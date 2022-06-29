РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
19294 посетителя онлайн
Новости ФоторепортажВойна в Украине Война
22 661 88
авто (4067) война (46847) Порошенко (19365) Европейская Солидарность (998)

Грузовики для ВСУ, купленные в Великобритании, сегодня отправились в Украину, – Порошенко. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Первая партия из 12 грузовиков Leyland DAF 45.150, приобретенных на средства волонтеров и Фонда Порошенко, отправилась в Украину из Великобритании.

Об этом сообщил Петр Порошенко на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ. Политик также отметил, что уже внесли залог за вторую партию из 16 грузовиков.

Грузовики для ВСУ, купленные в Великобритании, сегодня отправились в Украину, – Порошенко 01

Полноприводный дизельный грузовик, оснащенный лебедкой, способен перевозить все, что нужно для фронта. Боекомплект, продукты питания и бойцов, воду и солярку в бочках. Вывезет тонами все, что нужно на позиции – от древесины и скоб до мин и снарядов. Часть автомобилей оборудованы кранами для загрузки крупнокалиберных боеприпасов и РСЗО.

Автомобили прошли перед отправкой полную подготовку. Ради этого из Канады в Великобританию прилетел волонтер, ранее работавший на заводе по производству двигателей к этим автомобилям. Он проверил каждую, чтобы машины прибыли в Украину исправными и готовыми к выполнению боевых задач.

Грузовики для ВСУ, купленные в Великобритании, сегодня отправились в Украину, – Порошенко 02

"Вашей помощью, вашими усилиями, вашими молитвами мы разобьем рашистов" – поблагодарил Петр Порошенко всех волонтеров, кто присоединился к этому проекту и продолжает помогать армии. Как известно, Фонд Порошенко традиционно удваивает сумму, собранную волонтерами ОО "Справа Громад" и "Res_Puka . Братья по Оружию".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Фонд Порошенка і волонтери передали десантникам 25-ї бригади нові пікапи. ФОТО

Минулого тижня пікапи Mitsubishi L200 були передані військовим на півдні та сході України, зокрема, у Бахмуті на Донеччині.

Підтримка Збройних сил України – наразі пріоритет благодійної діяльності Петра Порошенка. З 24 лютого на потреби армії витрачено понад 400 мільйонів гривень. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброю (зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше), автомобілі на потреби фронту, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування (в тому числі велика кількість зерна і продуктові набори як для військових, так і для мешканців визволених міст).
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+72
А коли ми побачимо такі ж вантажівки від фонду Зеленського? Ну чи хоча б пікапи, які Петя привіз після відвідин Європи...
показать весь комментарий
29.06.2022 22:36
+58
Порох - потрібен країні! Дякуємо!
показать весь комментарий
29.06.2022 22:38
+54
Порох молодець - озброює армію, а Зе влада після 3 років знущання над ЗСУ заспівало пісню
на увесь світ "ДАЙТЕ", бо грощі на армію на асфальт просадили
показать весь комментарий
29.06.2022 22:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А коли ми побачимо такі ж вантажівки від фонду Зеленського? Ну чи хоча б пікапи, які Петя привіз після відвідин Європи...
показать весь комментарий
29.06.2022 22:36 Ответить
вантажівки від фонду Бздоленьского шукають під товстим шаром асфальту
показать весь комментарий
29.06.2022 22:39 Ответить
наші КРАЗи замовляють Штати, а ми завозимо імпортні вантажівки

допанувався ЗЄля до самого краю....
показать весь комментарий
29.06.2022 22:42 Ответить
У Боневтика считают что это важнее

показать весь комментарий
29.06.2022 22:41 Ответить
а ще реєстрація торговельної марки "Абдристович"
показать весь комментарий
29.06.2022 22:43 Ответить
Це просто якийсь *******.
показать весь комментарий
30.06.2022 00:37 Ответить
***, а на біса замість галімого крейсера мацква малювати славетний японський лінкор Ямато?
показать весь комментарий
29.06.2022 22:48 Ответить
взагалі то то хтось з серії Айова,Саут Каролайн або норт Каролайн,вони всі візуально дуже схожі,уніфікація-с)))
показать весь комментарий
30.06.2022 00:23 Ответить
Може і Айова, важко розгледіти, але точно не мацква...
показать весь комментарий
30.06.2022 08:55 Ответить
а где гандоны с изображение величайшего?
показать весь комментарий
29.06.2022 23:13 Ответить
Гидота яка.
показать весь комментарий
29.06.2022 23:56 Ответить
Зараз Зеля змусить Ахметова шось купити для ЗСУ, і це покажуть, як "подарунок від преЗЕдента". Але, чого він не зробить, то це не змусить Коломойського бодай що придбати для ЗСУ. Бо підлеглий не може диктувати чогось Шефу.

