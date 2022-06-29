Разведка США говорит, что Путин все еще планирует захватить большую часть Украины, - Reuters
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что президент РФ Владимир Путин не отказался от планов захватить большую часть территории Украины военным путем.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
"Мы и дальше находимся в ситуации, когда рассматриваем Путина и считаем, что у него есть по существу те же политические цели, которые он имел и раньше, то есть он хочет захватить большую часть Украины", – заявила Хейнс во время пресс-конференции Министерства торговли США во вторник.
По ее словам, американская разведка разработала три возможных сценария дальнейшего развития войны России в Украине в краткосрочной перспективе. Наиболее вероятным она считает сценарий погрязшего конфликта, при котором РФ достигнет лишь незначительных завоеваний.
Другие сценарии – масштабный прорыв России или успешная стабилизация линии фронта украинскими силами с возможными, но незначительными успехами в районе Херсона и других населенных пунктов юга Украины.
"Если коротко, то ситуация выглядит довольно мрачно", - подытожила директор Национальной разведки США.
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7 ч. ·
І ще одна штука, яка мене давно триґерить. Якось непомітно, хаміль-хаміль - і вже нормою стало в нас нарікати, що от, мовляв, Росія терорист - тому що убиває цивільних, "а там же не було жодних військових об'єктів"! Так, ніби ми всі вже мовчазно прийняли і ПОГОДИЛИСЬ, qrwaмаць, що військові об'єкти (і "військові люди" теж, виходить?) - це "нормальні" жертви, бо ж "на те війна", - так, ніби та "війна", це не розбійний на нас напад сусідньої держави, проти якого ми змушені боронитись, а якийсь, qrwaмаць, лицарський турнір двох контрактних армій десь у чистому полі за домовленістю! Мовляв - ну то ж воєнні, ясне діло, їм положено, "а нас же зашо?"
Я тут зараз не про моральну оцінку такого дискурсу, а про суто безпекову: від нього мені вперто відгонить не тільки глупотою, а й ІПСО. Бо це дуже російська точка зору, Росією ж нам і нав'язана: це Путін 24-го пообіцяв бомбити "тільки військові об'єкти" - те саме, хто не в курсі, обіцяв Гітлер у промові в Рейхстаґу 1 вересня 1939 р., тобто й тут скопіпастили, - і тепер кожна апеляція до міжнародної спільноти з меседжем у дусі "от бачите, він не дотримав слова, гинуть цивільні!" - це, фактично, визнання за Путіним "права на напад" і гра в російські ворота: "перевод стрілок" - із визнання злочинним САМОГО НАПАДУ (тоді РФ має негайно забиратися геть на засадах безумовної капітуляції, з репараціями й контрибуціями) - на "злочини над цивільними" (кожен із яких може ставати предметом довголітніх дискусій, в т.ч. в міжнародних судах, але ФАКТ нападу тоді вже не оскаржується як сам по собі злочинний). Уже бачила ролик про Кременчук з англомовними титрами, в якому центральним меседжем зроблено оте "дуже жалібненьке"- NO DANGER TO RUSSIAN ARMY, it was just a shopping mall. Так от, це поганий меседж, рєбята. Дуже поганий.
Будьмо уважні (с). Схоже, наткнувшись на опір "єдиним кулаком", ворог пробує розколоти нас - на "армію" і "мирняк".
Стежмо за тим, що і як ми говоримо (і за ким повторюємо). Слова теж убивають, хоч і не зразу й неявно.
Шануймося.
Слава ЗСУ.
Жодна країна не готова жертвувати тисячами своїх військових (це ж взагалі увесь військовий штат). Чому рашистська армія 2-а у світі -- тому, що чисельність військовозобов'язаних там друга після китаю... А в США контракта армія, а що там в європейських країнах..
Ніхто не готовий поставити сотню своїх бравих солдатів проти десяток тисяч пітекантропів, бо вони задавлять чисельністю...
От і воюють з цією навалою тільки найсильніші -- духом!
Та тільки ЗСУ, народ України і, сподіваюсь наші великі друзі (США, Британія, Польша та інші) не дозволять цим планам збутись.
Зробити цього наша Україна самотужки не зможе, як би в це не хотілось би вірити -- бо навіть якщо кожен 5 мобілізується, то чим його забезпечити, з чого?.. А війна йде озброєнням, якого в нас виявилось вкрай мало. Ото добре, що є сусіди які розуміють та допомагають, що є несамовиті політики які вирішили показати, що вони не випадкові в історії.. Але по іншу сторону -- маньяки та психопати... Вони не сприймають аргументів...
Краще дайте - побільше зброї , прогнозісти !
Именно от русских терпил зависит сколько будет эта война продолжаться и даже когда вся техника нацистской армии рашки будет разбита, он будет все равно гнать пехоту и кавалерию ради видимости войны...
Поэтому, уже сейчас нужно запасаться противопехотным оружием.
Звідки візьметься перемога? З неба впаде,бо Буданов обіцяв в серпні?
Но соглашусь насчет варианта погрязшего конфликта, время идет в пользу Украины, т. к. начнут срабатывать санкции, а тем временем наладится массовая поставка тяжелого и продвинутого вооружения.
Печально то, что жизни погибшим уже никакими деньгами не вернуть.
А хто вважає що ЗМІ на Заході чесні і непідкупні , той дуже помиляється . .
Вопрос в другом, почему не дают в нужных количествах. И когда дадут.
Та й перебувай у прострацii, гнiда.
7 ч. ·
Управляемая война-тир.
Это когда территорию твоей страны можно разносить ракетами.
Но тебе запрещают стрелять по территории агрессора. И дают капельку оружия с правом стрелять только по своей же территории, которую ранее захватил агрессор.
Так что не нужно нам грозить тем, что вы и так делаете.
- ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ФЕВРАЛЯ 2022, 20:12
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Министр обороны Алексей Резников считает неуместными разговоры о том, что полномасштабное нападение России на Украину может случиться "завтра-послезавтра"."По состоянию на это время ударная группировка Российской Федерации ни в одном месте, где они оцепили Украину, пока не сформирована.
Дуже похмуро....