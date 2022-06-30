Подписание "транспортного безвиза" с ЕС позволит нарастить экспорт украинских товаров, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписание транспортного безвизового режима с Европейским Союзом позволит нарастить экспорт украинских товаров.

"Неделю назад наше государство приобрело статус кандидата на членство в Европейском Союзе. А уже сегодня сделан очередной шаг на пути к членству. Очень практический шаг. Подписан транспортный безвиз. Это соглашение, которое устраняет барьеры для украинских перевозчиков. Больше не нужно ждать разрешения на грузовые перевозки", - заявил Зеленский в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Это позволит значительно нарастить экспорт украинских товаров автомобильным транспортом", - подчеркнул он.

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