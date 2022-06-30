Подписание "транспортного безвиза" с ЕС позволит нарастить экспорт украинских товаров, - Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписание транспортного безвизового режима с Европейским Союзом позволит нарастить экспорт украинских товаров.
"Неделю назад наше государство приобрело статус кандидата на членство в Европейском Союзе. А уже сегодня сделан очередной шаг на пути к членству. Очень практический шаг. Подписан транспортный безвиз. Это соглашение, которое устраняет барьеры для украинских перевозчиков. Больше не нужно ждать разрешения на грузовые перевозки", - заявил Зеленский в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Это позволит значительно нарастить экспорт украинских товаров автомобильным транспортом", - подчеркнул он.
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Чому досі в ТВОЄЇ ОПе працбю жовква котрий вже в ДРУГИЙ РАЗ видає в інтервю що "НАТО не таке як нам потрібно та взагалі....."
Чому нема жодного слову про улюбленого "актера" добронравова котрий так файно играв у твоїх "сватах" а зараз так же файно знимає відосікі в госпіталі з кацапами котри вбивають громадян України? А ведь це ти відминив заборону йому приїзжати в Украину з аргументами "не все так однозначно"?
Коли вже скінчиться "епоха брехні та самолюбовання"?
"Это концепция, соответствующая тому положению вещей, которое есть на сегодня. Могу намекнуть, что это могло быть не так и концепция могла быть слабой и не отражать существующую реальность", - сказал замглавы ОП. По его словам, в документе отображены позиции, о которых просила Украина.
Также Жовква сообщил, что Украина сохраняет курс на вступление в НАТО и "приняла к сведению" возможность вступления в Альянс по процедуре, которую проходят сейчас Финляндия и Швеция, пишет "Европейская правда".
"Никто не снимает с повестки дня евроатлантическую интеграцию Украины", - сказал Жовква, подчеркнув, что членство в Альянсе станет лучшей гарантией безопасности Украины.
По его мнению, Украина уже совместима с НАТО.
.....
Ванька свернул вчетверо исписанный лист и вложил его в конверт, купленный накануне за копейку... Подумав немного, он умокнул перо и написал адрес:
На деревню дедушке.
Потом почесался, подумал и прибавил: «Константину Макарычу».
Довольный тем, что ему не помешали писать, он надел шапку и, не набрасывая на себя шубейки, прямо в рубахе выбежал на улицу... Сидельцы из мясной лавки, которых он расспрашивал накануне, сказали ему, что письма опускаются в почтовые ящики, а из ящиков развозятся по всей земле на почтовых тройках с пьяными ямщиками и звонкими колокольцами. Ванька добежал до первого почтового ящика и сунул драгоценное письмо в щель...
Убаюканный сладкими надеждами, он час спустя крепко спал... Ему снилась печка. На печи сидит дед, свесив босые ноги, и читает письмо кухаркам... Около печи ходит Вьюн и вертит хвостом...
да, відкрий для себе кнопку "відповісти"
Не у всех есть возможность нарастить экспорт украинских товаров.