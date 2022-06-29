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Мост через реку Ирпень разрушен в Киевской области, один человек погиб, причины инцидента выясняются, - ОВА. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В Вышгородском районе в Киевской области, в районе с. Демидов разрушен мост через реку Ирпень
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает Киевская областная военная администрация.
"По предварительной информации, один человек погиб, двое ранены. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. На месте работают спасатели и экстренные службы. Проводятся следственные действия для выяснения причин инцидента. В настоящее время движение транспорта через мост временно ограничено", - отмечается в сообщении. .
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Или они заминировали его сами, причем так, что он от любой молнии взрывается? Тогда кого-то нужно посадить за решетку.
Що з цими імпотентами не так, я не розумію. В них є непоганий козир і вони його банально не хочуть використати...
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/06/29/7142281/
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KACAP - v spam
Блискавка - страшенна сила. Особисто бачив як від удару блискавки у тополю яка росте метрів за 20 від хати, з електричних розеток в хаті іскри повилітали, настільки потужне навкруги удару створилося електромагнітне поле.
Це точно не вітер...