А дійсно! Що ви чули про пожертви від Коломойського за останні 4 місяці???
показать весь комментарий
29.06.2022 22:50 Ответить
А він скромний, він не піариться.
показать весь комментарий
30.06.2022 00:11 Ответить
он не может жертвовать на ЗСУ - это приближает его посадку.
показать весь комментарий
30.06.2022 02:16 Ответить
ту будку, яку мав покрасити Беня, рашисти спалили, тепер він нікому нічого не должен.
показать весь комментарий
30.06.2022 03:03 Ответить
Сьогодні нам вже г+г "показав" репортаж про те що Порошенко у Британії і посмакував вартість його готельного номера . Погано правда що забувся показати ізраїльський будинок двох нещасних колишніх українських пенсіонерів а нині громадян ісраєля мами рімми і папи саші на який вони останні вісім мільйонів американських гривень витратили і в якому тепер переживають військові негаразди з чотирма охоронцями ((
показать весь комментарий
29.06.2022 23:09 Ответить
Там **** г+гешная пожаловалась, что марина ей ноготь якобы сломала, хотя этого подтвердить она не может, но накинуть го-но на вентилятор---это пожалуйста: медведчуковско-бенина подстилка с удовольствием выполняет, а зебилы с удовольствием это дерьмо кушают!

Интересно,а что эта подстилка делала в Лондоне в такой дорогой гостинице? Кто финансировал и кто ее информировал о перемещениях Пороха?
Ох, боятся Пороха оба вовы и один беня)))
показать весь комментарий
29.06.2022 23:24 Ответить
Добре що не пожалілася що їй цицьку силіконову роздавили )) читав що це чудо прославилося своїм єдиним до цього моменту репортажем коли у ефірі теліпало своїми недорозвинутими молочними залозами перед пластичним хірургом ((
показать весь комментарий
30.06.2022 02:07 Ответить
зеленский удавится за копейку для ЗСУ - вот если бы для кацпаской армии он бы на коленях стал и просил милостыню
показать весь комментарий
30.06.2022 02:29 Ответить
Шашлики вже з''їли? Що вам ще треба?
показать весь комментарий
04.07.2022 17:45 Ответить
Порох - потрібен країні! Дякуємо!
показать весь комментарий
29.06.2022 22:38 Ответить
И сравните -

... Міністр оборони Олексій Резніков поширив відверто неправдиву інформацію про отримання Українською армією перших безпілотників Bayraktar TB2, посунувши їх надходження на два роки пізніше та приписавши всі заслуги Зеленському.
https://www.ukrmilitary.com/2022/06/reznikov-bayraktar.html
показать весь комментарий
29.06.2022 22:39 Ответить
Навіть писати про це мерзотно, в уряді, завдяки зеленим, міцно засіли злодії, брехуни та колаборанти.
показать весь комментарий
30.06.2022 00:41 Ответить
А в это время неЛох готовит очередной видосик.
показать весь комментарий
29.06.2022 22:40 Ответить
гундосік,так правильніше)
показать весь комментарий
30.06.2022 00:25 Ответить
Підаросик, ще правільніше.
показать весь комментарий
04.07.2022 17:48 Ответить
зеленожопые дятлы,давайте начинайте ныть "шо на наши крадени гроши мог бы и больше купить"
показать весь комментарий
29.06.2022 22:41 Ответить
Молодець!
показать весь комментарий
29.06.2022 22:42 Ответить
Порох молодець - озброює армію, а Зе влада після 3 років знущання над ЗСУ заспівало пісню
на увесь світ "ДАЙТЕ", бо грощі на армію на асфальт просадили
показать весь комментарий
29.06.2022 22:42 Ответить
Де той асфальт? Гроші хай шукають у Юзіка в погребі під кухнею.
показать весь комментарий
29.06.2022 23:11 Ответить
так він всіх тих "шукачів" зжере)))
показать весь комментарий
30.06.2022 00:26 Ответить
З миру по нитці, голому сорочка.
показать весь комментарий
29.06.2022 22:42 Ответить
А-ну-ка, "зелені" вівці хором "бе-е-е-е....е" піариться. Сфоткається біля них і забере назад. І всі про це пишуть, що кума це бачила і сказала. І язики не тріснуть від брехні. Дякую Гетьмане!
показать весь комментарий
29.06.2022 22:43 Ответить
Ого, це класні вантажівки - впевнений , що хлопці на фронті будуть
задоволені такими подарунками 👍🏼👍🏼👍🏼😕
показать весь комментарий
29.06.2022 22:44 Ответить
Клоуняра не пропустить шансу пропіаритись на них, як піарився на Гросіних швидких.
показать весь комментарий
29.06.2022 22:46 Ответить
Коли зелене лайно з квартальними чмирями хоч газельку куплять і покажуть?
показать весь комментарий
29.06.2022 22:48 Ответить
А чому він має всім забезпечити армію, в не набагато заможніший за нього каломойша?

