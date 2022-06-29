Украина получила от США грант $1,3 млрд в рамках пакета финансирования госбюджета $7,5 млрд, - Шмыгаль

Украина получила $1,3 млрд помощи от США в рамках более широкого пакета финансирования государственного бюджета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Благодарю президента США Байдена за беспрецедентную поддержку. Санкции, оружие и финансы приближают победу Украины. Только что получили грант в размере $1,3 млрд в рамках пакета финансирования госбюджета $7,5 млрд. Спасибо за оперативные решения Всемирного банка, через механизм которого осуществлен перевод, и Дэвиду Малпасу (президент Всемирного банка)", - написал Шмыгаль.

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