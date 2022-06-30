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89% граждан Украины против того, чтобы уступить России территорию ради мира, – опрос Wall Street Journal

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

карта,україна,громади

Около 89% граждан нашей страны считают неприемлемым потенциальное соглашение с Россией, предусматривающее территориальные уступки Украины ради достижения мира.

Об этом свидетельствуют результаты нового опроса, проведенного по заказу издания Wall Street Journal и исследовательского института NORC при Чикагском университете, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

66% опрошенных убеждены, что ВСУ смогут вернуть под украинский контроль те территории, которые Россия оккупировала со времени полномасштабного вторжения в феврале этого года. Только 10% респондентов выразили в этом сомнение.

Чуть больше половины – 53% опрошенных украинцев – убеждены, что ВСУ смогут вытеснить российские силы со всей Украины, включая оккупированные Крым и Донбасс.

Подавляющее большинство опрошенных (81%) выступают против переговоров о том, чтобы оставить России территории, которые российские войска захватили до полномасштабного вторжения – Крым и отдельные части Донецкой и Луганской областей.

Более половины опрошенных украинцев сказали, что потеряли на войне знакомых или родственников.

Две трети респондентов признались, что из-за войны потеряли работу или возможности заработать на жизнь.

78% респондентов поддерживают то, как президент Украины Владимир Зеленский реагирует на российское вторжение. 7% опрошенных считают действия украинского президента слабыми.

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Что касается военной и финансовой помощи Украине во время полномасштабного вторжения, 89% опрошенных украинцев выразили удовлетворение поддержкой Польши, которая приняла 3 миллиона беженцев из Украины и предоставляет Киеву вооружение. Три четверти респондентов довольны помощью США. 27% опрошенных выразили удовлетворение помощью Франции, 22% удовлетворены поддержкой Германии.

Опрос проводился с 9 по 13 июня в телефонном режиме среди взрослых на подконтрольной украинскому правительству территории и среди переселенцев.
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Топ комментарии
+37
Якраз та ситуація, коли "ЗЕвлада" вже б давно віддала москалям все, що вони хочуть, але народ проти. ...
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29.06.2022 23:36
+31
7-річну доньку льотчика-зрадника з Криму Антона Канорського у Росії посеред вулиці загризли собаки

Антон Канорський - зрадник з Криму, який у 2014 році перейшов на бік Росії. Згодом він бомбардував Сирію, вбиваючи там дітей, та навіть у Кремлі отримав за це нагороду від Путіна.

Авіаполк, в якому служить зрадник, бомбардував торговельний центр у Кременчуці.
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29.06.2022 23:36
+27
А зеблазні на кшталт арахамії не проти домовитись з пуйлом десь посередині
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29.06.2022 23:36
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Я взагалі не розумію як можна ставити таке питання ? І так зрозуміло шо жоден українець не погодиться на здачу своєї землі
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30.06.2022 10:24 Ответить
БУДЬ-ЯКИЙ КОМПРОМІС З РФ ОЗНАЧИТИМЕ,

ЩО МИ ОТРИМАЄМО НОВУ ВІЙНУ,

АЛЕ ТРОХИ ЗГОДОМ

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30.06.2022 12:34 Ответить
Черчилль о возможных уступках Гитлеру (28 мая 1940 года)

«В эти последние дни я тщательно обдумывал, входило ли в мои обязанности рассмотрение возможности начать переговоры с Этим Человеком.
Но напрасно было думать, что если мы попытаемся заключить мир сейчас, мы получим лучшие условия, чем если бы мы боролись.


Я УБЕЖДЕН, ЧТО КАЖДЫЙ ИЗ ВАС ПОДНИМЕТСЯ И СОРВЕТ МЕНЯ С МОЕГО МЕСТА, ЕСЛИ Я ХОТЬ НА МГНОВЕНИЕ ЗАДУМАЮ ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ ИЛИ СДАТЬСЯ

Если наша длинная островная история должна наконец закончиться, пусть она закончится только тогда,
когда каждый из нас будет лежать на земле, захлебываясь собственной кровью».
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30.06.2022 12:45 Ответить
а 11 процентов это зрадники ждущие русского мира!
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30.06.2022 12:51 Ответить
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