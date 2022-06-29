Если остановить войну без согласия украинцев, граждане продолжат воевать без власти, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Возможная остановка в войне с Россией должна быть поддержана обществом, иначе общество может пойти воевать без команды власти.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, такое мнение высказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью канадскому изданию The Globe and Mail.
"Конец войны для нас - это возвращение всех наших территорий. Возможна ли остановка в этой войне? Это может быть вариант. Но эту остановку должно принять наше общество. Если это не будет принято, общество пойдет на войну без правительства", - отметил он.
Данилов подчеркнул, что война закончится лишь тогда, когда последние российские войска покинут украинскую землю – включая и Донбасс, и Крым. Однако он отверг возможность договоренности о временном урегулировании, пишет издание.
По словам Данилова, самый быстрый способ прекратить войну - это предоставить Украине необходимое оружие, чтобы одержать победу над российской армией на поле боя.
Отвечая на вопрос, как долго продлится война – измеряется ли конфликт месяцами или годами – секретарь СНБО ответил, что это "вопрос, на который никто не может ответить". При этом он отметил, что война далека от завершения.
"Ситуация на передовой напряженная, сложная, и я не из тех, кто считает российскую армию слабой. У них очень большие ресурсы, и они их сюда привезли... Они имеют преимущество в артиллерии и тяжелой технике. Это не пугает наших воинов. Мы держим свои позиции. Время от времени мы проводим контратаки. Но война все еще продолжается, и мы далеки от ее завершения", - пояснил Данилов.
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Те есть преступники вдвойне,
Ах вы горе патриоты
Кацам йух и якорь в жопу ...
- Катруся, але повне ім'я: катувати русню.
Під війни влада в державі має належати лише військовим
Слава Україні!
Героям Слава!
Від Ердогана.Не приведи господи САМ керувати почне,.Бідоносець же.
По прекращению спецоперации
Всеми доступными мерами есть с кого взять пример
А хіба в нас є уряд? Здається тепер наше все ОП і РНБО.
А як вміє цей флюгер розвертатись на 180 градусів - то не бачив загрози нападу, то прикидається патріотом!
Слава Україні, смерть ворогам!
А щодо ''Зєля'', ''Дєрьмак'' і т.п. й це ще не найгірші прізвиська, все це - доволі по дитячому, не думаєте, проте для людини все ж образливо, і я б за таке ставлення до себе, чесно дав по їбалу. Крім того, чомусь я певен, що ви тільки в коментарях такі герої, без образ, а ви спробуйте сказати те саме просто в обличчя Президенту України чи керівнику його офіса.
Я зовсім не посягаю на вашу свободу слова й писати те, що думаєте. Але і в мене є те саме право, тому пишу те що я думаю про все це.
Скажу так, читаючи деякі ваші коментарі виникає легкий стан депресії, реально опускаються руки а зараз треба навпаки піднесений настрій щоб були сили для того щоб допомагати ЗСУ, працювати там де ти є і просто триматися емоційно. В стрічках новин і так забагато трагедій та поганних новин за день а тут, ще й свої сваряться.
Знову ж таки я не кажу не пишіть, просто цю ж думку можна висловити й більш, не знаю, делікатно чи шо. Більш культурно.
Завершую. Я витратив час, щоб написати цей пост лише тому, що мене реально заїбало читати все це всюди й безперервно. Хотілося б більше конкретики й аналізу а не емоцій. Емоції прибережіть для русні на полі бою.
Валентина Горшкова
Ось це - я розумію якісний (конструктивний) коментар.