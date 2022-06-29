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Кабмин (13803) КВН (19) Крым (26017) СНБО (4374)

Кабмин предлагает СНБО ввести санкции против Маслякова и участников КВН за выступление в оккупированном Крыму в 2021 году

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

масляков

Кабинет Министров предлагает Совету нацбезопасности и обороны ввести санкции в отношении многолетнего ведущего КВН Александра Маслякова, а также других российских юмористов и спортсменов, принимавших участие в мероприятиях в оккупированном Крыму в 2021 году.

Соответствующее распоряжение Кабмина опубликовано на сайте правительства, передает Цензор.НЕТ.

Кабмин предлагает СНБО применить сроком на пять лет персональные специальные экономические и другие ограничительные меры/санкции к ряду физических и юридических лиц.

Среди них – многолетний ведущий "Клуба веселых и находчивых" (КВН) Александр Масляков, телеведущий Валдис Пельш, фолк-рок-певица, солистка группы "Пелагея" Пелагея Телегина, телеведущий Вадим Галыгин, депутат гимнаст Никита Нагорный, продюсер, депутат Госдумы РФ Сангаджи Тарбаев, которые 24 августа 2021 г. принимали участие в КВН Летний кубок чемпионов 2021 г. в г. Ялта в оккупированном Крыму.

Также в список попали другие участники жюри КВН, принимавшие участие в мероприятиях в оккупированном Крыму: Сергей Першин, Алексей Кривеня, Максим Конюхов, Константин Бутусов, Светлана Малюткина, Султан Нугайбеков, Роман Сафонов, Айдар Сулейманов, Денис Бондарев, Елена Федотова, Алина Омельянчук, Сергей Жариков, Михаил Матюх, Алексей Жирнов, Александр Высоцких, Ирина Девочкина, Алексей Мурашов, Владимир Шнитко.

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Также Кабмин предлагает ввести санкции против спортсменов, принимавших участие в мероприятиях в оккупированном Крыму, среди них Михаил Шивляков, Вячеслав Максюта, Назар Долицкий, Юрий Колмаков, Петр Мартыненко, Оксана Кошелева, Сергей Харламов.

Кроме того, в предложенном списке санкций – ООО "Канон.ру" и ООО "Телевизионное творческое объединение "АМИК".
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Топ комментарии
+18
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29.06.2022 22:08
+16
А це не друзі Володимира? А вообще-то какая разница де вони виступали і на якій мові була передача, головне, щоб світила лампочка і була дорога. Я нічого не пропустив?
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29.06.2022 22:13
+14
Одна из самых неприятных черт характера Зеленского это мелочная мстительность, поклонникам флисового Черчилля замечу, что против росолигархов Абрамовича и Фридмана Украиной никаких санкций не введено, более того Арахамия с липовыми бумажками носится по европейским судам отмазывая Абрамовича от санкций, хлопочет как за родного брата, с чего бы?
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29.06.2022 22:30
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бубочка бажає за щось помститися своєму бувшому шефу
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29.06.2022 22:03 Ответить
Нє, то Шмигаль(читай охмєтов) задрочує квартал нашого хохмача...
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29.06.2022 22:16 Ответить
Одна из самых неприятных черт характера Зеленского это мелочная мстительность, поклонникам флисового Черчилля замечу, что против росолигархов Абрамовича и Фридмана Украиной никаких санкций не введено, более того Арахамия с липовыми бумажками носится по европейским судам отмазывая Абрамовича от санкций, хлопочет как за родного брата, с чего бы?
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29.06.2022 22:30 Ответить
Це до грошей, до великих грошей. Агрохімія поділиться, всім вистачить в ОП.
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29.06.2022 22:54 Ответить
Які нах санкції. Пєтух масляний. І цим все сказано.
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29.06.2022 22:04 Ответить
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29.06.2022 22:08 Ответить
А це не друзі Володимира? А вообще-то какая разница де вони виступали і на якій мові була передача, головне, щоб світила лампочка і була дорога. Я нічого не пропустив?
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29.06.2022 22:13 Ответить
Не виключаю, що це для перекриття негативу з добронравовим. Чимось треба жертвувати...
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29.06.2022 22:36 Ответить
Про шашлички забули.
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30.06.2022 05:50 Ответить
Тобі ми доручимо випустити довоєнні мемуари Зеленського, бо ти це талдичиш без упину.
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30.06.2022 17:29 Ответить
Зелене шапіто прибирає конкурентів.

Добре, що є ЗСУ
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29.06.2022 22:16 Ответить
А колись дивився все це. І було смішно. Який же був дурний...
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29.06.2022 22:18 Ответить
Колись ще в 90тих мій телевізор був включений в фоновому режимі з кварталом 95. І там істерично заверещав зеленський, що в ссср секса не було. Після цього кварталу 95 в мене ніколи не було навіть у фоновому режимі.
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30.06.2022 09:23 Ответить
***, ну реально зеледент накуренный! Он с Масляковым борется... Суки 73% скажите своему зеленому кумиру "ДА" в очередной зепобеде.
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29.06.2022 22:23 Ответить
Мама Ріма не проти

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29.06.2022 22:52 Ответить
Та ну як це... Вова свого "хрещеного батька" не образить! Він навіть цього дурня, зі "Сватів", мені пох як його звуть, вивів з під санкцій!
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29.06.2022 22:52 Ответить
масляхер и ге-ве-не давно уже халуйское сборище для пуйла .....
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29.06.2022 22:56 Ответить
Це як би Зе каже -
Я ніколи не був в ніякому КВНі і Україну порноактрисою в Юрмалі ніколи не називав 😃
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29.06.2022 22:58 Ответить
От і прийшла солодка мить розправи над Масляковим. Тепер згадає, як не захотів оцінити Геніального Члена КВН, і не схотів включити до себе в команду.
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29.06.2022 22:59 Ответить
Против Маслякова нельзя. У него такие видосики, что все гундосики вместе с порнохабом и голубой устрицей рядом не стояли. Если опубликует, Боневтику придётся Ботикать...
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29.06.2022 23:07 Ответить
Это очень важно, особенно сейчас. Слава Богу, что СНБО есть, чем заняться, как всегда
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30.06.2022 00:29 Ответить
Господи, згадали! А воно що, ще живе?.. та й кабміну, звісно, більше нічим зайнятися!(((
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30.06.2022 05:53 Ответить
Шановні урядовці, ви б краще організували роботу ліній з виробництва *********** у кожному місті неокупованої України.
А треба їх, як мінімум 300 лише для артилерійських снарядів, щоби хоча б зрівнятись із витратою боєкомплекту ворога на тих ділянках фронту, де йому вдається просунутись вперед.
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30.06.2022 08:58 Ответить
Якось дивно виходить. При минулій владі, санкції проти артистів, що виступали в окупованому Криму, це було правильно. А як ця влада таке робить, то насмішки коментарів. Дехто з наших коментарів часто бувають зовсім неадекватними.
Скажу зразу, що я за Зе не голосував і не жалкую.
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30.06.2022 09:49 Ответить
 
 