Та й презедент долларовий мультимільйонер. Що особисто купив для армії?
показать весь комментарий
29.06.2022 22:55 Ответить
Не может наш найвелычнишый бубочка потратиться на армию,-это же не кошерно...
показать весь комментарий
30.06.2022 02:05 Ответить
Зараз Зеля змусить Ахметова шось купити для ЗСУ, і це покажуть, як "подарунок від преЗЕдента". Але, чого він не зробить, то це не змусить Коломойського бодай що придбати для ЗСУ. Бо підлеглий не може диктувати чогось Шефу.

А дійсно! Що ви чули про пожертви від Коломойського за останні 4 місяці???
показать весь комментарий
29.06.2022 22:49 Ответить
Єдина "пожертва" про яку я чув від Коломойського, це, начеб-то у 2017-му, він обіцяв пофарбувати пів МАФа!...
Але і те - збрехав!
показать весь комментарий
29.06.2022 23:04 Ответить
..а зато Зе Лєнка навчилася більше не здавати позиції ЗСУ лугандонцям.. ну, або дермак навчив її добре шифруватися, та й в СБУ і прокуратурі, скрізь - квартал, роби шо хочеш, нічого не буде, якщо ти не Порошенко..(
показать весь комментарий
29.06.2022 23:04 Ответить
У вантажівки задні колеса повинні бути подвійні, а так слабувато.
показать весь комментарий
29.06.2022 23:04 Ответить
Великий спец автотехніки - здвоєні колеса на авто підвищеної прохідності - це з рідні тому що під час твого сексу з молодицею тебе також хтось із-заду жарити буде )) Таке проходить на цивільних авто для зменшення тиску на поверхню , та і то в основному на старих моделях , ******* вантажні авто іноземні у своїй більшості не мають здвоєних шин , хіба що якісь невеличкі ((
показать весь комментарий
29.06.2022 23:16 Ответить
ты дебил ?
показать весь комментарий
30.06.2022 02:50 Ответить
А Клоун видосики пилит только......
показать весь комментарий
29.06.2022 23:06 Ответить
Боневтіку ще легше. Нікуди їхати не потрібно. Гроші вже в Англії. Ще продасть з Бакановим та Шифером квартири на Бейкер стріт та й закупить!
Заткне Порошенка за пояс!
показать весь комментарий
29.06.2022 23:09 Ответить
Але ********** цікавить як Марина Порошенка зламала ніготь якійсь Беніній хвойді з посвідченням журналіста.
показать весь комментарий
29.06.2022 23:23 Ответить
о, є поступ - це вже краще ніж білоруські мази...
показать весь комментарий
29.06.2022 23:56 Ответить
А земразоти вже розганяє по телеграм каналах сюжет, як журнашлюхи з ТСН спіймали Пороха з сім'єю у Лондоні, тіпа він втік, при цьому про вантажівки для ЗСУ ні слова. Мерзенні зелені ниці гниди
показать весь комментарий
30.06.2022 00:01 Ответить
Ось, коли справжній Президент України - Українець, та коли жалюгидне жиденя як би перзендент.
показать весь комментарий
30.06.2022 00:10 Ответить
Переконаний на всі 100% , що За Порошенком і його сім'єю стежить ціла команда сбушників і про все доповідають потерпілому !! 😠
показать весь комментарий
30.06.2022 00:14 Ответить
За оппозиціей завжди стежать і вовсіх країнах
показать весь комментарий
30.06.2022 00:43 Ответить
ты совсем дура на хрена следить если они и так в парламенте или на тв все скажут что думают о зеленой падали
показать весь комментарий
30.06.2022 02:53 Ответить
Ви вже вдруге обізвали учасників комментів. Ні за що. Це ж не спецфорум фізиків-теоретиків. Люди можуть щось не знати, в чомусь помилятися.
показать весь комментарий
30.06.2022 12:50 Ответить
а в тебе в методичці не сказано, що черешні, полуниця, абрикоси і кавуни і навіть цукерки з шоколадом минулого року йшли на фронт бонусом до цих волонтерських замовлень?
Чи не прочитав?
До речі, а які бонуси боневтік надає? А вінелох?
показать весь комментарий
30.06.2022 00:34 Ответить
А на Г+Г вийшов пасквільний сюжет про Порошенка з сім'єю в Лондоні. Якійсь Н.Гончаровій захотілось попіаритись за рахунок Порошенка. Днище від гівняного телеканалу.
показать весь комментарий
30.06.2022 00:50 Ответить
не какая-то там, а заслуженная штрайхерша, многолетними усилиями которой и других таких же журнашлюх, к нам и пришёл руцкиймир, который она призывала весь период своей колаборантской деятельности, в том числе и будучи редактором проросийского телеканала "112 Украина". Теперь вещает на "зелемарафоне".
показать весь комментарий
30.06.2022 02:44 Ответить
да гнида еще та - рыго АНАЛьная отрыжка
показать весь комментарий
30.06.2022 02:54 Ответить
видел мне б было стыдно снимать..это сколько наглости надо иметь...и доната
показать весь комментарий
30.06.2022 08:33 Ответить
сотни людей вполне нормально участвуют в зелемарафоне наравне с этими колаборантами. Это нам тяжело аукнется впоследствии.
Меня всегда удивляло - народ готов вылить тонны говна на Волобуева, который ни на что, кроме броника и автомата, не претендует, но при этом молчаливо толерует зелемарафонскую колаборантскую *******. Наверное простили годы открытоого росийского пропагандонства.
показать весь комментарий
30.06.2022 11:48 Ответить
Класні вантажівки, піарні!

