89% граждан Украины против того, чтобы уступить России территорию ради мира, – опрос Wall Street Journal

Около 89% граждан нашей страны считают неприемлемым потенциальное соглашение с Россией, предусматривающее территориальные уступки Украины ради достижения мира.

Об этом свидетельствуют результаты нового опроса, проведенного по заказу издания Wall Street Journal и исследовательского института NORC при Чикагском университете, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

66% опрошенных убеждены, что ВСУ смогут вернуть под украинский контроль те территории, которые Россия оккупировала со времени полномасштабного вторжения в феврале этого года. Только 10% респондентов выразили в этом сомнение.

Чуть больше половины – 53% опрошенных украинцев – убеждены, что ВСУ смогут вытеснить российские силы со всей Украины, включая оккупированные Крым и Донбасс.

Подавляющее большинство опрошенных (81%) выступают против переговоров о том, чтобы оставить России территории, которые российские войска захватили до полномасштабного вторжения – Крым и отдельные части Донецкой и Луганской областей.

Более половины опрошенных украинцев сказали, что потеряли на войне знакомых или родственников.

Две трети респондентов признались, что из-за войны потеряли работу или возможности заработать на жизнь.

78% респондентов поддерживают то, как президент Украины Владимир Зеленский реагирует на российское вторжение. 7% опрошенных считают действия украинского президента слабыми.

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Что касается военной и финансовой помощи Украине во время полномасштабного вторжения, 89% опрошенных украинцев выразили удовлетворение поддержкой Польши, которая приняла 3 миллиона беженцев из Украины и предоставляет Киеву вооружение. Три четверти респондентов довольны помощью США. 27% опрошенных выразили удовлетворение помощью Франции, 22% удовлетворены поддержкой Германии.

Опрос проводился с 9 по 13 июня в телефонном режиме среди взрослых на подконтрольной украинскому правительству территории и среди переселенцев.