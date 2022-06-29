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Новости Происшествия
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Ирпень (360) Киевская область (3539) мост (1003)

Мост через реку Ирпень разрушен в Киевской области, один человек погиб, причины инцидента выясняются, - ОВА. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Вышгородском районе в Киевской области, в районе с. Демидов разрушен мост через реку Ирпень

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает Киевская областная военная администрация.

"По предварительной информации, один человек погиб, двое ранены. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. На месте работают спасатели и экстренные службы. Проводятся следственные действия для выяснения причин инцидента. В настоящее время движение транспорта через мост временно ограничено", - отмечается в сообщении. .

Также смотрите: ДТЭК восстановил электросети в Ирпене на 100%, - мэр Маркушин. ВИДЕО

Мост через реку Ирпень разрушен в Киевской области, один человек погиб, причины инцидента выясняются, - ОВА 01
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Топ комментарии
+24
Диверсия 100%. Расслабились, оставили такой объект без охраны. Хотя бы блокпост там должен быть. Короче, про...бали.
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29.06.2022 20:08
+19
Ця статейка більше на заказуху схожа.І головне вирішувати буде Литва а вона сказала що дулю їм !
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29.06.2022 20:19
+10
Що за тупість? Є поранені, тобто свідки були, а що сталось невідомо? Новина в стилі ЗЕлених ідіотів....
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29.06.2022 20:12
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це пздц...
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29.06.2022 19:54 Ответить
Диверсия 100%. Расслабились, оставили такой объект без охраны. Хотя бы блокпост там должен быть. Короче, про...бали.
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29.06.2022 20:08 Ответить
Молния ударила в мину, которая рванула. https://kurs.com.ua/ua/novost/872705-kievshina-v-demidove-iz-za-molnii-povrezhden-most-proezd-nevozmozhen?source=ukrnet
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29.06.2022 20:21 Ответить
куясе совпаденьице
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29.06.2022 20:29 Ответить
вже є відео на Обозі, чітко видно блискавку
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29.06.2022 20:48 Ответить
Та что за бред, власти же его практически заново отстроили в мае (https://www.rbc.ua/rus/news/most-cherez-irpen-vozle-stoyanki-planiruyut-1652359866.html).
Или они заминировали его сами, причем так, что он от любой молнии взрывается? Тогда кого-то нужно посадить за решетку.
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30.06.2022 03:25 Ответить
что даёт блок-пост? я почти каждый день с начала войны езжу в Киев через эти блок-посты. я вам отвечаю,это просто издевательство над людьми,вынужденных часами торчать в пробке ради того,чтобы это тупое чмо,часто баба,посмотрело паспорт и спросило куда едете. любой желающий провезёт в машине всё что угодно,ибо машины не досматриваются вообще!
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29.06.2022 20:21 Ответить
сходи в военкомат, станешь на пост и будешь проверять правильно а "баба" без пивного живота как у тебя, которая ******* кацапов больше , чем ты тараканов, будет тобой командовать. а так посиди молча. у нас тут война как бы
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29.06.2022 21:20 Ответить
Цапи?
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29.06.2022 19:56 Ответить
Саперы!
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29.06.2022 20:24 Ответить
вдумайтесь, вони на повному серйозы говорять - ми полагодили зруйнований міст, потім про це усюди сповістили які ми молодці, потім десь заклали вибухівку, якщо окупанти знову підуть, і туди саме туди вгатила блискавка.
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29.06.2022 19:57 Ответить
таку казку придумали шо пздц
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29.06.2022 20:41 Ответить
Возможно от молнии навелся ток в проводе к взрывчатке, прямого попадания не нужно.
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29.06.2022 21:10 Ответить
Всмысле инцидент? Упал отдохнуть ( по Кличко ) или кацапы ракетой разбили?
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29.06.2022 20:01 Ответить
по зеленскому - без паники
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29.06.2022 21:52 Ответить
Може диверсия?
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29.06.2022 20:01 Ответить
Це простий міст, не супер стратегічний.
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29.06.2022 20:05 Ответить
...але самоліквідатор на всяк випадок поставили - і тут блискавиця
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29.06.2022 20:55 Ответить
ЄС готовий поступитися Росії щодо транзиту через Калінінград - ЗМІ

Що з цими імпотентами не так, я не розумію. В них є непоганий козир і вони його банально не хочуть використати...

https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/06/29/7142281/
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29.06.2022 20:06 Ответить
Ця статейка більше на заказуху схожа.І головне вирішувати буде Литва а вона сказала що дулю їм !
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29.06.2022 20:19 Ответить
Дмитрий Иванов 12396b21

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:31.05.2022

KACAP - v spam
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29.06.2022 20:54 Ответить
В отличие от твоих соплеменников, НАТО своих действительно не бросает. Будет вам деимпериализация.
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29.06.2022 21:30 Ответить
I-Opu4

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:29.06.2022

KACAP - v spam
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29.06.2022 20:53 Ответить
Ви знущаєтесь? Якщо зареєструвався сьогодні, то тепер усе, рашистський бот? Хай щастить!
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29.06.2022 20:58 Ответить
Залізна логіка у людей
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29.06.2022 21:05 Ответить
ni - dela ne tolko v registracii - a i v vyserah - eto chista po kacapsky -zaregitsa i SRATJ
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29.06.2022 21:22 Ответить
eshe raz - Litva skazala shto nedadut zadnjuju - bude VETO na razblokuvanie.
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29.06.2022 21:33 Ответить
Ні,а ось бот подоляка то точно. Ви як це писали,пеньок часів януковича не сказав,що НАТО підтримують Литву в блокаді Калінінграда. А ссилка на статтю від ру. Читала.
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29.06.2022 21:23 Ответить
Ой, ладно, це все пусте. Поживемо - побачимо.
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29.06.2022 21:59 Ответить
детонація вибухівки від блискавки. ймовірно.
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29.06.2022 20:08 Ответить
Білорашистські дрг?
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29.06.2022 20:08 Ответить
Що за тупість? Є поранені, тобто свідки були, а що сталось невідомо? Новина в стилі ЗЕлених ідіотів....
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29.06.2022 20:12 Ответить
Може злива, повінь ?
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29.06.2022 20:15 Ответить
підірвала міст
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29.06.2022 20:43 Ответить
вже є відео на Обозі, чітко видно блискавку
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29.06.2022 20:50 Ответить
Деревья возле моста растут, не похоже что молния, не такой длинный мост, должно было в дерево ударить.
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29.06.2022 20:20 Ответить
Вибухові пристрої могли здетонувати навіть при близькому ударі у дерево чи у річку.
Блискавка - страшенна сила. Особисто бачив як від удару блискавки у тополю яка росте метрів за 20 від хати, з електричних розеток в хаті іскри повилітали, настільки потужне навкруги удару створилося електромагнітне поле.
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29.06.2022 21:00 Ответить
Возможно от молнии навелся ток в проводе к взрывчатке
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29.06.2022 21:09 Ответить
В районі чонгару за 4 місяці щось ніразу блискавка в мости не вдарила. Може це із-за того ,що там перевага в живій силі свинособак в 10-15 раз? Зестратеги аферистовічі срані розкажіть як таке може бути.
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29.06.2022 20:48 Ответить
Фотка трохи гавайська, але схоже, що нема ряду опор...
Це точно не вітер...
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29.06.2022 20:52 Ответить
Як зазвичай, їздили ПЕРЕВАНТАЖЕНІ вантажівки?
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29.06.2022 21:12 Ответить
 
 