Респект Гетьману!
показать весь комментарий
30.06.2022 00:57 Ответить
Респект Пороху!
показать весь комментарий
30.06.2022 01:07 Ответить
вот пример настоящего и эффективного благодiйного фонду - сумы потраченные на - джипы грузовики пулеметы броники каски и т.д. очень внушительные при том что Порошенко умеет считать деньги - значит половину дают неравнодушные и наверное не бедные люди которые доверяет ему
показать весь комментарий
30.06.2022 02:58 Ответить
А як там почуваються гарики з ДБР з тими МАЗами, памятається за 4 години якіїсь там експерти-шкапи провели експертизу і намалювали аж 10 лямів "збитків". Щось тихенько мовчать і сопуть у дві дирки. А взагалі, чим вони там займаються ?

Порох для ЗП (зеленої плісняви) занадто вумний і особистий ворог Путіна. Щойно оголосили, що Боневтік готує списки олігархів. Там буде один Порох ! ги ги вже налаштувались коментувати, роблять фон.
показать весь комментарий
30.06.2022 03:21 Ответить
с Зеленским разбор после победы.

САП - вопрос №1
показать весь комментарий
30.06.2022 05:43 Ответить
Если бы ещё Пороху снял гундос и арешт майна, то Порох уже и ЭФки закупил для ВВС Украины.
показать весь комментарий
30.06.2022 05:52 Ответить
https://t.me/s/Chornovil_official

Отже, все відбувалося наступним чином. На Банковій не знали, що робити з дипломатичною й волонтерською активністю Петра Порошенка. Я й сам ще сьогодні писав, що в опі не можуть придумати, як йому перешкодити, бо старі методи бар'єрів на кордоні зіграли проти Зеленського. Виявляється, я знав не всю інформацію. Заблокувати не змогли, вирішили спробувати оббрехати та ****** брудом. За Порошенком відправили цілу бригаду спостереження. Звісно, за державний кошт та ще й з не останніми офіцерськими званнями. Це, нагадаю, під час війни. А для безпосереднього скандальчика й пропагандистського вихлопу підготували пару дєвочєк по виклику з каналу Коломойського-Медведчука. У Німеччині поживитися стерв'ятникам не вдалося узагалі нічим. Програма Міжнародного Демократичного Союзу була для Порошенка насичена виступами, зустрічами, переговорами. Що не знімай - вийде лише позитивний матеріал, а не замовлена чорнуха.

