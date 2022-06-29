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транш (268) Шмыгаль Денис (2325)

Украина получила от США грант $1,3 млрд в рамках пакета финансирования госбюджета $7,5 млрд, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

денис,шмигаль

Украина получила $1,3 млрд помощи от США в рамках более широкого пакета финансирования государственного бюджета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Благодарю президента США Байдена за беспрецедентную поддержку. Санкции, оружие и финансы приближают победу Украины. Только что получили грант в размере $1,3 млрд в рамках пакета финансирования госбюджета $7,5 млрд. Спасибо за оперативные решения Всемирного банка, через механизм которого осуществлен перевод, и Дэвиду Малпасу (президент Всемирного банка)", - написал Шмыгаль.

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Класссссс!!!Как раз 15%по чесноку чисто га мороженное!!!отлично!!!Дайте ещё на пивасик+!!!
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29.06.2022 22:07 Ответить
Хам Арестович , все равно будет НАТО ОБСИРАТЬ
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29.06.2022 22:20 Ответить
Коли Шмигаль доповість,нащо пішов грант,надіюсь не тільки на премії чиновникам,а щось лишиться на нагальні потреби військовим на 0.
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29.06.2022 22:25 Ответить
Як на що: на ліхтарі та асфальт. От би ЗЕбіла туди закатали з його клоунячою )|(ОПою🤡🚮
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29.06.2022 23:14 Ответить
пенсії за червень недовиплатили; тепер закриють
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30.06.2022 00:55 Ответить
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29.06.2022 22:52 Ответить
🤡💩 - буде сидіти за всі факапи
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29.06.2022 23:09 Ответить
красота, банкова заробила бабла но офшори
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30.06.2022 00:09 Ответить
Думаю коломойському теж щось дістанеться, не все на премії чиновникам.
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30.06.2022 06:31 Ответить
 
 