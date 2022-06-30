РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15006 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
2 611 8
оккупация (9515) Запорожская область (2246)

В результате обстрелов поврежден магистральный газопровод в Запорожской области, без газа останутся Энергодар, Мелитополь и Днепрорудное, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

запоріжжя

В результате вражеских обстрелов поврежден магистральный газопровод в районе с. Мирное Пологовского района Запорожской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Запорожская ОВА.

Согласно сообщению от Запорожской областной военной администрации в среду вечером, газоснабжение прервано в Ореховском районе. "В ближайшие дни без газа останутся города Мелитополь, Энергодар, Васильевка, Днепрорудное и другие населенные пункты Васильевского и Мелитопольского районов".

В ЗОВА отмечают, что еще до повреждения МГ в результате террористических действий российских военных без газа оставалось более 80 тыс. абонентов в 109 населенных пунктах области.

Также читайте: Оккупанты продолжают наносить удары по Орехову и Гуляйполю, - Запорожская ОВА. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То ми ще й за газ в Енергодарі платимо оркам,охуїтільна війна блд
показать весь комментарий
30.06.2022 01:14 Ответить
Нещодавно на одній з карт з'явилася новина що орки "претендують над контроль" над Привіллям що недалеко віл Лисичанська. Однаку для цього їм треба було б форсувати Сіверський Донець. Я так зрозумів що ніхто їм там особливо не заважав це робити, бо Лисичанськ і решту Луганської області вирішили тупо здати/ Але за що тоді поклали стільки людей у боях якщо все одно все тепер здають? https://liveuamap.com/
показать весь комментарий
30.06.2022 01:20 Ответить
Щодо Енергодару - час вже вибивати звідти орків, а не шукати приводи чому ми повиннї його їм подарувати.
показать весь комментарий
30.06.2022 01:22 Ответить
Електрику в Крим,все домовлено земавпами з ******
показать весь комментарий
30.06.2022 01:26 Ответить
"Розміняли" північ(передусім Київську область) на південь, чим далі - тим очевидніше... Інакше чому, в лісистій місцевості добре придатній до оборні москалі не змоги окопатися і вгризтися в захоплені території, а в "голому степу" Херсонщини - це так вдало зробили?
показать весь комментарий
30.06.2022 08:40 Ответить
На Донбасі все одно жопа, так хоч південь треба звільняти, а не чекати поки свнсобаки там референдум проведуть.
показать весь комментарий
30.06.2022 01:23 Ответить
по картам Мирне під срузькими, виходить що карти брешуть якщо срузькі його обстрілюють
показать весь комментарий
30.06.2022 05:49 Ответить
Вони завжди брешуть.
показать весь комментарий
30.06.2022 08:11 Ответить
 
 