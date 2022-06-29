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армия РФ (15376) война (46847) СБУ (18690) перехват (319)

Рашисты калечат себя, чтобы сбежать с войны: "Давай, говорю, тебя палец сломаю. Он говорит: "ну давай!", - перехват СБУ. АУДИО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты продолжают калечить сами себя, чтобы их сочли непригодными для войны в Украине. Новый способ – ломать себе пальцы на руках.

Об этом в перехваченном СБУ разговоре рассказывает отцу оккупант, который со своим подразделением стоит на Харьковщине, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ему домой срочно нужно было. Но его не отпустили. Он приходит: "че делать?" Я говорю, ну, есть, конечно, предложение – у нас бита есть там, трофейная, давай, говорю, тебя палец сломаю. Он говорит: "ну давай!". Я ему и ударил", – говорит захватчик.

Но одного удара оказалось недостаточно – медики зафиксировали только ушиб. Поэтому солдаты "второй армии мира" ударили по пальцам еще раз.

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Топ комментарии
+8
Підірвано склад *********** головного ракетно-артилерійського управління МО рф, який знаходиться за 80 км від мокшкви, - РосЗМІ (ТАСС) та українська розвідка.
Підірваний склад розташований у місті Барсово (Владімірская область).
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29.06.2022 21:00
+6
Та що там пальці... Шиї ламайте , голови!!!
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29.06.2022 20:57
+4
Пісюн собі зламай шоб куйню не плодить...
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29.06.2022 20:57
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Пісюн собі зламай шоб куйню не плодить...
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29.06.2022 20:57 Ответить
Та що там пальці... Шиї ламайте , голови!!!
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29.06.2022 20:57 Ответить
Краще шию.
Так надійніше
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29.06.2022 20:58 Ответить
Щось мене теж кумарять ці щоденні перехвати СБУ....
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29.06.2022 21:01 Ответить
от єтого гавноаудио ракет меньше будет лететь в мою Украину?
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29.06.2022 20:59 Ответить
Підірвано склад *********** головного ракетно-артилерійського управління МО рф, який знаходиться за 80 км від мокшкви, - РосЗМІ (ТАСС) та українська розвідка.
Підірваний склад розташований у місті Барсово (Владімірская область).
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29.06.2022 21:00 Ответить
Внаслідок пожежі почалася детонація ***********, що спричинила знищення 400 ПТРК (9М113), а також снарядів до них. Жертви: офіційно - 4 мертвих, 1 травмований (але їх набагато більше, це ж росія). «Бавовна» відбувалася 22 червня.
Посил на Цимбалюка
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29.06.2022 21:01 Ответить
Битою треба було по "чайнику" без каски товаришеві зарядити, щоб посміхнувся і слину пустив - комісували б 100%. (дома би вже постійно посміхався)
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29.06.2022 21:00 Ответить
От дебіли... А покалічити одне плішиве бункерне доробало клепки не вистачає? Я розумію, що це мало що змінить в найближчому майбутньому, але б дуже б вже був радий, якби воно припинило срати не тільки в чемодан, а й по всьому світові...
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29.06.2022 21:10 Ответить
......
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29.06.2022 21:10 Ответить
Не може бути реального СБУ під керівництвом друга дитинства. Так просто сценарій
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29.06.2022 21:10 Ответить
шось воно не те так просто це прослуховування щодня як серіал віже йде кожного дня нова серія одне і теж як себе калічать як хотять втекти від нас як накрали блендерів
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29.06.2022 21:24 Ответить
Служба у них такая ,у СБУ - уши греть. Наверняка еще и УБД получат. Как по мне на такую работу по прослушке нужно привлекать воинов ВСУ, получивших инвалидность, но желающих продолжать службу.
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30.06.2022 07:45 Ответить
Пацыки не палец себе а *********** ****** отрубайте!
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29.06.2022 21:36 Ответить
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29.06.2022 21:56 Ответить
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29.06.2022 23:19 Ответить
лучше бы они башку дурную проломили!
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30.06.2022 12:55 Ответить
 
 