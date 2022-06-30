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Зеленский (16558) транспорт (1737) безвизовый режим (1541)

Подписание "транспортного безвиза" с ЕС позволит нарастить экспорт украинских товаров, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписание транспортного безвизового режима с Европейским Союзом позволит нарастить экспорт украинских товаров.

"Неделю назад наше государство приобрело статус кандидата на членство в Европейском Союзе. А уже сегодня сделан очередной шаг на пути к членству. Очень практический шаг. Подписан транспортный безвиз. Это соглашение, которое устраняет барьеры для украинских перевозчиков. Больше не нужно ждать разрешения на грузовые перевозки", - заявил Зеленский в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Это позволит значительно нарастить экспорт украинских товаров автомобильным транспортом", - подчеркнул он.

Также читайте: Канадские парламентарии проголосовали за безвиз с Украиной

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+6
что там за провайдер в ОП, отключи там интернет
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30.06.2022 00:44
+4
Чому ТИ не поїхів на саміт НАТО якщо тебе туда запрошували поважні лідери країн-партнерів?
Чому досі в ТВОЄЇ ОПе працбю жовква котрий вже в ДРУГИЙ РАЗ видає в інтервю що "НАТО не таке як нам потрібно та взагалі....."
Чому нема жодного слову про улюбленого "актера" добронравова котрий так файно играв у твоїх "сватах" а зараз так же файно знимає відосікі в госпіталі з кацапами котри вбивають громадян України? А ведь це ти відминив заборону йому приїзжати в Украину з аргументами "не все так однозначно"?

Коли вже скінчиться "епоха брехні та самолюбовання"?
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30.06.2022 01:27
+3
Чергова порція локшини на вуха зебілоїдів,їжте не обляпайтесь!!!)))
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30.06.2022 01:07
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Правила форума Совет форумчан
что там за провайдер в ОП, отключи там интернет
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30.06.2022 00:44 Ответить
Каких товаров?
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30.06.2022 00:47 Ответить
FT, тобі Google відключили?
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30.06.2022 00:56 Ответить
А питанням на питання добре відповідати?
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30.06.2022 01:05 Ответить
Суто одеський прібомбас!!))
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30.06.2022 01:08 Ответить
єто хорошо
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30.06.2022 01:00 Ответить
Раньше типо запрет был? Просто визу надо было оформлять, ну дебил
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30.06.2022 05:09 Ответить
Чергова порція локшини на вуха зебілоїдів,їжте не обляпайтесь!!!)))
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30.06.2022 01:07 Ответить
Дмитро, зебілоїди це ті, яких ненавидять кремлєботи, ОПеЗеЖники, шарій-овці та їм подібні?
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30.06.2022 01:20 Ответить
Вони що мазохісти???))
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30.06.2022 01:41 Ответить
Чому ТИ не поїхів на саміт НАТО якщо тебе туда запрошували поважні лідери країн-партнерів?
Чому досі в ТВОЄЇ ОПе працбю жовква котрий вже в ДРУГИЙ РАЗ видає в інтервю що "НАТО не таке як нам потрібно та взагалі....."
Чому нема жодного слову про улюбленого "актера" добронравова котрий так файно играв у твоїх "сватах" а зараз так же файно знимає відосікі в госпіталі з кацапами котри вбивають громадян України? А ведь це ти відминив заборону йому приїзжати в Украину з аргументами "не все так однозначно"?

Коли вже скінчиться "епоха брехні та самолюбовання"?
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30.06.2022 01:27 Ответить
Как пишет "Европейская правда", заместитель главы Офиса президента, дипломатический советник президента Игорь Жовква после утверждения новой концепции сказал, что ее удалось изменить в пользу Украины.

"Это концепция, соответствующая тому положению вещей, которое есть на сегодня. Могу намекнуть, что это могло быть не так и концепция могла быть слабой и не отражать существующую реальность", - сказал замглавы ОП. По его словам, в документе отображены позиции, о которых просила Украина.

Также Жовква сообщил, что Украина сохраняет курс на вступление в НАТО и "приняла к сведению" возможность вступления в Альянс по процедуре, которую проходят сейчас Финляндия и Швеция, пишет "Европейская правда".

"Никто не снимает с повестки дня евроатлантическую интеграцию Украины", - сказал Жовква, подчеркнув, что членство в Альянсе станет лучшей гарантией безопасности Украины.

По его мнению, Украина уже совместима с НАТО.
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30.06.2022 08:16 Ответить
а цей "транспортний безвіз" всього ліш знимає вимогу перевізників зазделегить "замовляти" перетин кордону. ось и все "досягнення"
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30.06.2022 01:28 Ответить
Стрелок, ти куди свої запитання адресуєш? - "На дЄрЄвню дЄдушкЄ." як персонаж Ванька Жуков.
.....
Ванька свернул вчетверо исписанный лист и вложил его в конверт, купленный накануне за копейку... Подумав немного, он умокнул перо и написал адрес:

На деревню дедушке.
Потом почесался, подумал и прибавил: «Константину Макарычу».
Довольный тем, что ему не помешали писать, он надел шапку и, не набрасывая на себя шубейки, прямо в рубахе выбежал на улицу... Сидельцы из мясной лавки, которых он расспрашивал накануне, сказали ему, что письма опускаются в почтовые ящики, а из ящиков развозятся по всей земле на почтовых тройках с пьяными ямщиками и звонкими колокольцами. Ванька добежал до первого почтового ящика и сунул драгоценное письмо в щель...
Убаюканный сладкими надеждами, он час спустя крепко спал... Ему снилась печка. На печи сидит дед, свесив босые ноги, и читает письмо кухаркам... Около печи ходит Вьюн и вертит хвостом...
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30.06.2022 01:35 Ответить
ти тупий? або тількі в цьому році в тебе був випускний в школі для ідіотів? як на мене свісно ясно кому я це адресував і хто такий цей "ти".

да, відкрий для себе кнопку "відповісти"
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30.06.2022 01:58 Ответить
Сделайте доступную растаможку.
Не у всех есть возможность нарастить экспорт украинских товаров.
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30.06.2022 02:15 Ответить
Типа Кучмистам все...остальним Закон... типа растаможка недавняя...
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30.06.2022 08:11 Ответить
 
 