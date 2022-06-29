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Рашисты калечат себя, чтобы сбежать с войны: "Давай, говорю, тебя палец сломаю. Он говорит: "ну давай!", - перехват СБУ. АУДИО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты продолжают калечить сами себя, чтобы их сочли непригодными для войны в Украине. Новый способ – ломать себе пальцы на руках.
Об этом в перехваченном СБУ разговоре рассказывает отцу оккупант, который со своим подразделением стоит на Харьковщине, сообщает Цензор.НЕТ.
"Ему домой срочно нужно было. Но его не отпустили. Он приходит: "че делать?" Я говорю, ну, есть, конечно, предложение – у нас бита есть там, трофейная, давай, говорю, тебя палец сломаю. Он говорит: "ну давай!". Я ему и ударил", – говорит захватчик.
Но одного удара оказалось недостаточно – медики зафиксировали только ушиб. Поэтому солдаты "второй армии мира" ударили по пальцам еще раз.
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+8 ебонітова дубинка
показать весь комментарий29.06.2022 21:00
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+4 Костя Лобуряка
показать весь комментарий29.06.2022 20:57
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