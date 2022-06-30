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В результате обстрелов поврежден магистральный газопровод в Запорожской области, без газа останутся Энергодар, Мелитополь и Днепрорудное, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В результате вражеских обстрелов поврежден магистральный газопровод в районе с. Мирное Пологовского района Запорожской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Запорожская ОВА.
Согласно сообщению от Запорожской областной военной администрации в среду вечером, газоснабжение прервано в Ореховском районе. "В ближайшие дни без газа останутся города Мелитополь, Энергодар, Васильевка, Днепрорудное и другие населенные пункты Васильевского и Мелитопольского районов".
В ЗОВА отмечают, что еще до повреждения МГ в результате террористических действий российских военных без газа оставалось более 80 тыс. абонентов в 109 населенных пунктах области.
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