А далі всім, хто цікавився, було відомо, що Порошенко ще на день поїде до Лондона, де має підписати контракт на отримання нової колони автомобілів для ЗСУ. Про це писали чимало людей ще сьогодні зранку або й учора ввечері. Тож окрему групу спостереження десантували аж до Лондона (нагадую, за гроші вкрадені в армії та оборонки й перекинуті на отаке дивне розуміння зеленою опою питань «державної безпеки»). А для самого акту медіа-кілерства туди ж заслали чергову журнашлюшку Коломойського - Наташу Гончаровую. А далі все пішло, як у рашистських аналогах - спільна ж школа. Дівчинці легкої медіа-поведінки придумали безглузду «легенду»: «зайшла в найдорожчий готель Лондона, бо їй там мали передати ліки». Зрештою, у «партньоров» Петрову й Баширову також не дуже мудрували: «приехали посмотреть на башню собора солсберецкого». А тут вона раптом «випадково» помічає Петра Порошенка з родиною в холі готелю. Й починає у звичному для плюсів стилі вульгарно чіплятся. Властиво, її завдання полягало лише в тому, щоб спробувати спровокувати скандал. Скандалу, як такого, не вийшло. Дістала хіба Марину Порошенко, яка спробувала випровадити надокучливу дамочку. Решта - справа телемонтажу, коли між кадрами запису в Лондоні монтуєте смикання камери смартфона із закритою камерою та підставляєте звук. Вийшло непрофесійно, бо після ніби жорсткого скандалу, коли «Марина Порошенко їй аж пазуря зламала» (ви собі таке можете уявити?) розмова продовжилася з Петром Порошенком, який цілком спокійно повідомив підсадній качці Коломойського, що приїхав сюди 3 години тому й за 5 годин уже від'їжджає. Це, звісно, замовникам було байдуже, бо вони й так добре знали графік Порошенка.
показать весь комментарий
30.06.2022 07:49 Ответить
А Володя Боневтік і його команда із ригів, виключно ригів, продовжують мочити Порошенко, а не пуйла, бо в них з пуйлом два ворога - це Україна і Порошенко. А не бажає ********* поїхати в Польщу і подивитися, що там роблять призивного віку бенякварталівці, які весь час обсирали Україні і Європу, восхваляючи парашію і якось втекли від "русского мира" в загниваючу Європу і не стали на захист України, яка вигодувала цю сволоту "какая разница".
показать весь комментарий
30.06.2022 08:40 Ответить
А чим допоміг ВСУ міліонер зєлЬОнський? Може хто знає?
показать весь комментарий
30.06.2022 07:56 Ответить
Я не порохобот , но пристальное внимание многих украинских СМИ к Порошенко немного напрягает ( я про сюжет ТСН про Пороха в Лондоне ) . Почему " независимые" украинские СМИ не освещают местонахождение Ахметова, Коломойского, Герег, Косюка , Чечеткина и т.д. ? Почему задают вопросы Порошенко, " где Ваш сын ?", но не спросят об этом у Ахметова ( два сына ) , Бени ( сын призывного возраста ), и других толстосумов.
показать весь комментарий
30.06.2022 08:11 Ответить
https://newsyou.info/2022/05/na-smenu-gaz-66-dlya-vsu-gotovyatsya-zakupit-britanskie-polnoprivodnye-gruzoviki-foto
показать весь комментарий
30.06.2022 13:00 Ответить
10 вантажних автомобілів Leyland DAF, які були куплені у Великій Британії, після технічної підготовки відправляються у бойові бригади на фронт - про це повідомив Петро Порошенко.

«Нарешті ще один важливий етап завершено. 10 вантажівок, які вашими зусиллями були куплені з розблокованих складів Збройних Сил Великої Британії, були доставлені до польського кордону, потім приїхали до наших станцій технічного обслуговування, були пофарбовані, були зроблені нові кузова і свіжі дошки, було забезпечено якісне технічне обслуговування, зроблені лебідки», - розповідає п'ятий Президент.
«Це дуже круті машини, особливо, коли проведене технічне обслуговування після довготривалого зберігання. Отже, завтра бригади отримають наші вантажівки. Я вас із цим вітаю. Я думаю, що це гарна зустріч Дня Прапора, гарна зустріч Дня Незалежності», - говорить Порошенко.

Як відомо, Фонд Порошенка та ГО «Справа Громад» законтрактували у Великій Британії більше двох сотень вантажних автомобілів.
показать весь комментарий
22.08.2022 19:17 Ответить
 
 