голови більше, ясно?
Не старайтеся аж так.
Ви перші написали "А зброю ми з якого альянсу отримуємо?", я Вам і відповів, що зброю ми отримуємо від учасниць НАТО, а не від самої структури, потім ви написали те саме))
Ви в двох реченнях самі собі суперечили
Просто набридли нато- критикани.
Ви ж тут саме для цього?
Для довбнів.
НАТО це оборонний блок, який створювався для захисту членів НАТО . На яку країну НАТО напали?
НАТО це оборонний блок, який створювався для захисту членів НАТО.
З яких пір вони перетворилися в альянс, який обговорює вивіз нашого зерна? Про що і був мій перший коментар. А ви почали ліпити потім хто зна що.
Це серйозно ???
Щоб людей просто на м'ясо покришили.
Ото одоробли..
vyvodi delaite sami.
А то що? Слабенько якось... Цією блаблабла кацапів не налякати...
обдристана европа
6) Параша должна быть уничтожена вместе со всем её населением, поскольку никого там исправить уже нельзя. Те, кто хоть отдалённо похож на людей, из Параши уже свалили. Остался 100%-ный биомусор.
Провокатори порохобото-кремлядські, не потрібно роздмухувати більше ніж уже горить. Багато з них не хоче воювати. Це потрібно заохочувати, а не провокувати на війну.
@bryhynets
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2 ч
Зеленський розказав щось і правильне, і дивне, але не звернувся до НАТО з проханням надати Україні ПДЧ до кінця року, як закликає Порошенко( Було відчуття, що Зеленський боявся, а раптом візьмуть і скажуть: тут Порошенко виступав за ПДЧ, заявку подав ще Ющенко… То ми - згодні)
Тобто: НАТО однозначно за повну деокупацію.
Все інше також стосується України - але де опосередковано; а де - як похідна від припинення війни через вигнання касапів з України.
Чого нема тут:
Відсутнє положення про визнання лаптєстану на офіційному рівні (в резолюції НАТО) тоталітарною, диктаторською, агресивною, фашиською і рашиською країною; а також країною-терористом і такою, яка не має права існувати в цивілізованому світі. З усіма наслідками для НАТО такого визнання.
"3. *******, спаковали свои манатки и с₴***** с Украиньі. 24 часа сроку. Время пошло. Кто не успел - закопаем. За каждого неуспевшего Кабаевой подсрач. Шоб лучше думалось - по "томагавку" в центр каждого города, в каждьій НПЗ и каждьій виноводочньій магазин (да, у нас ракет хватит)".
І може все і скінчилося б...
Уверен после Украины РФ ещё проверит НАТО, на сколько эта организация способна защищать своих членов. И если кого то напугает ядерное оружие, как они сейчас выражаются. То всему НАТО конец, сразу же после того как Польшу РФ захватит. Пускай пока что поторгуются ещё там французы с немцами. Когда НАТО распадется. Ещё повоюют. Это 100%
ЕРЗЯНІЇ, КОРЕЛІЇ, СИБІРСЬКИЙ РЕСПУБЛИЦІ, КУБАНСЬКИЙ НАРОДНІЙ
РЕСПУБЛИЦІ, КИТАЙСЬКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУЗІ ДАЛЬНОГО СХОДУ
ТА ІНШИХ БУДЬМО
НАТА расширяется
Звідки ?
Банити !
5 пунктів - зовсім зрозумілі - і більше загальнополітичні ...
Так , і невеличкі війни у Європі 21 століття - НАТО попускало Московії .
А Московія - весь час воює - і Афган , і Придністров"є , 2-і чеченські , Сирія , у Грузії 2 території забрали ... , та усього і не згадаєш - але воно було і є !
Але оця "спецоперація" з військами які хочуть взяти у кільця і Київ і Харків і Херсон і Одесу і Миколаєв і Запоріжжя і .... майже усю Україну з виходами на країни "бувшого соцлагеря" .
Не вдалася ! Хоч своїм партейкам - міліардів влито немало
Вистоїмо !
І захід нам допоможе !
( Шанувальникам та цитувальникам Остапа Бендера - не турбуватися )
В Україні зараз більше цінують та цитують Бандеру !