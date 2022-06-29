Сначала это будет 300 американских офицеров, - Дуда о создании штаба корпуса США в Польше

Основу штаба 5-го армейского корпуса ВС США, который будет создаваться в Познани на западе Польши, составят 300 американских офицеров.

Об этом заявил в среду во время пресс-конференции в Мадриде президент Польши Анджей Дуда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сначала это будет 300 американских офицеров, которые составят форпост командования 5-го корпуса", - отметил Дуда.

Он добавил, что решения США о создании штаба корпуса в Польше "ждали давно".

"Несомненно, это не только информация, но и факт, который очень сильно укрепляет безопасность Польши и является дополнительной гарантией в очень сложной ситуации, которая есть сегодня", - подчеркнул Дуда.

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По его мнению, этот саммит НАТО войдет в историю как "один из самых важных", поскольку Швеция и Финляндия приглашены к членству в Альянсе.

По его убеждению, для Польши и стран восточного фланга НАТО это решение является "совершенно фундаментальным". Он подчеркнул, что в Альянс будут приняты две сильные в военном плане страны, а общая протяженность границы НАТО с Россией вырастет на дополнительных более 1600 км.

Он отметил, что в совместной декларации лидеров стран Альянса есть запись о помощи Украине и странам НАТО, оказывающим усиленную военную помощь Киеву. По его убеждению, это положение очень важно для стран восточного фланга Организации, которые в значительной степени вовлечены в военную поддержку Украины.

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